Muitíssimo > Projeto baiano será mostrado em Milão

O projeto de moda Armod, criado pela artista plástica Maria Luedy e pela produtora cultural Sandra Galeffi, chega a Milão, na Itália, esta semana. A dupla vai apresentar o artigo científico Conexões e Tramas entre a Arte, a Moda e o Design: Armod Labs - Uma Experiência Alquímica no 2º Congresso Internazionale di Moda e Design. O trabalho foi produzido a seis mãos, com a participação da especialista em urbanismo e arquitetura Márcia Mello, que até o ano passado coordenava o curso de especialização em moda da Unifacs.

Percussão I

Os alunos de percussão da Escola de Educação Percussiva Integral (EEPI), criada há 12 anos pelo percussionista baiano Wilson Café, foram convidados para participar de um intercâmbio Cultural na Áustria. Os estudantes viajam esta semana na companhia do mestre Café, para se apresentar em escolas austríacas. Na volta, preparam-se para, em janeiro de 2015, retribuir a acolhida em solo europeu, recebendo os colegas de lá que virão a Salvador conhecer a escola e a música local.

Percussão II

Por falar na escola de percussão criada por Wilson Café, antes do embarque para a Europa, os alunos do percussionista levarão para o Espaço Cultural da Barroquinha a exposição Máscaras, na qual mostram as peças que foram criadas por eles inspiradas nas obras de arte do mestre Abdias do Nascimento (1914-2011). A mostra, que fica em cartaz até 31 de janeiro de 2015, integra a programação especial de comemoração dos 12 Anos da EEPI.

Mais Lulu

A turnê Toca Lulu, com os maiores sucessos do rei do pop, fez tanto sucesso que ganhou uma extensão, a Toca + Lulu, que chega a Salvador no dia 6 de dezembro. O show acontece às 23 horas no Bahia Café Hall. Os cenários têm inspiração óptica e direção de arte assinada por Karen Araújo. A direção musical é do próprio Lulu Santos. O show, que estreou em setembro passado em São Paulo, foi superbem recebido pelo público e pela crítica.

