Muitíssimo > Pierre Verger para crianças

A Fundação Pierre Verger está preparando para o começo de 2015 uma exposição especial do fotógrafo francês Pierre Verger pensada especialmente para as crianças. A ideia é ocupar as cinco salas do Museu de Arte Moderna. O projeto vem sendo guardado a sete chaves pela curadoria, que planeja criar um catálogo para a criançada colorir. A mostra deve acontecer entre março e abril.

Yacht Clube suspende Réveillon

O tradicional Réveillon do Yacht Clube da Bahia não vai acontecer este ano. Ninguém sabe o que levou a diretoria social a suspender a festa, que já foi uma das mais prestigiadas pelos sócios (leia-se a elite local). No ano passado, a virada foi bem aquém do que se costumava fazer ali. Aliás, os eventos sociais deixaram de ser prioridade para a atual gestão.

Tem, mas acabou

Salvador tem se tornado a terra do "tem, mas acabou". Quase nada consegue resistir ao tempo, como acontece no resto do mundo. A síndrome chegou às festas de fim de ano. Praticamente, nenhum clube ou hotel investiu nelas. Os que se aventuraram na empreitada optaram pelo velho modelo de show de axé music, que, convenhamos, já esgotou. Resta, portanto, o litoral norte, para onde o público tem migrado. Quem ficar aqui que faça a sua.

Casa baiana

Em abril, quando esteve no Edifício Adelaide, na Contorno, o dono da Friboi, Joesley Batista, ficou encantado. Como todos os imóveis tinham dono, esperou até conseguir adquirir, por R$ 4,5 milhões, seu apê baiano de 450 m². Sábado passado, ele e a mulher, Ticiana Villas Boas, promoveram no salão de festas o aniversário dela. O apê ainda não está pronto. A decoração está a cargo da prima, Luciana Villas Boas.

De volta à cozinha

Diogo Pereira, que já dividiu o fogão com Tereza Paim no Terreiro Bahia e comandou o Casa da Torre, ambos na Praia do Forte, está de volta à chefia de uma cozinha. Desta vez, no Cathedrall, em Stella Maris.

Férias em Trancoso

A bela Marina Ruy Barbosa, a "sweet child" do comendador José Alfredo Medeiros, da novela Império, passou uma semana descansando com o namorado, Caio Nabuco, em Trancoso. A intérprete da lolita, que levou os sogros a tiracolo, foi só simpatia com os moradores do Quadrado.

