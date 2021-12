Muitíssimo > Passapusso em voo solo na Caixa

O músico Russo Passapusso vai mostrar um lado mais intimista, até então desconhecido do grande público da Baiana System, da qual é um dos mentores e membro. O baiano fará uma sequência de quatro apresentações solo para mostrar o repertório do seu álbum individual, Paraíso da Miragem, de 6 a 9 de agosto, na Caixa Cultural. Os shows, que têm direção de Gil Vicente Tavares, acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. No projeto, realizado pela Multi Planejamento Cultural, Passapusso vai contar com a participação especialíssima do paulista Curumim, seu amigo e parceiro musical.

De camarote

A Itaipava Arena Fonte Nova conseguiu renovar, este ano, mais de 70% dos contratos dos camarotes privativos. De acordo com a direção do estádio, outros cinco novos foram fechados até o começo de julho. Empresas como Fiat, Canaã, Claro, EMS e Torrent estão entre as novas donas dos espaços exclusivos. Dos 70 espaços disponíveis, 31 estão com contratos vigentes, que variam entre R$ 129 mil e R$ 688 mil, por temporada de 12 meses.

Kontik Day

CEO da Kontik, Eduardo Vasconcellos voltou dos Estados Unidos na semana passada com mais um prêmio em reconhecimento ao seu trabalho. Responsável pela maior operação regional na Disney, o empresário foi homenageado pela prefeitura de Orlando, que estabeleceu a data de 15 de junho como o "Kontik Day". Conhecido pelas surpresas que costuma preparar para seus roteiros turísticos, já prepara novas excursões para a temporada 2016.

Teatro no Capão

O inglês John Mowat, renomado diretor teatral do grupo Chapitô, de Portugal, chega no próximo mês ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina, para dirigir o espetáculo Godó - O mensageiro do Vale, monólogo escrito e produzido pelo ator Caco Monteiro. Durante sua estada, o britânico ministrará o workshop O Teatro Físico e Visual, entre os dias 3 e 6 de agosto, gratuito para os artistas moradores do vale.

Cantoria no sisal

O grupo Cantadeiras do Sisal e Aboiadores de Valente começou em Rio Branco, no Acre, o longo circuito que cumpre pelo país como parte do projeto Sonora Brasil, realizado pelo Sesc. O grupo originário de Valente, na região sisaleira baiana, já passou por várias cidades do país. No dia 29, eles aportam no Teatro Sesc Senac Pelourinho, às 20h, com apresentação gratuita. Em agosto, a turma de cantadores retorna ao Norte, passando por Manaus, Macapá, Boa Vista e Porto Velho, entre outras.

Sedução e bossa nova

Sensação da nova geração de artistas que abraçou a bossa nova, o gaúcho Ale Vanzella sobe ao palco do Café-teatro Rubi, dias 24 e 25/7, para mostrar seu novo trabalho que mistura este gênero com a música indie. As apresentações serão às 20h.

adblock ativo