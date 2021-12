Muitíssimo > O extraordinário cotidiano

Ainda contamos contigo no Cotidiano? Ao ouvir esta indagação da menina Kátia Borges, editora desta revista, respondi com a categoria e simplicidade dos craques de antanho. "Sim". Tal assertiva, porém, transformou-se em uma perturbadora perplexidade. Ato contínuo, estava tão desconfortável quanto um centroavante flagrado no impedimento fazendo um gol de mão no último minuto da peleja. Mas por que diabos algo tão corriqueiro maltratou tanto um quengo curtido em seculares dissabores? Eis o seguinte.

Mais desleixado do que os infames cartolas dos times da Bahia, nunca havia gastado meu ocioso tempo para olhar o nome que enfeita o alto desta página. Maestro, caixa alta, por favor: COTIDIANO. Como era possível tanta negligência de minha parte? Uma pessoa indignada, destas que borbulham nas filas de banco, poderia até vociferar que não é apenas desleixo, mas sim um verdadeiro disparate alguém não saber nem mesmo o nome da coluna onde escreve.

Assim, para não ser acusado de outras coisas, mais do que já mereço, fiz uma reflexão por uns quatro minutos (o texto era pra "ontem"), joguei a vergonha para o escanteio e cheguei à óbvia conclusão de que o motivo de minha indelicadeza, do meu, aquiesço, disparate, estava ligado exatamente ao nome da coluna: Cotidiano. Sim, claro, afinal, como dar importância ao fugaz cotidiano se estamos eternamente na busca por momentos épicos? Não dá. Temos sempre este compromisso inadiável com a grandiloquência melodramática, especialmente em anos cheios de epopeias, mesmo que trágicas, como foi o traquino 2014. Pois muito bem.

Por mais paradoxal que possa parecer, o fato mais importante, pra mim, neste recém-finado ano foi um episódio do "cotidiano" que passou praticamente anônimo. No mesmo dia do brutal assassinato de Cláudia da Silva Ferreira, arrastada por viatura policial (alguém ainda se lembra?), um motorista de ônibus provou que nem sempre cotidiano é sinônimo de barbárie e indiferenças.

Ao ver uma senhora com uma criança no colo adentrar o ônibus lotado e não encontrar lugar para sentar, ele falou, sereno e convicto, quase desafiador: "Só sigo viagem se derem lugar a esta senhora". Coisa de 30 segundos depois e séculos de constrangimentos, o motorista foi atendido. E, assim, nos deu a surpreendente lição de que ainda há espaço para a tenra, mas firme delicadeza no desmantelo do dia a dia. Este motorista é daqueles raros tipos para quem Kátia Borges não precisará fazer aquela pergunta. Afinal, sabemos ser possível contar com ele no extraordinário cotidiano, seja em 2014 ou nos anos vindouros, especialmente neste que ora se inicia.

adblock ativo