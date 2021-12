Mudanças climáticas são mais graves do que se pensava

A fábula sobre um sapo na panela vem sendo usada por ambientalistas para descrever a inação mundial frente às mudanças climáticas. A história diz que quando o anfíbio é colocado dentro da água fervente, ele pula. Mas se a água for gradualmente aquecida depois de sua entrada, ele vai se acostumando até o ponto em que a fervura o surpreende e o mata. Cientistas que estudam o efeito estufa dizem que se nada for feito a partir do ano que vem para começar a reduzir a temperatura do planeta, milhões de humanos não terão mais tempo de “sair da fervura”.

Paisagens apocalípticas, como cidades litorâneas invadidas pelo oceano e a migração desesperada em busca de alimentos, podem começar a ser registradas com maior intensidade ainda neste século, se os países que mais poluem a atmosfera não começarem a agir logo para limitar a 1,5% o aumento da temperatura até 2100, e não mais os 2% previstos há quatro anos. É como se depois de colocar a massa de um bolo no forno, o cozinheiro se desse conta de que precisa girar o botão levemente para baixo.

O uso de combustíveis fósseis, sobretudo na China, é de longe o maior problema para combater o aquecimento global. Mas a situação do planeta, segundo os cientistas, é tão desesperadora que é como se fosse necessário que todo mundo abanasse um pouquinho. E alguns baianos estão diretamente engajados na discussão sobre o que já é chamado de “emergência climática”.

Iago Hairon, ativista ambiental e coordenador da ONG Engajamundo

Paciente renal, o ativista ambiental Iago Hairon não costuma perder o bom humor mesmo quando fala de sua espera na fila de transfusão de um rim. Mas amanhã ele embarca para Madri, onde participa da segunda semana da Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (COP), onde pretende ajudar a pressionar os representantes das maiores economias do mundo a diminuírem as emissões de gás carbônico (CO2), apontado pelos cientistas como a principal causa das mudanças climáticas que podem, até o final deste século, causar a morte de milhões de pessoas.

Ativistas

“A primeira semana (da COP) foi dedicada a eventos científicos, agora começam as conversas políticas, e é o momento de fazermos pressão”, afirma Hairon, coordenador da ONG Engajamundo, voltada para a formação de negociadores internacionais e participante do programa Climate Leadership Corps, criado pelo ex-vice presidente dos Estados Unidos Al Gore, que formou cerca de 11 mil ativistas em todo o mundo.

A gravidade da situação climática tem levado cientistas a proporem um maior controle de natalidade. Estima-se que entre nascimentos e mortes, a Terra ganhe cerca de 200 mil novos moradores por dia, especialmente na Ásia e na África.

“Nós ainda não sentimos diretamente, mas países como Bangladesh e Índia já estão sendo gravemente afetados pelas mudanças climáticas”, afirma a especialista em sustentabilidade Gilda Gomes, outra baiana formada pelo Climate Leadership Corps, e que trabalha como consultora de empresas interessadas em reduzir a emissão de carbono em suas atividades. Um relatório publicado este ano pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) aponta que 19 milhões de crianças bangladeshianas são ameaçadas pelas mudanças climáticas.

Efeito estufa

Consultora Gilda Gomes: nossa parte é reduzir o consumo

A agropecuária e o desmatamento respondem globalmente por 23% dos gases que formam o efeito estufa, segundo o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas divulgado este ano pela ONU.

“A nossa parte no combate às mudanças climáticas é principalmente reduzir o consumo, pensar no que realmente precisamos para viver, além de pressionar os governos para que implantem políticas sustentáveis”, avalia a consultora Gilda Gomes.

Dedicada a temas de sustentabilidade, a jornalista baiana Rosana Jatobá lançou este ano, juntamente com o arquiteto Rafael Loschiavo Miranda, o livro Atitudes Sustentáveis para Leigos, que elenca medidas para otimizar a iluminação e a ventilação natural e aproveitamento de espaços verdes, por exemplo. “Eu fui escolhendo cômodo por cômodo da casa, para fazer uma transformação, como abertura de janelas para que o ar circule e não seja preciso o ar-condicionado”, explica Rosana. Pequenos gestos que, se replicados mundo afora podem ajudar a evitar que o botão do forno do planeta suba mais do que deve. Enquanto se torce para que os governos façam a sua parte.

