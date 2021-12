Motor no coração

Colecionar carros antigos é quase um estilo de vida. Envolve investimento financeiro, disponibilidade para a pesquisa e muita paixão



O SP era motivo de chacota nos anos 70. "SP de sem potência", alfinetavam. Mas o SP vinha de São Paulo, onde era desenvolvido, ou de Sport Prototype, nome que ganhou para fazer frente aos Pumas, que dominavam as ruas com motor mais robusto. A fama duvidosa se apagou na memória, e, ao fazer 30 anos de casado, em 2004, Carlos Medrado, 66, deu-se de presente um SP 2, segunda leva dos esportivos da Volkswagen. Tentou convencer a mulher a refazer a viagem de lua de mel de 74. Ir de Salvador a Fortaleza no automóvel recém-comprado, como fora no primeiro carro, também um SP. "Ela disse: vá você de SP 2, eu vou de avião".



"O banco reclina todo. Para viajar, é uma delícia, só não tem ar-condicionado", defende. Para, depois, seguindo a cantilena dos colecionadores, mostrar o motor, citar cilindradas, tipos de carburador, comparar o desempenho do veículo com o de outros modelos e listar as modificações e consertos . "Tive que trocar a carcaça da caixa de marcha e botar a da Kombi diesel, que encaixa exatamente neste motor" .



Medrado foi piloto. Acelerava em pistas da Bahia e de outros estados do Nordeste. Um de seus filhos tomou gosto pelo esporte e correu de kart pelo Brasil ainda na adolescência, até desistir da carreira após revezes nem sempre ligados ao desempenho no asfalto e de quase US$ 1 milhão saído do próprio bolso. O SP2 é a materialização do passado: carro da juventude, motor potente e carburador de competição, capaz de fazê-lo andar a mais de 150 km/h, além da pintura vermelha, cintilante, e do investimento relativamente pequeno. Da compra à reforma, pouco mais de R$ 20 mil.

Há dois tipos de colecionador: os de hot rods e os de originais. Os primeiros são aqueles que modificam os carros, com peças e acessórios de outros veículos. O SP2 de Medrado, por exemplo, ganhou motor de Golf, caixa de acrílico que revela as engrenagens e retrovisor lateral exigido pelo Detran para circular pelas ruas. Os segundos são aqueles que prezam pela originalidade do automóvel. São veículos com, pelo menos, 80% de peças originais e, no mínimo, 30 anos de fabricação. Colecionar carros antigos não tem paralelo entre as demais coleções. Nem tanto pelos custos - que, acreditem, equivalem a centavos quando comparados aos de arte, artesanato primitivo ou joias -, tampouco pela raridade de itens ou peças.

