Morador da Barra cria projeto de conservação ambiental para a praia

Não há quem não o cumprimente na orla da Barra, de vendedores ambulantes a pessoas em situação de rua. Morando no bairro desde os anos 1970, o surfista e funcionário público federal Bernardo Mussi é uma figura famosa por ali. E foi lá também que nasceu a ideia do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, unidade de conservação ambiental que pretende se estender do Forte Santa Maria até o Farol da Barra.

A iniciativa pretende preservar e repovoar a área com espécies marinhas e proibir a pesca e circulação de embarcações motorizadas pelo local. “A intenção não é só trazer benefícios para a Barra, mas para a cidade. Salvador é muito rica em patrimônios, e esse vai ser mais um produto interessantíssimo, sob todos os aspectos, inclusive turístico”, acredita.

O projeto está na fase final de estudos de órgãos municipais para que o parque seja instituído. O insight para a unidade de conservação surgiu de outro movimento que Bernardo começou na Barra, o Fundo da Folia, que nasceu durante um mergulho, depois do Carnaval de 2010, em que ele e amigos acharam muito lixo no mar e começaram a promover ações para limpar a praia da Barra, além de eventos e palestras em escolas para conscientização ambiental, de forma voluntária. “A gente faz por prazer. Eu acho que isso é um diferencial legal, deu credibilidade ao projeto”.

