Modernas Tradições

A velha locomotiva cruza os 365 metros da imponente ponte de ferro de origem inglesa que liga as duas históricas cidades ribeirinhas. Abaixo, jangadas cortam as águas do Rio Paraguaçu levando solitários pescadores. Do alto do monumento, construído entre os anos de 1882 e 1885 pelo imperador D. Pedro II, avista-se, de um lado, Cachoeira, do outro, São Félix, cidades-símbolo do apogeu do ciclo do açúcar da outrora rica região do Recôncavo baiano.

A cena, que é uma rotina na vida dos moradores desde o século 19, chama a atenção de um grupo de estudantes do curso de cinema da recém-instalada Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). Munidos de câmeras, luz e outros apetrechos de imagem, registram toda a movimentação de trens e carros, que aguardam pacientemente sua vez de cruzar o rio. Os equipamentos de última geração contrastam com as rebuscadas estruturas de ferro, trazidas da Inglaterra, que sustentam a portentosa ponte. Ali, passado e presente trilham o mesmo caminho que transportará as duas cidades para o futuro.

