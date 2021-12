Modelo baiano quer estar entre os 10 melhores do mundo

A carreira de Alex Carrim como modelo internacional começou, por incrível que pareça, em Conceição do Coité, a 235 quilômetros de Salvador. Ele estava numa dessas festas de faculdade quando foi abordado por um scouter, olheiro de uma agência. Até então, vivia 100% focado no curso de engenharia civil. Cinco meses depois, lá estava ele em São Paulo, sendo apresentado a agências e aprovado na maioria delas.

Aos 25 anos, a dois meses da formatura, e sócio de uma empreiteira que empregava 60 pessoas, Alex fez as malas e mudou de rumo. Em agosto de 2014, trocou definitivamente de endereço. Como modelo, correu o mundo. Depois de Xangai, na China, mudou-se para a Cidade do Cabo, na África do Sul. A meta? Estar entre os dez melhores do planeta. "Venho trabalhando duro para que isso aconteça", diz.

Na Cidade do Cabo, Carrim diz ter uma rotina bastante tranquila, entre treinos físicos diários, cuidados com a alimentação e, claro, muito trabalho. No Brasil, admite ter deixado, no mínimo, "uns três amores", mas o maior deles é a filha, Eugênia, de 3 anos. "Sempre digo que já nasci com quatro coisas boas nessa vida: ser brasileiro, ser baiano, ser soteropolitano e ser negro, dei uma sorte da zorra".

Preconceito? Existe, mas costuma tirar de letra. "Já ousaram dizer que levo vantagem porque negros envelhecem mais lentamente e, em São Paulo, me chamavam de baiano. Eu respondia: "Sou sim, baiano, graças a Deus".

