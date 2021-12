Moda feminina e brisa do mar

"O mar é meu lar", diz a estilista ilheense Carola Hoisel, como se confidenciasse uma verdade sua. O pranchão pendurado na parede já dá pistas de que ali vive um espírito surfista. Mas o esporte é só mesmo para alegrar as horas vagas. No dia a dia, Carola produz as roupas da sua marca de moda feminina, criada há uma década.

Há cerca de um ano e meio, tomou coragem e abriu uma loja para chamar de sua. "Não dava mais para ficar indo de casa em casa. Era muito desgastante". Num espaço pequeno, mas confortável, ela exibe nas araras peças leves e bem femininas.

Ela preza mais pelo conforto do que por seguir tendências. "Não é o meu foco produzir aquilo que está na moda. Gosto de fazer roupas atemporais, que durem muito. Aquelas que você usa até acabar". Feitas com tecidos como viscose, algodão e linho, as peças lembram as roupas da grife carioca Farm, com preços mais camaradas (entre R$ 88 e R$ 235).

Carola Hoisel Shopping Ita Center (Rua Haeckel José de Almeida, 177, Jaguaribe). Tels.: (71) 3565-2566 / 99182-1737. Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 14h

Destaque As roupas da marca têm cara de verão - confortáveis, coloridas e frescas

