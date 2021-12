Era um projeto paralelo para as amigas e sócias Carolina Castro, designer de moda, e a administradora Lys Imbassahy. Mas a realização de bazares de forma despretensiosa, com ‘achados’ a que as soteropolitanas não tinham acesso na capital, foi crescendo e o preço era atrativo. É a fórmula que vem dando certo há oito anos na The Finds, que atualmente conta com três lojas e passou a também ter fabricação própria. Sem contar o DNA de clima intimista e a proposta de ir além da venda de roupas, focando todos os aspectos e áreas onde o conceito da grife estiver inserido, além de mobilizar seu público em eventos artísticos e sociais.

E com o verão na porta, vem mais uma coleção que reúne tudo isso, além do conforto, leveza e alegria. A versatilidade de uso das peças – uma das características da marca – é garantida. Cores quentes, como o goiaba, o amarelo, o coral, combinam com as festas da época que tomam conta da cidade. Sem falar do equilíbrio com tons de areia, linho cru e estampas florais. Este ano, a marca também traz a técnica tie dye. E, para combinar com o perfil múltiplo e cultural da grife, o Solar Amado Bahia – Museu do Sorvete, na Ribeira, foi o cenário escolhido.

Moda antenada e acessível | Foto: Divulgação/ATarde

Maquiagem Louise Lima @makeloulima | Modelos Lara Beatriz @larabtz e Aila Vitória @ailavitoria | Sapatos e bolsas Spadrille @spadrilleshoes | Agradecimentos Solar Amado Bahia Museu do Sorvete – @solaramadobahia Sorvetes Real– @sorvetesreal | Onde encontrar @thefinds Lojas: Rio Vermelho - Rua Itabuna, 160, Vilas do Atlântico - Rua Praia de Tubarão, 196 e Praia do Flamengo - R. Des. Manoel de Andrade Teixeira, 266 www.thefinds.com.br | Produção Meire Oliveira @meireoliveirafr, Carolina Castro @carolinacastro_ e Lys Imbassahy @lysimbassahy

