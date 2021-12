Mistérios da carne e do fogo

Quando fala sobre a cozinha do fogo, os olhos do chef Ricardo Silva brilham. Na impossibilidade de descrever com precisão o que o levou a mergulhar neste universo, ele recorre a uma metáfora quase lírica, o absoluto controle que a parrilla dá, a beleza quando a chama crepita, a arte milenar de assar as carnes. Por trás da paixão, no entanto, há toda a técnica aprendida em anos de estudo e prática na Argentina.

E se a história é de amor, não poderia faltar o encontro com a empresária Eliane Pinho, parceira na vida e sócia. Dele nasceu o Carvão, restaurante pioneiro do gênero na Bahia, que se instalou no Jardim Apipema com a proposta de surpreender o paladar, desde as entradas até as sobremesas, passando por uma carta de drinques exclusiva, assinada pelo mixologista pernambucano Junior WR.

Tudo, segundo Silva, é produção artesanal, até o bacon. O resultado é uma experiência única, e o resultado tem surpreendido com casa sempre cheia, especialmente aos domingos. Para não ter que voltar frustrado, melhor fazer reserva antes. A capacidade é para apenas 80 pessoas.

O clima segue a personalidade do chef, simples, simpático e refinado. Vale voltar algumas vezes para ir experimentando as carnes, os arrozes – o cardápio inclui o quase lendário bomba – e até mesmo os acompanhamentos, como o delicioso feijão tropeiro verde. Cada corte dá direito a dois, só escolher e, caso deseje, acrescentar mais algum. O pudim defumado é uma experiência simplesmente imperdível. Duvida? Vá lá e me conte.

Os drinks da casa foram elaborados pelo mixologista pernambucano Junior WR. Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Carvão Rua Professor Sabino Silva, 5, Chame-Chame. Segunda a sábado, 18h às 23h30, com horário especial aos sábados e domingos, para almoço, das 12h às 16h

Destaque Há uma carta de drinques, elaborada pelo mixologista pernambucano Junior WM, feita com base na cozinha do fogo e com sabores capazes de surpreender qualquer paladar. Se jogue!

