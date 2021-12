A miss já foi a pátria de maiô, emprestou glamour ao tempo e, hoje, amplia o título de beleza, mirando também os mercados de moda e TV. Donas da faixa contam as suas históriasQuando Martha Vasconcellos, 65, perguntou à candidata Priscila Cidreira, 22, qual o peso da beleza, a estudante de psicologia encarou a Miss Universo na bancada do júri e respondeu que não deveria ser maior do que a inteligência. Estava certa. Foi assim que dispensou a última concorrente e passou de Miss Santa Cruz para Miss Bahia 2013.

É Priscila quem vai para Belo Horizonte, em setembro, representar o Estado no Miss Brasil. Cinquenta e nove anos depois do concurso que estreou com a baiana Martha Rocha no topo, o título de miss continua cobiçado. Símbolo de uma geração, resistiu às feministas, à cafonice dos anos 80 e aos escândalos de coroas vendidas.

Traz ainda algum romantismo - como o consenso de a miss ser quase uma embaixadora de onde nasceu. Mas elas estão mirando mais alto. O que já foi sonho de mãe, hoje também é visto como uma oportunidade para entrar no mercado da moda e, nas palavras de Priscila, "tentar se tornar independente, dona do próprio nariz".

O caminho é longo. Vai ser preciso vencer 26 concorrentes em BH para chegar ao reinado de um ano no Rio de Janeiro. Esse primeiro lugar também garante uma vaga na disputa do Miss Universo, o mesmo que consagrou a baiana Martha Vasconcellos como a mais linda do mundo, em 1968.Priscila, que foi princesa do Carnaval em 2012, voltou a malhar duas horas por dia e a fazer dieta para manter os 58 kg em 1,76 m de altura. Prefere citar sua inspiração a comentar as críticas ao Miss Bahia - antes do desfile, as redes sociais questionaram a ausência de mais candidatas negras: "Admiro Leila Lopes, a angolana que venceu o Miss Universo aqui no Brasil, em 2011. Dizem até que a gente se parece".

