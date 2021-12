Mírian Reis: "Precisamos reescrever a história da África no Brasil a partir do Recôncavo"

A foto de formatura virou quadro. Das 54 pessoas que se exibem ali, radiantes, contam-se nos dedos as que poderiam ser chamadas de brancas (duas, três?), numa inversão da imagem que vigorou por séculos no Brasil. “Em que outra universidade você veria isso?”, pergunta, orgulhosa, a professora Mírian Reis, 37, que dirige o Campus dos Malês da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em São Francisco do Conde. Inaugurado em 2014, o braço baiano da instituição federal com sede no Ceará ainda é pouco conhecido, embora guarde singularidades. Dos 919 alunos no estado, 252 são estrangeiros, vindos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, países africanos onde se fala português. No currículo, disciplinas como pretagogia (referencial de matriz africana para a formação de professores) e fundamentos filosóficos e práticos do samba e capoeira (que dispensa apresentações) marcam o caráter “afrocentrado” do projeto político-pedagógico, como diz Mírian. “Nós precisamos reescrever a história da África no Brasil a partir do Recôncavo”, defende. Mas o cenário nacional talvez não seja dos mais promissores para a missão. No último mês, Ricardo Vélez Rodriguez, atual ministro da Educação, declarou que “as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual”. Doutora em teoria da literatura e mãe de três filhos, de 8, 6 e 3 anos, Mírian acredita no oposto, em democratizar o acesso ao ensino superior. “A gente vai ter que gingar diante desse contexto”.

O campus da Unilab em São Francisco do Conde vai completar cinco anos. O que difere este lugar de outras universidades públicas baianas?

A universidade, de modo geral, é um espaço rico, diverso. É promotor de inclusão, de cidadania. Mas quando a gente pensa num projeto como o da Unilab, a gente já começa diferente até no nome. Nós somos a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab é fruto de um movimento progressista de atores sociais vários que lutaram para a elaboração desse projeto e para a sua implantação. Essa universidade vem no escopo de uma política de cooperação com os países do Eixo Sul. Então, tem a Unilab, com uma mirada para a África, para os países de língua portuguesa, assim como tem a Unila [Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná], que tem uma mirada para a América Latina. Nosso princípio fundamental é o princípio da solidariedade entre os povos. Nós estamos no Recôncavo baiano. Nós precisamos reescrever a história da África no Brasil a partir do Recôncavo. Mudar a travessia. Os estudantes africanos vêm para cá e fazem uma outra travessia, diferente da de séculos atrás.

O ex-presidente Lula participou da inauguração da Unilab com um discurso de que o Brasil foi a “a vida inteira receptor e, agora, é um país doador”. Dizia que queria ajudar os países da África a se desenvolverem. Isso está acontecendo, na prática? Há muitos estudantes estrangeiros aqui?

A gente tem trabalhado para colocar em prática aquilo que era uma meta inicial de ter 50% das vagas para estudantes nacionais e 50% para estudantes internacionais. A gente não conseguiu ainda atingir essa meta, por uma série de fatores. Hoje a gente tem aqui no campus 919 alunos matriculados e, desses, 252 são estudantes africanos [28%]. E dentre os estudantes nacionais, temos hoje 88 estudantes de comunidades quilombolas e indígenas. Dadas as devidas proporções, a gente tem uma inserção em comunidades onde a universidade não chegava. A gente está reescrevendo a história com a África, mas não apenas de forma direta, com os países africanos de língua portuguesa, mas também com a diáspora africana, que foi e ainda é relegada a um espaço que diz que a universidade não é sua. E nós somos a prova de que é, sim. Nós não recebemos estudantes quilombolas porque vamos lá buscá-los. Nós recebemos estudantes quilombolas a partir de um processo de seleção. E esses estudantes se formam, escrevem trabalhos acadêmicos que vão dar notícia das relações dos povos africanos na diáspora, vão dar notícia de suas realidades sociais, e vão fazer disso objetos de mudança social, também.

Como manter os estudantes estrangeiros e quilombolas na universidade num cenário de diminuição das bolsas de permanência?

A assistência estudantil é um desafio para todas as universidades. Há uma série de restrições ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, dentro de uma conjuntura de cortes, e isso reflete negativamente, sim, na permanência dos estudantes. Mas a gente ainda tem uma cobertura bastante ampla para os estudantes nacionais e internacionais. Os estudantes quilombolas participam de um programa diferenciado de permanência do governo federal. Mas é preciso lembrar que a assistência estudantil não é só bolsa. É preciso garantir restaurante universitário, deslocamentos, toda uma estrutura que propicie um melhor fazer acadêmico para esses estudantes.

E o campus não tem residência universitária.

Na sede, no Ceará, as obras estão em fase de conclusão, mas aqui ainda não temos. A prefeitura de São Francisco do Conde cedeu uma fazenda para a Unilab, e o projeto é que a residência seja construída lá. Mas é um projeto de longo prazo, que vai demandar uma série de investimentos com os quais a gente ainda não conta. O que temos promovido aqui são editais de acolhimento para os estudantes estrangeiros, inclusive com bolsas para os colegas que recebem em casa esses estudantes que vêm de fora. É uma forma inclusive de permitir melhor integração. É uma mudança impactante, especialmente porque o Brasil que aparece para fora ainda é muito o Brasil que a novela mostra. É o Brasil das capitais. Então, chegar às cidades do interior demanda também um movimento de acolhimento. Isso é muito importante. Se você conversar com os estudantes, muitos vão dizer que vieram conhecer o racismo aqui. E isso numa cidade em que 98% da população é negra. Daí a importância dessa universidade.

Nesse processo de formação, como dialogar com realidades e com mercados de trabalho tão distintos quanto o brasileiro e os dos países africanos?

Repare, os projetos político-pedagógicos dos nossos cursos são afrocentrados, justamente porque precisam dar conta da realidade dos estudantes brasileiros que vão trabalhar no Brasil e também dos estudantes estrangeiros que vão trabalhar em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. É um desafio, viu? Mas é um desafio que a gente enfrenta com prazer, que está dentro de um projeto macro de reparação, de promoção de equidade. A gente aprende todos os dias com eles. Eu estou diretora do campus, mas sou professora de teoria da literatura. E não sou mais a professora que era quando entrei aqui, há quatro anos. A nossa visão de mundo é positivamente afetada por esse movimento de integração.

Qual é a maior mudança que você vê?

A academia tem caminhado para uma abertura, mas ainda precisa ser revisitada em seus paradigmas. Eu passei por três instituições públicas, a Ufba, a Uefs e a UFRJ, às quais sou imensamente grata. Mas meu contato com teóricos africanos, com literaturas africanas, o meu acesso à cultura africana passou por um outro viés depois que eu cheguei à Unilab. Como professora de teoria da literatura, a minha leitura sobre O Narrador, de Walter Benjamim, é completamente modificada quando meu aluno que vem de uma comunidade em Guiné-Bissau diz: ‘Na minha tabanca [aldeia], nós ainda temos o narrador. Ele não morreu. É o nosso mais velho’. Isso nos faz pensar que nem tudo que a gente acha que é universal é universal. Na verdade, é muito a partir de um prisma de um ocidente capitalista, eurocêntrico, que a gente começa a questionar.

Nos cursos ministrados na Unilab, há muitas disciplinas relacionadas à cultura negra, como pretagogia, fundamentos filosóficos e práticos do samba e capoeira, ensino de ginga: capoeira, corporeidade e mandinga, psicologia africana na perspectiva da educação. É um prato cheio para esse momento em que se fala tanto em “ideologia” na educação...

É interessante falar em ideologização quando a gente está falando em trazer para a frente da cena tradições, filosofias de mundo, saberes acadêmicos que não são aqueles cristalizados pelo discurso hegemônico. Mas o que fazem conosco durante nossa formação inteira não é ideologizante? A gente defende que não é uma questão de ideologizar ou não. A gente tem um projeto que visa, como já disse, a solidariedade entre os povos, a reparação e a promoção de equidade. E a gente não pode desconsiderar o fato de que o Brasil ainda é um país racista, um país em que ainda se replica a narrativa do escravo africano pacífico vindo num tumbeiro porque precisava ser salvo. Infelizmente, a gente ainda escuta isso até de colegas que estão na rede de ensino. A gente precisa urgentemente explicar para essas pessoas que essa história propaga inverdades a respeito dos povos africanos que vieram para cá à força e que aqui lutaram todos os dias em movimentos de libertação. Então, a gente precisa de disciplinas que questionem e problematizem esses paradigmas hegemônicos que trabalham para a manutenção do racismo institucional, para a manutenção de desigualdades. A gente quer promover um outro saber acadêmico, mais justo e mais cidadão, especialmente no tocante às nossas relações com a África. E a gente não estuda pretagogia, apenas. Mas a gente estuda também pretagogia. Ninguém questiona que no curso de filosofia de muitas universidades haja várias disciplinas voltadas para a filosofia europeia. O que me surpreende é que cause tanta celeuma quando a gente traz para os nossos projetos político-pedagógicos uma diversidade de saberes que contemplam aqueles que foram silenciados. Foi preciso por muito tempo dizer que nós não tínhamos condição de produzir conhecimento acadêmico. Como é que se diz... Só é possível filosofar em alemão? (risos). A gente mostra que não. Esse conhecimento sempre esteve lá. Inclusive o desenvolvimento econômico dos exploradores só foi possível porque eles se apropriaram de saberes que já estavam consolidados. O que a gente está dizendo é: vocês acham que inventaram a roda? Não é bem assim. A África inventou a medicina, a matemática...

Li que a maioria dos professores da Unilab são negros. Isso acontece de fato?

Não sei te dizer se é a maioria... Acho que aí a gente iria partir para um discurso do colorismo que eu não me considero em condições de discutir. O que sei é que os 84 professores em exercício aqui no campus estão comprometidos com esse projeto. Os concursos são públicos, a gente cumpre o que está na legislação, inclusive do ponto de vista de cotas. A gente ainda tem uma precariedade de infraestrutura grande no campus. Mas, ainda assim, nós temos a maioria dos professores engajados em projetos de pesquisa, e uma boa parte engajada em projetos de extensão. Esses projetos dialogam intrinsecamente com a missão da Unilab de integração, internacionalização e interiorização, com o viés afrocentrado.

Você falava sobre os projetos de extensão e uma das razões, talvez a principal, de o campus ter vindo para São Francisco do Conde é que a cidade é considerada a mais negra do Brasil, de acordo com o IBGE. Como acontece o diálogo com a comunidade?

A gente tem várias atividades, muitas delas voltadas para a rede básica de educação e para as comunidades tradicionais aqui do entorno. Em dezembro, a gente realizou aqui na Unilab o primeiro fórum de comunidades quilombolas daqui do território e foi lindo. É sempre um movimento de troca, de parceria. Tem um outro projeto muito bonito que é a Biblioteca Náutica, coordenada pela professora Cristiane Souza. Eles fazem atividades de fomento à leitura em barcos nas ilhas. E nós também apoiamos, em parceria com a prefeitura, a reabertura do Pré-Enem. Fizemos um curso intensivo com professores, monitores voluntários, porque a gente precisa mesmo formar esses estudantes que serão nosso público daqui a pouco. As universidades durante muito tempo estiveram muito distantes, à disposição de uma elite intelectual. O movimento que acontece desde o Reuni é levar a universidade para espaços onde ela não chegava. A gente tem muitos estudantes que são os primeiros universitários das suas famílias. Pessoas que vivem aqui e que não poderiam ir estudar em outra cidade.

O atual ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, afirmou justamente que “as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual”. Neste cenário, como você vê o futuro da Unilab?

A Unilab, desde o começo, tem sido um espaço de resistência. E a gente vai continuar fazendo esse movimento a partir da educação, a partir da promoção dos saberes tradicionais e acadêmicos, no contexto que se apresenta. Nossa missão é essa. Acho que a gente vai continuar sendo essa universidade que promove a inclusão, a menos que haja uma situação de cataclismo social, em que as universidades passem por cerceamento mais aprofundado, do ponto de vista do exercício docente, inclusive. Mas quero crer que não entraremos nessa circunstância. E que a autonomia será preservada como um direito constitucional. Vai ser fácil? Bom, não tenho a perspectiva mais otimista do ponto de vista dos investimentos, dos recursos. Mas a gente vai continuar lutando para formar parcerias e redes de apoio que nos fortaleçam nesse momento. Estamos muito longe do ideal. Nós estamos utilizando prédios emprestados pela prefeitura. É uma relação que garante o funcionamento das aulas, o que é muito importante, mas que não deixa de gerar impactos, tanto para a rede básica de ensino quanto para nós, que não encontramos às vezes as condições que seriam as mais adequadas. Nós estamos construindo dois blocos acadêmicos. As obras estão 80% concluídas, mas estão paralisadas há um ano. A gente espera que essas questões sejam equacionadas este ano, para que a gente tenha melhores condições de trabalho e estudo. Mas vamos continuar fazendo o que viemos fazer aqui. E estamos fazendo tão bem que nas primeiras avaliações o nosso curso de bacharelado em humanidades foi avaliado com nota máxima pelo MEC e o nosso curso de letras recebeu um conceito muito bom pelo MEC. Estão aí os indicadores que mostram para todo mundo que o que nós fazemos aqui é, sim, um trabalho de excelência, a despeito do baixo investimento e da precariedade de infraestrutura. A gente tem expectativa de abertura de uma série de cursos de licenciatura e também de medicina, um projeto que já caminha há mais de dois anos. Já avançamos bastante do ponto de vista dos procedimentos. A conclusão da obra de expansão é um condicionante para que a gente tenha aqui as condições necessárias para a implantação. Mas tenho esperança de que a gente possa oferecer, quem sabe em 2020, esse curso de medicina, que é de extrema importância para o território.

A Unilab tem quatro campi, três no Ceará, onde está a reitoria, e um na Bahia. Como é lidar com essa dificuldade adicional da distância física da sede?

Tem que ter ginga. A gente tem a expectativa de que a relação consiga ser mais célere a partir da implantação do SEI [Sistema Eletrônico de Informações]. Os processos passam a ser todos eletrônicos, então a gente não vai mais precisar enviar o processo físico por malote, que demora para chegar, que volta... Do ponto de vista político, vamos dizer assim, a gente também enfrentou uma série de dificuldades. Houve um momento de a reitoria achar que esse campus não deveria fazer parte da Unilab, que devia fazer parte de qualquer outra universidade, desconsiderando e deslegitimando todo um trabalho que é feito aqui e que só é feito porque nós somos Unilab, porque nosso projeto é esse. Então, já foi preciso resistir inclusive internamente. Agora, a gente está num momento de melhor diálogo. A gente tem uma reitoria que entende e respeita o fato de que o Malês é Unilab, e que isso é algo fora de questão.

