"Millennials" vivem saga em busca da realização no trabalho

Alerta de spoiler: morando em Ushuaia, na Argentina, após conhecer 19 países em quase dois anos, o jornalista Hailton Andrade, 28 anos, tem uma certeza: no dia 31 de março embarca de volta à Bahia. O resto caberá ao acaso (ou ao destino): “Planejar o futuro é difícil. Vontades, tenho muitas. Mas não planejo muito”, explica. “Estou vivendo intensamente esse ciclo, trabalhando, juntando uma grana como sempre. E aí, depois, eu vou ver o que é que eu faço, se tiro mais um ano sabático, se faço alguma coisa...”.

Uma vida como a de Hailton é alardeada como o sonho dourado da geração Y, ou os “millennials”, nascidos entre 1978 e 1995 (o intervalo, aliás, ainda é motivo de controvérsia). Rodar o mundo, ter novas experiências, sentir-se realizado, trabalhar para viver (e não viver para trabalhar), não ser consumido pelo horário comercial, não ter tanto apego aos bens – Hailton realmente pôs em prática o ideal.

Voltemos aos capítulos anteriores. Tudo começou em abril de 2012, quando ele fez sua primeira viagem internacional: um mochilão de 20 dias pela Europa, pago em parcelas com o suado salário de recém-formado. “Isso me abriu os olhos para querer viajar mais”, explica. “Honestamente é isso. Tentei ser jogador de futebol e não consegui, não tinha talento, e passei muito tempo vendo programas de TV; sempre gostei muito de futebol. E um caminho que encontrei foi entrar no jornalismo”, conta.

E foi o jornalismo que lhe deu condições para concretizar a vontade de viajar. A partir de 2013, começou a juntar dinheiro e, após muito planejamento, partiu no final de agosto de 2015: Equador, Peru, Bolívia, México, Espanha e Mongólia foram alguns dos países. “É difícil explicar, mas, por exemplo, no ano que eu viajei um ano seguido sem parar, para mim foi como tivesse vivido 10 anos. Foi muito intenso”. Entre os aprendizados, a percepção de que existe algo que une os latino-americanos.

Outro marco da viagem foi receber o carinho e o apoio de desconhecidos. “Para generalizar, uma coisa que foi incrível foi como as pessoas me abraçaram no mundo. A quantidade de gente que me ajudou, que me deu comida, uma casa para ficar. Porque eu passei por algumas dificuldades, não de ficar sem grana, mas de ter sido roubado e ficar sem nada, de às vezes estar precisando de uma família por perto, para estar junto”. Ele passou o Natal e o Réveillon na casa de uma amiga de um amigo italiano que conheceu no Uruguai. Depois das boas experiências, tenta ampliar a rede que conecta viajantes pelo mundo.

“Muita gente fez parte da minha viagem e sou grato. E eu tento retribuir àqueles que reencontro ou com pessoas que não conheço. Assim como me ajudaram, quero ajudar outras pessoas que estão viajando, que estão na estrada aí”. Voltou à Bahia em setembro de 2016 e viajou de novo após uma proposta de trabalho em uma agência de viagens em Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, onde está há seis meses. “Em questão de trabalho, eu faço qualquer coisa que rolar, por isso já não ligo se é com jornalismo ou não”.

Realidades

Seguindo na direção oposta, a bióloga Ana Carina Silva, 28, busca estabilidade. “Acho meio utópico [o ideal atribuído à geração Y]. Hoje, temos uma gama de situações nas quais você pode trabalhar de casa, consegue fazer seu horário, mas acredito que ainda é importante se estabilizar”, avalia. Mestra em geoquímica ambiental e doutoranda em geologia ambiental e hidrogeologia, ela considera que sua geração não pode ser analisada de forma homogênea.

Mestre em biologia, Ana Carina Silva sonha com um emprego público na universidade. Fotos: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

“Há pessoas que realmente devem seguir esse caminho e outras que não têm condição de fazer o mesmo e vão buscar emprego dentro das condições que podem assumir. Não acredito em um conceito ‘X’, que defina uma geração”. Seguindo essa lógica, um estudo realizado pelo instituto Geofusion em parceria com o Serasa Experian, divulgado em setembro do ano passado, divide essa faixa etária entre dois grupos: os “millennials” e os “aspiracionais”.

Os primeiros têm um salário médio de R$ 3 mil, acesso pleno ao mundo digital, em sua maioria, são solteiros e sem filhos e gastam com viagens, estudos e tecnologia; os segundos têm renda média de R$ 800, acesso limitado à tecnologia, foram criados em zonas periféricas e alcançam apenas o ensino médio – no entanto, têm aspirações semelhantes.

Considerando a geração Y como um todo (à época 8,4 milhões de pessoas), o Sudeste abriga o maior quantitativo desse recorte populacional (63,4%), seguido do Nordeste (14,1%). No ranking, Salvador aparece em 10º (111.951 pessoas) – as três primeiras posições couberam a São Paulo (1.628.519); Rio de Janeiro (588.809) e Brasília (323.357).

A vida de um pós-graduando está no caminho do meio entre as faces da geração Y. O número de doutores e mestres aumentou nas últimas duas décadas – passou de 3.000 e 10.482, respectivamente, em 1996, para 16.729 e 50.206 em 2014, conforme dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Apesar da elevação, esses números ainda representam pouco em relação à população brasileira, 0,5%.

Integrando esse seleto contingente, Ana Carina ainda está na luta. “É difícil conviver com a realidade de que você pode não ser absorvido pelo mercado por conta da sua formação. Já precisei tirar o grau de mestre do currículo para conseguir dar aula em uma escola”. Durante a formação, outra dificuldade é a impossibilidade de manter vínculos empregatícios enquanto recebem a bolsa: são R$ 1,5 mil para mestrandos e R$ 2,2 mil para doutorandos.

Cercada de microscópios em um laboratório do Instituto de Geociências da Ufba, Ana Carina analisa esse percurso. “Há um déficit na oferta de vagas, que não está absorvendo a quantidade de pessoas formadas. São pessoas que optaram pela área de pesquisa porque na academia é onde conseguem. Fora, é muito difícil”. Quem a vê falar, empolgada, consegue imaginá-la criança, assistindo a O Mundo do Beakman, olhos brilhantes grudados na TV. “Já me imaginava cientista desde a infância! Achava lindo”, ri.

Atualmente, ela integra um grupo de pesquisa que avalia a qualidade da água em quatro lagoas de Salvador: Paixão, Abaeté, Pituaçu e Dique do Tororó. Enquanto o sonho de criança vai se realizando, corre atrás de oportunidades. “Se fosse definir em uma palavra o que está acontecendo hoje com o jovem no mercado de trabalho seria instabilidade. Uma colega, por exemplo, estava para formar em biologia e interrompeu o curso. Foi ser policial civil“.

Rotas

Mudanças de percurso são comuns para os integrantes dessa geração, que valorizam o bem-estar e a realização no trabalho – ao contrário dos pais, que poderiam passar 20 anos em uma mesma empresa. Os millennials tendem a circular em busca de novas experiências e ocupações que utilizem suas capacidades e que ofereçam boas condições de trabalho.

“Essas pessoas esperam que as empresas correspondam às suas necessidades. O vínculo é bastante ligado à aprovação dos valores organizacionais, que precisam provocar identificação direta com os valores pessoais”, aponta a professora da Fundação Instituto de Administração (FIA), Elza Fátima Veloso.

Doutora em administração pela Universidade de São Paulo (USP), Elza cita a edição 2012 do guia Melhores Empresas para Você Começar a Carreira, fruto de uma pesquisa realizada pela FIA em parceria com a revista Você S.A. e a agência de recrutamento Cia. de Talentos. “Quando questionados sobre o fator que os levava a considerarem uma empresa um excelente lugar para começar a carreira, os jovens apontaram os seguintes tópicos, ordenados por ordem de frequência de respostas: 1º aprendizado e desenvolvimento; 2º salário e pacote de benefícios compatíveis; 3º equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; 4º crescimento profissional e; 5º reconhecimento”.

Sem carro nem conta em banco, Diego Santana, 31, preza mais a liberdade que a estabilidade. Foto: Adilton Venegeroles| Ag. A TARDE

Futuro colega de profissão de Carina, Diego Santana, 31, já teve vivências de trabalho distintas, mas sempre preza a liberdade. A primeira mudança foi pouco depois de iniciar o curso, em 2004, aos 17 anos – um ano antes, ele já havia começado a tocar violino e, pouco tempo depois, já na faculdade, começou a tocar em algumas bandas. “Terminou que fiquei sete anos longe da faculdade”.

O hiato começou em 2010 e foi interrompido este ano; e, durante esse período, ele passou a viver de música. “Ainda toco profissionalmente, tenho uma empresa de música para casamentos”. Além do talento artístico, outro motivo levou Diego a deixar a faculdade: as convenções. O interesse pela biologia surgiu na infância. “Sempre fui biólogo. Do ponto de vista de se investigar a vida. Tenho lembranças antigas de abrir ovos de lagartixa”, conta. Tanta curiosidade rendeu um presente e tanto em um aniversário: um microscópio. “Olhava o leite, as partículas. Parecia um oceano, era maravilhoso”.

Mas, para Diego, os processos acadêmicos, com suas formas de avaliação e sistematização, acabam matando o cientista natural que se desenvolve a partir da observação da vida. “A universidade deveria ser livre de qualquer processo. Quero aprender biologia, mas vou apenas para aulas que me interessem. Por que não entrar livremente e assistir a aulas?”.

Após sair da faculdade, e antes de montar a empresa, outro episódio fez Diego se confrontar com as vicissitudes do mundo do trabalho. Por incentivo de um amigo, fez a seleção para agente de trânsito em Camaçari e passou. “Era um dos melhores agentes de lá. Só que meu trabalho era fazer com que as pessoas fossem multadas”, ironiza.

Vivendo no sistema capitalista, ele vai driblando as imposições como pode: não tem conta em banco (usa a da mãe, caso necessário). Viver de música permite algumas exceções. “Não preciso de banco para guardar o pouco dinheiro que ganho. Isso faz com que eu não alimente o sistema financeiro”. Diego também não tem carro, mora de aluguel e sem grandes luxos. “Assim a gente consegue perceber que o trabalho nos rodeia, mas a gente não precisa entregar a um sistema que não se relaciona necessariamente a ele”.

Ocupações

Quando se pensa em trabalho, cada vez menos a imagem que vem à mente é a da carteira de trabalho e previdência social (CTPS). De acordo com dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado (Seplan), os empregos formais sofreram variação negativa para parte da geração Y nos últimos cinco anos na região metropolitana de Salvador.

Em 2012, o ano terminou com saldo positivo de 25.223 vagas ocupadas por jovens entre 18 e 29 anos (o número representa a diferença entre os empregos criados e eliminados). A faixa de 30 a 39 anos já sofria com um balanço negativo, e a perda de 1.267 postos. No ano seguinte, a primeira faixa sofreu leve redução, mas o saldo ainda era positivo: foram 23.685 novos postos. Em 2014, a queda foi mais brusca: o saldo foi de 15.089, puxado pela faixa entre 18 a 24 anos.

Em 2015, o impacto foi ainda maior. No primeiro grupo, o saldo foi de 4.692. No ano passado, os jovens entre 18 e 29 anos recuperaram terreno e encerraram o ano com 2.421 vagas. Mas o quadro piorou para a faixa de 30 a 39 anos, que perdeu 21.452 empregos. Neste ano, até julho, o saldo foi positivo para o primeiro grupo: 4.439 vagas, considerando o balanço. Os dados têm base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do MTE.

Considerando o levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é possível ver que há vida fora do mundo da “carteira assinada”. O número de jovens entre 18 e 24 anos que trabalham por conta própria aumentou de 148 mil (16,2%), no segundo semestre de 2012, para 161 mil (20,5%) no início do segundo semestre de 2017. Na faixa entre 25 e 29 anos, o número variou de 161 mil no segundo semestre de 2012 para 162 mil no início do segundo semestre de 2017 – mas chegou a 170 mil em 2015, correspondendo a 21,7% dessa fatia da população.

Trabalho remoto

Com a crise econômica, o desemprego também teve um aumento também nos últimos anos. Em 2012, 22% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam procurando uma ocupação, de acordo com a Pnad Contínua. Esse percentual reduziu ligeiramente nos dois anos seguintes e depois passou a crescer até alcançar 32,5% no final do primeiro semestre deste ano.

Há cerca de seis anos, Bruno Liza, 36 anos, passou por essa situação: deixou um emprego em um escritório de tradução e ficou por dois anos procurando outro trabalho como freelancer. “ Tem uma tirinha dos ‘Malvados’ que eles dizem: ‘Se a gente trabalha com computador, porque a gente não pode trabalhar em casa?’. Aí o outro responde: ‘Porque o trabalho é do século 21, mas a mentalidade é do século 19’”.

Hoje já de saída da geração Y, Bruno tem a vida que muitos queriam. “Sou notívago”, diz ele, que não sabe quanto tempo trabalha por dia ou semana. À noite, acaba tendo mais atividade, porque é quando “cai” mais trabalho na plataforma digital – Bruno compõe a equipe de tradução do Airbnb, site que conecta pessoas que alugam espaços para hospedagem em mais de 65 mil cidades distribuídas por 191 países. “É uma coisa que eu já perseguia em minha carreira”, fala.

Apesar do estilo de vida “millennial”, ele diz se identificar mais com a geração X (nascidos entre 1965 e 1977). Os valores mostram, no entanto, que está mesmo em uma linha tênue. “Buscar satisfação com o trabalho acaba sendo mais importante do que comprar coisas”, diz. Curiosamente, os próximos passos envolvem um concurso: o do Instituto Rio Branco. Fechado sobre a escrivaninha, o passaporte já está esperando a próxima viagem.

Auto-exílio

Nos últimos quatro meses, Juliana Fonseca, 24, quase não tem saído de casa. O motivo é, de certa forma, um agridoce home office, que atende pelo nome de Maria Clara. Formada há dois anos, teve que parar tudo para cuidar da pequena. Assim como a carreira, que pretende retomar daqui a um ano, a escolha da profissão foi imposta. “Escolhi as ciências contábeis por causa do mercado de trabalho”. O sonho de infância era odontologia. Atualmente, ela mora com o companheiro na casa dos pais. A vida pode não ser cor de rosa, mas o ambiente é. E o sorriso de Maria Clara, filha de uma millennial, nos transporta diretamente ao futuro.

