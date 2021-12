A vivência da rotina no candomblé, na militância do movimento negro e a necessidade de divulgar e compartilhar as criações a partir dessas inspirações levaram à criação da Blackpim, em 2013, pelo casal de empreendedores Iele Portugal e Pablo Santos.

Na divisão das atividades, Pablo estuda design e assume mais a criação, e a jornalista e pedagoga Iele é responsável pela administração da empresa.

Assim, as estampas são projetadas em camisas 100% algodão e mochilas no mesmo tecido cru – a maioria com representações do panteão africano –, além de frases que ressaltam a identidade afro-baiana e de combate ao racismo e à intolerância religiosa.

A sintonia com essa energia foi intensa no Dique do Tororó em meio às esculturas das divindades que motivaram a criação da marca.

Militância e fé | Foto: Divulgação/ATarde

Modelos Kênia Vasconcelos (@srtakvasconcelos), Wesley Cruz (@wesley_black), Natália Bispo (@nathbispo), Adriano Assis (@driuassis) e Itaguaci Carvalho (@itagua_oxerasta) | Onde encontrar Blackpim (@blackpim.original) | Produção Meire Oliveira

adblock ativo