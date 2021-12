Milho: Além da tradição

Hoje à noite, na maioria das mesas dos nordestinos, não faltarão canjica, pamonha, bolo, mungunzá, lelê e muitas outras iguarias feitas a partir do milho. Verde, de preferência. Festa junina que se preze, pelas bandas de cá, pede essas delícias tanto quanto o autêntico forró pé de serra que anima as festas ao pé da fogueira com a ajuda da zabumba, do pandeiro, do triângulo e da sanfona.

Essa tradição, que vem do além-mar (há controvérsias), embora ande ameaçada pelas batidas da axé music que invadiu o sertão, continua resistindo graças à força do sertanejo que não foge a suas raízes. Afinal, qual o nordestino, por mais urbano que seja, que resiste a uma espiga de milho assada ao pé da fogueira ao ritmo das belas canções de Gonzagão? Difícil, não é?

Como o tempo não para e ninguém é tacanho a ponto de brecar novas invenções, o jeito é misturar tradição e modernidade à festa. Para isso, fomos buscar ajuda de três jovens chefs baianos para criar pratos a partir do milho que pudessem ser incorporados à mesa de São João.

O primeiro, que atende pelo nome de Rodrigo Castro e, desde o mês passado, comanda a cozinha do recém-inaugurado Red River Café, no Rio Vermelho, apelou para a desconstrução de um verdadeiro clássico da cozinha nordestina, a canjica, que leva açúcar e canela.

Sua criação à base de milho é um prato que, além de sabor, agrega sofisticação à mesa. Não somente durante as festas juninas como em qualquer ocasião. "Eu criei uma canjica salgada com rabada desfiada e pesto de agrião, que pode muito bem ser consumida em qualquer ocasião", assegura o chef, que também sugere o ossobuco como uma boa opção para acompanhar sua canjiquinha sofisticada. Não bastasse a combinação, Castro caprichou ainda nos detalhes da decoração, provocando outros sentidos, que vão além do paladar.

