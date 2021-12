Mexicano de cara nova

Um dos mexicanos mais tradicionais da cidade – foi inaugurado em 1995 –, o Cien Fuegos reabriu as portas no último dia 5 ampliado e de cara nova. Após a repaginada que consumiu três meses em reformas, com projeto assinado pelos arquitetos Marcelo Rocha e Rodrigo Rodrigues, o restaurante ganhou nova e extensa fachada. Internamente, o que vemos é uma interessante releitura contemporânea de elementos da cultura do México.

O resultado é interessante. As novidades vão muito além do cardápio, que se manteve fiel aos nachos, totopos, tacos, enchilhadas, flautas, quesadillas e burritos. O local agora conta com estacionamento gratuito de terça a quinta – a partir da sexta, é cobrada a taxa de R$ 10 – e música ao vivo, nos fins de semana, com uma programação feita na medida para o público jovem (vai rolar até forró nordestino). O couvert varia entre R$ 5 (mesas) e R$ 15 (área do palco).

Uma boa opção é ir conferir as novidades do local numa quinta-feira, quando o rodízio sai por R$ 39,90 (por pessoa). Os preços são bastante convidativos, variando entre R$ 15,90 (totopos/nachos) a R$ 55,90 (costela barbecue, que acompanha onion rings ou batata frita). Já as sobremesas variam entre R$ 13,90 (torta azteca) e R$ 16,90 (vulcano de chocolate com tequila).

Se você costuma sair tarde de casa, não vacile e faça reserva. A casa lota mesmo. Mas as mudanças, dizem os sócios, ainda não terminaram. Em breve, o espaço contará com varanda e vista privilegiada para o mar. Mais espaço ainda, portanto.

Cien Fuegos Rua Alexandre de Gusmão, 60, Rio Vermelho, 71 3334-7711. Aberto de terça a domingo, a partir das 18 horas

Destaque Entre os mais pedidos da casa estão os tacos (tortilhas de trigo recheada com alface-americano e queijo, acompanhadas de salsa mexicana e guacamole). Custa apenas R$ 19,90.

