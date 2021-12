Mestres dos tribunais

Rodolfo Pamplona entrou aos pulos no elevador do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, no bairro do Comércio. Restavam apenas cinco minutos para o fim do limite estabelecido pela Justiça em caso de atraso de juízes. "Minhas audiências começam impreterivelmente às 14 horas, não costumo usar a prerrogativa dos 15 minutos", disse, enquanto desligava o celular e repassava a pontualidade dos 20 anos dedicados à magistratura - oito deles como juiz titular da 1ª Vara da Justiça do Trabalho, a mais antiga do Brasil. "Minha ideia é ser exemplar para meus funcionários para que eles possam prestar o melhor serviço. Temos que lembrar que estamos aqui guardando uma constituição".



Sob a sua batuta estão 13 servidores e estagiários que ocupam uma sala de mil metros quadrados no primeiro andar do edifício de linhas quadradas e fachada de mármore. Entre eles, corre o bordão: "Só erra quem não trabalha, ainda mais na 1ª Vara", uma reverência ao labor criterioso a que todos afirmam estar submetidos. Ali, o silêncio reinante é quebrado em dois momentos: nas boas-vindas em forma de piadas (assuntos: política e futebol) proferidas pelo chefe e nas dúvidas suscitadas pelos processos.



Naquela tarde chuvosa de junho, porém, as piadas foram transpostas: Pamplona aninhou-se nos oito metros de tecido negro de sua toga e correu para a sala de audiências - despacharia 15 processos em pouco menos de uma hora; tempo recorde que, depois, ele contabilizaria. "O nosso papel aqui é muito mais vasto do que fazer justiça; é resolver problemas".



Rodolfo Veiga Pamplona Filho tem 41 anos, 50 livros publicados e uma banda de rock amadora (é vocalista da Treblebes, formada com amigos da época em que estudou no Colégio Antônio Vieira). A primeira impressão que passa é de calma. Parece ter todo tempo do mundo para dedicar ao interlocutor. Mas com alguma frequência seu semblante fica opaco e seus gestos se agitam. É quando se vê dividido entre tarefas como atender ao chamado de seus funcionários e decidir o repertório das palestras musicais que ministra pelo Brasil, na qual dispõe canções sobre direito trabalhista e as diferentes relações de família. "Não é possível estar dentro da civilização e fora da arte", costuma justificar.

