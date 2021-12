Mercado de casamentos movimenta R$ 15 bilhões no Brasil

Lidar com finanças nunca foi problema para Isabelle Pavetto, 28, e Luiz Eduardo Sampaio, 32. Ao contrário, formados em administração, os dois sempre estiveram às voltas com contas e mais contas. Alheias, bem verdade. Desde janeiro último, porém, quando decidiram que juntarão as escovas de dentes no próximo dia 21 de novembro, o casal viu o trabalho dobrar. As planilhas, contas, orçamentos e faturas, antes restritos ao escritório, agora estão espalhados pelas salas, quartos e demais cômodos da casa dos pais. O desafio é provar que em casa de ferreiro o espeto não é de pau. Mesmo que os recursos venham dos paitrocinadores. "É uma loucura administrar tantos gastos. Toda hora descobrimos que falta fechar uma coisa, não há dinheiro que chegue", diz a ansiosa noivinha, sem demonstrar qualquer sinal de que está apreensiva com a fortuna que a família desembolsará com o seu grande dia. O orçamento previsto, garante, há muito ficou para trás. "Imaginávamos gastar entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, mas já estamos próximos do dobro disso", ri.

Não há como estimar o custo de uma cerimônia. Cada evento é único. Fato é que casar custa caro. Considerando a planilha de Isabelle e Luiz, conclui-se que entre decoração, bebidas e buffet, os principais itens da festa, comprometeram 50% do orçamento. "A outra metade vai para o vestido, fotos e vídeos, convites, espaço, som, iluminação e os diferenciais e extras", diz a sorridente noiva . O riso que entremeia suas frases está longe de ser de desespero. É de felicidade mesmo. Aquele sentimento que toma conta dos apaixonados quando pensam na cerimônia de casamento. Sai ano, entra ano, e o sonho de subir ao altar - de preferência em alto estilo - permanece.

No ano passado, segundo o IBGE, um milhão de uniões foram realizadas no Brasil. Destas, 10 mil em Salvador. Tamanho desejo aguça o apetite voraz do mercado. O sonho dos românticos casais traz na esteira um nicho gigantesco de fornecedores sedentos para abocanhar uma fatia.

De acordo com a Associação dos Profissionais, Serviços para Casamento e Eventos Sociais (Abrafesta), o segmento movimentou, no ano passado, cerca de R$ 15 bilhões e envolveu centenas de prestadores de serviços. Do aluguel de carros, casas de festas e roupas à contratação de artistas, serviços de buffets, decoração, bolos, som, iluminação e por aí vai. "Em se tratando de festa de casamento, o céu é o limite", diz a noiva.

Na opinião do psicanalista Marcelo Veras, o casamento está perfeitamente inserido na sociedade de consumo. "O fato de essa indústria movimentar milhões curiosamente está muitíssimo longe de confirmar a solidez da instituição casamento", afirma. Para ele, muitas vezes, ocorre o contrário. "Antes, a união era presidida por referências simbólicas sólidas, hoje é presidida pelo império dos semblantes contemporâneos: muitas fotos, selfies, vídeos, a viagem de lua de mel, é o que podemos chamar de império do efêmero".

Efêmero ou não, só o tempo dirá. Certeza mesmo é que a pompa continua em alta. E não para de agregar novos itens e de criar novas tendências. Da paleta de cores - que determina o tom, desde a decoração até os invólucros dos doces servidos - até o estilo da celebração. Este ano, o tom é o marsala (um marrom avermelhado). O estilo, o praiano, eleito por Isabelle e Luiz, que casarão no B Blue, em Itacimirim.

Autocontrole

As novidades seduzem os sonhadores casais. Tamanha empolgação, alerta Tatiana Viola, advogada da Proteste - Associação de Consumidores, é inerente ao período de felicidade que precede a cerimônia. "É preciso manter-se atento ao que foi planejado. A emoção tem que andar de braços dados com a razão".

Atenta ao crescimento deste mercado, a Proteste criou um guia para orientar os noivos a planejar o casamento. A cartilha, que pode ser baixada no site proteste.org.br, nasceu da demanda de milhares de casais que recorrem à Justiça para denunciar fornecedores que não cumprem o acordado.

Ter esse controle dos gastos é o que planeja o casal Verônica Portela Dittebrandt, 28, e Pedro Calabrich, 31, que sobem ao altar no dia 1º de novembro numa cerimônia personalíssima. A advogada e o administrador chegaram a cogitar casar na praia, mas a razão falou mais alto. "Demandaria uma logística grande, além de gerar um custo maior, já que os fornecedores estão em Salvador", diz o noivo.

A decisão, longe de trazer frustração, levou os dois a buscar um lugar pouco convencional. Essa, por sinal, uma das tendências desta indústria. "Casaremos no Candyall Guetho Square", diz o noivo, justificando a escolha. "Quando menino, vivia no Candeal e cresci achando que o bairro, tão musical, era onde se fazia a maior e melhor festa da Bahia".

Ele lembra que quando criança costumava ir muito lá, com a mãe Selma Calabrich, diretora da Associação Pracatum, organização social que atua no bairro. "Além de inusitado, vamos reduzir custos, já que não arcaremos com coisas que o espaço já tem. Além de ser bacana casar num lugar que é sinônimo de música e de alegria".

A ideia, completa o noivo, é gastar menos de R$ 100 mil numa festa para 250 convidados. Pedro quer uma cerimônia sincrética: "Quero a bênção de uma ialorixá; já Verônica, que é católica, quer a presença de um padre. Assim, ficamos os dois satisfeitos", diz ele, que, embora não seja do candomblé, acha o ritual bonito.

Tradição X modernidade

Cerimônia de casamento sempre requer ricos e múltiplos detalhes. Hoje, eles vão além da tradição. É o plus que poucos resistem incluir. Como as indefectíveis havaianas distribuídas entre os convidadas, os kits de padrinhos e madrinhas para que sejam usados na cerimônia (como gravatas e joias), bares-conceito, bem-casados, atrações musicais e, claro, DJ. Puro modismo.

Mas há o que nunca sai de cena. Como o bolo de noiva, por exemplo. De preferência, suntuoso, como sugere a cake designer Ivana Simões, uma das mais requisitadas da cidade. Segundo ela, inovam-se os recheios, agregam-se novos sabores, novos detalhes decorativos, mas não perdem a imponência. "As noivas ainda preferem aqueles enormes, de seis andares, com os bonequinhos no topo. A gente personaliza, capricha no requinte, na riqueza, mas o bolo tem que ser grande", diz , com a expertise de quem cria uma média de 20 bolos de casamento por mês.

Tendências

As tendências do setor são ditadas por revistas, sites especializados e, mais recentemente, por feiras segmentadas, como a Expo Noivas 2015, prevista para acontecer em julho próximo, em Salvador. Nestes eventos, fornecedores expõem produtos como vestidos de noiva, trajes para noivos, oferecem degustações de doces, salgados e drinques, além de uma infinidade de coisas que despertam o desejo dos casais. Nos últimos anos, o mercado foi se especializando. Atualmente, o número de fornecedores pode bater com o de convidados, tamanha é a quantidade de coisinhas que um casamento requintado requer.

Nem a internet ficou de fora. Os noivos agora criam sites onde contam sua história, fazem contagem regressiva, disponibilizam listas de presentes, sugerem hotéis para quem vem de fora, oferecem espaço para felicitações e o que mais a criatividade permitir. "São poucos os casais hoje que não contratam um web designer para desenvolver uma página do casamento", diz o designer Anderson Oliveira, 36.

Para quem não dispõe de verba para criar um espaço assinado por um profissional, Oliveira sugere recorrer a um dos milhares de sites disponíveis na web para se criar uma página personalizada. "Tá valendo até uma fan page nas redes sociais, que não tem custo. Fica a dica", brinca.

A gastronomia também entrou com força nesse mercado. A era dos canapés, definitivamente, ficou no passado. Deram lugar a criações elaboradas e assinadas por chefs. Com o crescimento do mercado de enogastronomia, os vinhos, proseccos e pratos da alta gastronomia tornaram-se prioridades. "O cardápio é definido a partir do estilo do casamento. Para quem casa na praia, por exemplo, sugerimos servir pratos da cozinha mediterrânea, à base de frutos do mar, tudo sempre muito leve", diz a chef Flávia Sampaio, formada pela Le Cordon Bleu e especializada em banquetes.

Segundo ela, que faz uma média de quatro destas festas por mês ("por opção", faz questão de frisar), o mercado de casamentos é muito dinâmico. "É um setor que se modifica o tempo inteiro. Já tivemos a época dos empratados, dos buffets, agora é a vez da alta gastronomia. Cada estilo de festa requer um serviço específico", diz

Definir o local é o primeiro passo para quem planeja casar. Quem atua neste setor aconselha os noivos a começar os preparativos com antecedência mínima de um ano. A Proteste sugere um prazo ainda maior. "Dois anos antes para dar tempo de pesquisar e visitar os fornecedores, negociar preços e parcelar", sugere Viola.

A orientação da especialista deve ser levada ao pé da letra, especialmente quando a escolha for celebrar a cerimônia na igreja, cujas reservas são feitas com muito mais antecedência. No caso de templos mais concorridos, como a Igreja da Conceição da Praia, uma das mais tradicionais, a agenda é aberta dois, até três, anos antes.

Nova clientela

Sonhar com uma cerimônia de casamento tradicional há muito deixou de ser um desejo feminino. Se antes cabia aos rapazes a responsabilidade exclusiva de escolher o próprio traje, contratar a banda e pagar a bebida, hoje eles querem participar de tudo. "Pedro está tão empolgado com a festa de casamento que parece a própria noiva", brinca Selma, mãe do rapaz. "É um projeto nosso, por isso acho importante compartilhar todas as escolhas, todas as decisões", defende-se o noivo. Muitas das decisões tomadas em conjunto pelo casal impactaram positivamente no orçamento. "Como casar no domingo, quando tudo é mais em conta do que às sextas e sábados, que são os dias mais procurados", diz ele.

O desejo masculino de casar como manda a tradição ganhou ainda mais força depois da aprovação, pelo STF, dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em 2014, quatro mil uniões homoafetivas foram realizadas no Brasil. Com a entrada deste público, o mercado passou a vê-lo como um novo filão a ser explorado.

Nos Estados Unidos, já existem empresas especializadas em atendê-los. "Acho desnecessário. Os desejos são os mesmos, independentemente da orientação sexual", ressalta o ex-integrante do grupo Dominó Ítalo Coutinho, 41, que não só atua neste mercado (ele e o marido, Marcelo Melo, 46, têm uma orquestra com 80 músicos que toca em cerimônias) como realizou, no último dia 9, seu casamento com o sócio, na Mansão Cunha Guedes, na Vitória.

A cerimônia, para 600 convidados, foi conduzida por um padre da Igreja Anglicana. "A da rainha da Inglaterra", destaca. A festa, requintadíssima, teve a assinatura do banqueteiro Milton Martinelli. Quanto custou a festança? Ah! como diz o feliz noivo: "Felicidade não tem preço".

Onde encontrar:

Ivana Simões - Bolos de festas Tel. 71 3235-4709

Milton Martinelli - Buffet Tel. 71 3264-1415

Flávia Sampaio Gastronomia Tel. 71 8193-3940

B Blue Beachouses Tel. 71 3626-1069

Candyall Guetho Square Tel. 71 3113-1504

