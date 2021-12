Tatiana Mendonça

Mente sã, corpo definido



No começo da manhã ou no fim da tarde, perto da lagoa onde os patos nadam e senhorinhas caminham em passos lentos, duas dúzias de corpos atléticos (ou quase) saltam, agacham, penduram-se, fazem flexões, pulam corda, cabriolam. Eles participam do treino do mahamudra, prática de alta intensidade que mistura ioga, crossfit, artes marciais, pilates, treinamento funcional e corrida.

Criado em São Paulo no ano passado, o mahamudra chegou a Salvador há pouco mais de seis meses. Há dois, embalado pelo projeto verão, ganhou corpo. Cerca de 160 alunos pagam R$ 150 para treinar três vezes por semana enquanto outros 100 esperam por uma vaga. A maioria, gente que cansou das séries repetitivas das academias mas nem considera a opção de voltar a ser sedentário.

Em uma hora de aula, dá para gastar cerca de 800 calorias; mas Sérgio Pacheco, um dos "coaches" da prática, diz que fatores estéticos não são prioridade por ali, embora muitos não percam uma única chance de exibir o abdômen trincado. "A gente desenvolve uma série de aptidões, como flexibilidade, força, consciência corporal e agilidade".

Logo no aquecimento, que mistura posições de ioga com movimentos da ginástica natural, umas caras de dor começam a aparecer. Ainda assim, Fred Figueiredo, outro "coach", garante que qualquer um pode fazer parte da "família" mahamudra. Os alunos novos passam duas semanas num treino adaptativo e depois executam os movimentos de acordo com seu condicionamento físico. "O diferencial é que, como é uma prática em grupo, um estimula o outro. Ninguém desiste com facilidade".

Talvez por isso, em determinado momento, ouviu-se alguém gritar: "Morreu? Não morre, não! Bora!". Divididos em grupos de quatro, eles revezam sequências de pranchas, saltitos, burpees, cavalos, flexões, borboletas, sapos, agachamentos, polichinelos. Naquele dia, o objetivo era fazer o máximo de repetições em um minuto, sem descanso entre um exercício e outro. "Minha panturrilha vai chorar amanhã", uma praticante lamentou.

Os treinos mudam todos os dias e quase sempre usam apenas o peso do próprio corpo. Além das barras e outros aparelhos disponíveis na praça da Lagoa dos Patos, na Pituba, eles só utilizam alguns equipamentos, como elásticos e kettlebells (bolas de ferro com alça que ali pesam entre 10 kg e 20 kg).

Palavras de luz

Mahamudra é um termo sânscrito que costuma ser traduzido como o "grande selo" ou "grande segredo". Um dos criadores da modalidade, o ex-modelo César Curti, trouxe o nome e a inspiração da Ásia, onde morou por quase uma década. Mais que um treino físico, é vendido como um "estilo de vida e um método de desenvolvimento humano focado no constante progresso e evolução do ser".

Nas aulas ao ar livre, a tal filosofia reflete-se em mentalizações coletivas curtinhas, em que cada um é convidado a compartilhar pensamentos bons e palavras de luz (variações de força, determinação, amor, garra, coragem, paz). "Tudo é possível, só depende da sua mente", resume Jonathan Merlo, que fecha o trio de treinadores de "lifestyle".

Foi justamente esse aspecto mais espiritual, digamos assim, que chamou a atenção do educador físico Rodrigo Aprile, 27, que antes de aderir ao mahamudra praticava musculação e crossfit. "Aqui vai além de ser uma atividade física. Tem toda uma filosofia de você não competir com seu colega de treino, mas ser um parceiro dele. Aumenta muito a consciência corporal e, consequentemente, a autoestima".

A engenheira civil Camila Cohin, 26, também está se sentindo acolhida, após um período de preguiçoso sedentarismo. "Estudo para concurso e como passo muito tempo sentada, estava sentindo muita dor na coluna. Agora, não sinto mais nada... Me encontrei aqui. É uma energia muito boa".

