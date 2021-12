Quinze minutos antes do horário combinado para a entrevista, Emanuelle Araújo surge no vão livre do Teatro Castro Alves. Caminha atraindo olhares. Usa sandália rasteira, saia ligeiramente curta e uma blusa que teima em deixar um dos ombros à mostra. Põe no chão duas enormes bolsas e abre o sorriso que se tornou sua marca registrada.

Nas bolsas, roupas e acessórios para a cerimônia de entrega do Prêmio Braskem, que aconteceu no último dia 3 e que a trouxe de volta a Salvador, como uma das apresentadoras. "Estamos ensaiando desde cedo". Nem parece. A pele lisa e bem tratada, sem qualquer maquiagem, em momento algum denuncia os 36 anos declarados.

Tão logo o fotógrafo começa a montar os equipamentos, Emanuelle saca uma necessaire e inicia o próprio make up. Daí em diante, passa a contracenar com o objeto que a tirou do anonimato e a levou para a fama. Deita, olha para cima, faz caras, bocas e sorri brejeiramente como uma autêntica menina baiana. Lá pelas tantas, lembra-se da saia curta e interpela o fotógrafo. "Você está enquadrando no alto, não é? Quero ver porque assim eu não tenho que ficar me preocupando com a saia", diz, antes de retomar a pose e o carão de modelo.

Leia matéria completa na Muito deste domingo (14)

