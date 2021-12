Alguns dos melhores cafés do mundo vêm de países tão distantes um do outro quanto Panamá, Indonésia e Etiópia. Mas mesmo que não ocupe o topo dos principais rankings mundiais, o Brasil produz variedades bastante competitivas. Se a maioria vem de Minas Gerais, os baianos que querem um bom café não precisam procurar fora do Estado. Cada vez mais, as regiões de Vitória da Conquista, Barreiras e municípios da Chapada Diamantina têm dado frutos dignos das xícaras mais exigentes.

Um dos maiores especialistas do País no assunto, o barista e empresário Silvio Leite afirma que o café baiano já possui alcance mundial. "Os nossos principais clientes são Japão e Noruega. Este ano, australianos também vieram comprar nosso café. Fui a Seul e vi café baiano sendo vendido lá".

Não é preciso sair de Salvador para experimentar os melhores grãos do Estado. Ter cafés gourmet baianos no cardápio tornou-se um diferencial para cafeterias de Salvador.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA EDIÇÃO DESTE DOMINGO, 17, DA REVISTA MUITO

adblock ativo