Mel: zum-zum na culinária

Há mais meles por aí do que nosso vã paladar conhece. São sabores diferentes do visco dourado e doce. Coloridos, versáteis e muito saborosos

O plural não é bonito, tampouco usado. De tão habituados que estamos a consumir um tipo de mel, esquecemos que há meles. O substantivo é flexível, como deveria ser nosso paladar, já acostumado ao gosto do mel das abelhas africanizadas. E se há meles, há abelhas. Jataí, tiúba, mandaçaia, uruçu, jandaíra são comuns por aqui e genuinamente brasileiras, apesar de desconhecidas por muita gente. Dão meles com sabores, texturas, cores e aromas diferentes do visco dourado e superdoce que cobre bananas e granolas no café da manhã.

As Apis mellifera são apenas uma entre as centenas de espécies de abelha do mundo. Só nas Américas, há mais de 360 tipos catalogados; no Brasil, as estimativas são de 300 espécies diferentes, mas foram as africanas (o termo correto é africanizadas, fruto do cruzamento de abelhas vindas da Europa, no século 19, trazidas por padres jesuítas e da África, cooptadas pelo engenheiro agrônomo Warwick Estevam Kerr nos anos 1960) que dominaram o mercado de mel e o imaginário das pessoas.

Pesquisadores ainda não descobriram ao certo o que mais determina o gosto dos meles, se as abelhas ou as flores por onde elas passam. "O mel das abelhas nativas tem uma maior quantidade de água, é mais fluido e tem mais acidez que o das africanizadas", explica Jerônimo Villas-Bôas, um dos maiores especialistas em abelhas nativas do Brasil. "A diferença entre os (meles) de abelhas africanizadas não é tão gritante porque você tira do cálculo dessa variabilidade o fator abelha, fica para o mel apenas o fator flor".

