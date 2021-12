Massas artesanais no Caminho das Árvores

Massa artesanal é aquela comidinha que alimenta o coração. Sandoval Medeiros pensou nelas na hora de abrir o segundo restaurante (o primeiro deles, o Mangaio, funciona desde 2007). Sua intenção era criar um lugar onde as pessoas pudessem encontrar uma boa oferta de pastas e molhos para levar para casa e “dar uma de chef”, podendo ocasionalmente comer por lá mesmo. Mas os três meses de existência do Giulia Empório & Massas Artesanais mostraram que os clientes estão mais para fugir de trabalho.

Preferem mesmo é ocupar uma das mesas do restaurante, pequeno, mas aconchegante. De um jeito ou de outro, é possível desfrutar de massas tradicionais italianas ou apostar nas criações com um toque baiano de Sandoval. “São minhas loucuras”, diz. Uma delas é o ousado sorrentino de cacau com recheio de coalho de cabra e geleia de umbu (R$ 35 para uma pessoa). Na boca, os sabores harmonizam-se de maneira surpreendentemente delicada. O prato não está no cardápio, mas vale muito pedi-lo à garçonete e investigar o que mais o chef, vez e outra, oferece aos “clientes-cobaias”.

De sobremesa, experimentamos um sorvete de limão-siciliano (R$ 14), cuja textura e sabor não agradaram tanto. Antes de pedir a conta é quase impossível não cobiçar os azeites, molhos, conservas e o limoncello produzidos por lá mesmo. Os preços não são muito camaradas, mas cada um sabe o que pode pagar por uma dessas delícias da vida, não é verdade?

Destaque: O restaurante tem massas delicinhas com preços entre R$ 14 e R$ 39,90 (uma pessoa)

Giulia Empório & Massas Artesanais: Rua do Timbó, 261 – Caminho das Árvores. Telefone (71) 3561-7644. De seg. a qua., das 11h às 20h; qui. a sáb., das 11h às 21h; dom., das 11h às 17h

