Mas acontece que eu ou baiano, e dai?

As urnas são o início do que vem depois. Amanhã (segunda, dia 29), nós precisamos controlar os funcionários eleitos, pagos com o recolhimento de impostos, setor público que funciona bem no Brasil, sem parar, dia e noite. Se o vereador em quem você votou não foi eleito, adote outro que é seu funcionário a partir de agora. E cobre trabalho. Cobre vigilância sobre o Executivo, cobre projetos de lei bons para o município, além do básico, honestidade e disciplina.

A Cidade do Salvador, à margem da belíssima Kirymuré, está destroçada mais uma vez. E as perguntas gritam: por que tanta degradação numa cidade tão linda? Cidade de Natureza pronta? Talvez o ensimesmamento baiano responda.Porque a coisa mais difícil de se obter na Baía é uma conversa com um baiano sobre alguma coisa que não seja ele próprio. Todos os problemas de um baiano estão no seu eu. Se ele achar que a sua alma colorida está limpa - e ele sempre acha! -, pouco se lhe dá que as ruas da cidade estejam imundas. E atira coisas pelas janelas com empáfia.

Sua última obra, seja o implante do dente de um cliente, seja uma causa jurídica, um livro, uma composição, é, sempre, motivo para conversas que só mudarão de tema com o surgimento de outra obra. Perfeita, como a anterior.Às vezes, a sensação que se tem é que um baiano não vê, não ouve, não sente nada senão seu eu. Isso funcionou até a pré-globalização. Os baianos saíam e levavam a Bahia dentro de si.

Como o personagem "Bethânio" do Zorra Total. E diziam "mas acontece que eu sou baiano, mas acontece que ela não é" apesar de ter "um requebrado pro lado". Com a globalização, ficou claro que todo mundo tem seu requebrado, nos neurônios, nas ancas, nos pés, inclusive os baianos.Agora, o requebrado tem que acontecer numa cidade limpa, com transporte de massa, serviços honestos, educação, que farão do que já se tem, do sincretismo, da gastronomia original, da musicalidade inteligente, da criatividade, um território especial no mundo. O momento é agora. Os que estão aqui, morando, criando, produzindo, ficaram para isso. É hora de fazer.

