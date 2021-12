Marlon Gama: "Ninguém joga mais dinheiro fora como jogava antes"

O arquiteto Marlon Gama não vê muito sentido em falar de tendências de decoração, nem acredita que um objeto ou material qualquer possa ser intrinsecamente brega. Prefere a palavra cafona, e a destina a qualquer ambiente pretensioso, feito para ostentar. “Consigo entrar numa casa e ver que aquele lustre foi colocado ali para impressionar. É um lustre que o peru é maior que o pires. Ele não tem proporção, mas foi comprado numa viagem a Murano”, alfineta, em defesa de que cada elemento seja usado de “forma correta, inserido num contexto e num local apropriados”. E o contexto que tinha para criar o ambiente que expõe na CASACOR Bahia deste ano, aberta até o dia 11 de novembro, era a vista esplendorosa da Baía de Todos-os-Santos. Com toda aquela atmosfera, quis dar vida a um lugar luminoso, solar. “É um loft de praia que poderia estar na Grécia, no Rio de Janeiro, na Praia do Forte”, diz, sentado de maneira despojada no grande sofá branco que escolheu para o espaço. Acima, um quadro de Carlinhos Brown traz cor ao ambiente, acompanhando o verde das muitas plantas. Ele já perdeu as contas, mas acredita que integrou mais de dez edições da mostra de decoração, em Salvador e também em São Paulo. Formado pela Universidade Tiradentes, de Sergipe, Marlon divide-se entre a capital baiana e a paulista, cidades onde tem escritório. Por lá no inverno, por aqui no verão, brinca. Entre os clientes, famosos como a influenciadora digital Camila Coelho, a cantora Daniela Mercury e o jornalista José Simão.

Como as pessoas podem adaptar o que veem em mostras de decoração e revistas para a sua casa, para a vida real?

Primeiro, elas têm que buscar que estilo gostam. Mais praiano, mais cosmopolita? E que tipo de mobiliário elas gostam mais? É um mobiliário de madeira, mais italiano, mais estofado, com mais design, com menos design, mais simples, mais sofisticado... A primeira busca é essa, a da identificação. Depois, elas conseguem transferir esses elementos para a casa delas. E não é gostar só de um ambiente. É dizer: ah, nesse ambiente eu gostei do paisagismo, nesse eu gostei da mesa de jantar... Aí elas vão juntando tudo e colocando do jeitinho delas, do gosto delas, ou até mesmo passando para um profissional o que elas gostaram, com o que se identificaram, porque isso facilita muito o nosso trabalho.

Há uma aposta do setor imobiliário em apartamentos menores. Qual é, na sua opinião, a regra de ouro na hora de trabalhar com ambientes pequenos?

Dá mais trabalho fazer um espaço pequeno do que um espaço grande. Porque no espaço grande, tem que caber absolutamente tudo do perfil do cliente (risos). Eu acho que é essa coisa da escala, do dimensionamento. Você não pode se perder, não pode se deixar seduzir por objetos, por móveis que sejam maiores do que o espaço que você vive. A proporção é muito importante. Isso, normalmente, a gente só consegue através de um profissional. Ele vai realmente dimensionar tudo isso de uma forma equilibrada.

Tem muitas plantas no seu ambiente para a CASACOR, e há esse movimento da urban jungle (selva urbana), que traz o verde para áreas internas, não apenas para jardins e quintais. Mas as pessoas talvez esqueçam um pouco do trabalho que dá, não? Como garantir que aquelas plantas que ficam lá tão lindas nos primeiros dias sigam viçosas?

Nós ficamos muito seduzidos quando chegamos a um horto. A gente vê uma planta linda e fala: eu quero essa. A pessoa que trabalha na loja sempre dá a instrução: ‘Olha, essa planta não cabe dentro de casa’. Aí a pessoa pensa: ‘Ah, mas ela está tão linda, vou tratar dela com tanto amor que ela vai viver’. Falo isso porque sou profissional, tenho extensão em paisagismo, mas muitas vezes me seduzo por uma planta que é de sombra e ponho ela no sol, porque acho ela linda, e acho que em algum momento ela vai gostar de sol igual a mim. E ela não vai! Então, tem muito disso. A dica é ouvir os profissionais. Se eu não tenho tempo, não posso comprar uma planta que goste muito de água, não posso ficar só seduzido pelo verde. Tem que saber como a planta vai se adaptar à realidade da sua casa. E aí ela vai ficar linda sempre. Eu trabalhei neste ambiente da CASACOR com um paisagismo super-rebuscado, para que as pessoas se sentissem gostosas aqui. Porque o branco é uma cor muito austera. A gente tem que saber trabalhar, senão vira um hospital. O branco pode perder a luminosidade, a profundidade, para se tornar frio, gelado, e não é essa a intenção. O paisagismo entra para trazer acolhimento.

Nos seus projetos, você costuma usar muitas fotografias. No ambiente da CASACOR há duas grandes fotos, além de um quadro de Carlinhos Brown. A que você atribui a força que essa linguagem ganhou nos últimos anos na decoração?

A fotografia é uma arte relativamente nova. Durante muito tempo, houve um preconceito, por ser papel. E eu acho que ela entrou tão forte, os museus hoje em dia já têm trabalhos fotográficos, e eu acredito muito na fotografia como arte. Nunca deixo de usar, porque é imediata, direta, reflete mais a personalidade dos donos. Quando você tem uma foto em casa, o tema da foto reflete o que você gosta. Já um quadro poderia estar na casa de qualquer pessoa. Então, assim, a gente tem um Carybé. Um Carybé, na maioria das casas dos baianos, representa status, beleza, é um artista superbacana. Mas quando você entra com a fotografia de um artista jovem, o tema que está representado naquela fotografia diz algo sobre o cliente. Veja, para esse ambiente não usei nenhum tema tipicamente baiano. Tenho o mar, que é Bahia, mas sem aquele estereótipo de baiana de acarajé, de capoeira, de candomblé. E a outra foto é o sal. Então, a gente tem o sal e o mar representando a Bahia, representando casas de praia, representando ambientes claros, luminosos, sem estereótipos.

Que é um risco também da fotografia, justamente por ser menos abstrata...

Principalmente quando são coloridas. Porque a foto preta e branca é mais poética. Tudo em preto e branco é mais poético. E colorido? Como usar uma foto colorida num ambiente sem que ela pareça que é um pôster de loja? Tem que ser bem pensado.

Muitos ambientes da CASACOR exploram a cerâmica em objetos de arte e também em utilitários. É uma maneira de se reconectar com o manual?

A cerâmica é uma coisa tão de três milhões de anos antes de Cristo... Você vê que todos os resquícios que nós temos antropológicos, arqueológicos, vêm da cerâmica. É uma coisa linda de se trabalhar desde a forma mais rústica à mais sofisticada. O que está havendo agora é um resgate de uma identidade nossa, principalmente de Nordeste. Acho muito especial quando as pessoas que não podem contratar um profissional vêm na CASACOR e percebem que podem ir à feira e comprar um objeto igual ou muito parecido para usar nas suas casas. Essa é a mensagem que a gente tem que passar.

Nos últimos anos, houve um crescimento dos programas de decoração na TV. Isso mudou de algum modo sua relação com os clientes? Eles estão mais entendidos, digamos assim?

É engraçado, porque os programas de televisão – e falo porque comecei uma experiência de ter um programa no YouTube e saber o que agradava às pessoas – fazem sucesso quando ensinam as pessoas a fazerem coisas novas para suas casas com baixo custo. Essa é a fórmula. Nenhum programa de TV que tenha a fórmula de superluxuoso vai ter ibope.

Mas você acredita que, de maneira geral, as pessoas estão mais informadas sobre decoração de interiores e arquitetura?

Ah, eu acho. O tema decoração agrada a todo mundo. Então, trazer isso para a televisão, até mesmo que você não precise, é gostoso de ver, porque é a coisa da transformação. É a mesma sedução daqueles quadros que mostram uma pessoa que entra feia e sai bonita.

O arquiteto Maurício Arruda, que apresenta um desses programas, o Decora (no canal fechado GNT), falou recentemente numa entrevista de como os projetos são narrativas, e de como é chato ouvir histórias repetidas. Quais são suas estratégias para distanciar um projeto de outro?

Só tenho essa preocupação de os projetos não serem muito parecidos quando tenho muitos apartamentos no mesmo prédio, ou quando uso elementos muito marcados, como um lustre, um tapete. Como trabalho em vários estados do Brasil, sinceramente já aconteceu de um cliente ver uma foto que postei de um apartamento em Salvador e ele, lá de Aracaju, me escrever dizendo: ‘Se eu vir mais um igual ao meu, vou devolver o tapete na sua casa’ (risos). Aí eu respondi: então você vai devolver, porque ainda vou fazer um em São Paulo. Pelo menos um em cada estado, né? (risos). Quando são casas de dois irmãos, também tenho total preocupação de uma ser completamente diferente da outra, porque são clientes que vão se frequentar. Mas eu sou um ser criativo, gosto de ousar, de fazer coisas novas, então não tem muito esse problema. E sigo muito também a linha do meu cliente. Não vou colocar meu gosto no projeto. Eu administro, dou beleza e dou praticidade ao gosto do meu cliente. Primeiramente, o projeto precisa ser funcional. Quando você entra na casa de alguém e a casa está feia, é porque o arquiteto não soube especificar os materiais. Num primeiro momento, era um sofá lindo branco. Mas ele tem três filhos pequenos. Como posso botar um sofá branco na casa de três crianças pequenas? É preciso ter uma especificação perfeita dos materiais, coerente com o estilo de vida do cliente.

Como transformar o discurso da sustentabilidade, que está tão em voga, numa prática, de fato?

Isso é muito importante. No meu dia a dia, vejo as pessoas com um discurso de sustentabilidade, mas de forma muito hipócrita. Elas se julgam sustentáveis e nem sabem do que estão falando. Nos nossos projetos, a gente tem a preocupação de utilizar somente designers e empresas que usem materiais sustentáveis. É a nossa primeira preocupação. A empresa de armários X tem o selo de sustentabilidade? Tem. Opa, é isso aí. O designer X usa nos seus móveis madeiras reflorestadas? Ok, é nossa preocupação. Em matéria de decoração é isso. Na arquitetura, nós temos a preocupação de fazer projetos onde utilizamos a luz solar, água da chuva, tratamento e reúso da água para fins de limpeza, irrigação, e temos também a preocupação com captação de energia solar.

Você acha que ainda tem sentido falar em tendências de decoração?

As pessoas me perguntam sobre tendência e, sinceramente, acho uma pergunta boba. Porque tudo está na moda a partir do momento que é usado de forma correta, inserido num contexto e num local apropriados. As pessoas perguntam: ‘Quais tapetes estão na moda?’. Gente, todos. ‘E branco, tá na moda?’. Tá. ‘E preto?’. Preto também. O azul tá, o amarelo tá. É óbvio que é necessário falar de tendência para fazer uma movimentação de mercado. Milão e Paris lançam... Moda e decoração estão 100% juntas. Paris e Milão lançaram agora os cítricos e neons. Então, é óbvio que vai chegar uma cliente e dizer: ‘Ai, Marlon, você viu que o neon tá na moda?’. E eu digo: lógico que vi. Então, vamos fazer na sua casa de praia, vamos encher de almofadas neon. Dessa forma que a tendência entra na decoração. Mas não é a proposta do nosso escritório fazer projetos descartáveis. Eu até brinco com os clientes: estou fazendo projetos para vocês para dez anos. Como vou ganhar dinheiro de novo? Isso daqui tem que estragar! (risos). Se você quer fazer um projeto para ter durabilidade, não pode seguir tendência, modinha, pois são descartáveis. É fora da nossa proposta de trabalho atemporal.

E a gente pode falar em bom gosto, mau gosto? Tem algo que você não use por achar brega?

É engraçado, eu não gosto da palavra brega, mas amo a palavra cafona. Amo! O que é cafona na decoração não é um elemento em si. Um almofada de crochê é brega? Zero brega. Uma almofada de seda é brega? Zero brega. Brega é a forma pretensiosa que as pessoas trabalham a decoração das casas. Eu consigo entrar numa casa e ver que aquele lustre foi colocado para impressionar. É um lustre que o peru é maior que o pires. Ele não tem proporção, mas foi comprado numa viagem a Murano, ou é um Baccarat original, mas está colocado de forma errada, para impressionar, é uma mistura de materiais errados, materiais caros. Aí as pessoas, para mostrar que podem, misturam um papel de parede tipo mica, madeira, mármore, tudo no mesmo projeto... Todos os elementos 100% nobres, mas que misturados tornam o ambiente pretensioso. Isso é cafona.

E é difícil esse embate com seus clientes que têm um poder aquisitivo mais alto e, de fato, podem pagar por tudo isso?

Os meus clientes que têm poder aquisitivo maior hoje em dia preferem não ostentar. Mesmo podendo, mesmo o dinheiro sendo legal, é feio trocar de carro agora e mostrar na empresa que trocou de carro com essa crise toda que o país está passando. Os meus clientes estão mais conscientes no sentido de que ninguém joga mais dinheiro fora como jogava antes. A real é essa. Antigamente, tinha clientes de casa de praia que todos os anos queriam dar uma nova cara na casa, trocar todos os estofados, mudar os móveis de piscina. Hoje, a gente faz o que já deveria estar acontecendo há muito tempo: nós damos novas roupas a corpos antigos. A gente troca as almofadas, acessórios... Ninguém mais que tem dinheiro honesto – e fique bem claro isso, porque eu não tenho clientes da Lava Jato, eu não tenho clientes envolvidos em escândalos. Então, o meu cliente valoriza o dinheiro que tem e nunca me pede uma decoração pretensiosa.

Você tem escritórios em Salvador e em São Paulo. Como está se dividindo entre as duas cidades?

A minha vida depende dos clientes. Eu estou onde eles precisam que eu esteja. Não tenho a pretensão de ter mil projetos. No meu escritório, somente eu, Marlon Gama, saio com clientes para escolha de mobiliário, armários, tecidos, o que for. Então, é um trabalho muito personalizado.

Mas você passa mais tempo lá ou aqui?

Brinco que no verão passo mais tempo aqui e no inverno passo mais tempo lá.

Quais são seus ídolos na arquitetura brasileira, baiana?

Ah, tem muita gente boa. Nós temos jovens brilhantes, como o Jader Almeida, que para mim é um gênio. E como ele temos pelo menos vinte expoentes, maravilhosos designers de mobiliários. Palmas para o Brasil pelo crescimento neste mercado. E cito o Márcio Kogan como um superarquiteto.

Você tem fama de baladeiro.

Eu tenho? (risos)

Tem! E de namorador também. A fama corresponde à realidade?

Gente, vamos esclarecer isso (risos). Primeiro, sou namorador no sentido de casador. Sempre estou em relacionamentos longos, de cinco, quatro, três anos. E quanto a ser baladeiro... Eu durmo às dez e meia da noite todo dia! Como é que posso ser baladeiro? Agora, vamos escrever aí que eu sou bastante namorador e bastante baladeiro quando estou solteiro.

