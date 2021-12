Mariana Possas: "O Brasil gosta muito de fazer justiça com as próprias mãos"

Em uma década, os homicídios na Bahia cresceram 116,6%, e em São Paulo, caíram 41,9%. A socióloga Mariana Possas acompanhou de perto esses dois movimentos. Lá, integrando o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP). Aqui, como uma das coordenadoras do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade (Lassos), da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Uma das suas pesquisas é justamente comparar as características dos assassinatos nas duas capitais. “E também estamos buscando observar estratégias de prevenção de homicídios... que não existem”, diz, com um certo desalento de quem diagnostica ausências. Só no ano passado, em todo o país, 63.880 pessoas foram mortas intencionalmente, um recorde num cenário que já era trágico. Como previsto, a segurança pública ocupou lugar central no período eleitoral. Venceu o candidato que a colocou no centro das propostas. No seu programa de governo, Jair Bolsonaro (PSL) defendeu a reformulação do Estatuto do Desarmamento, a redução da maioridade penal e a “proteção” da atividade policial por meio de uma ampliação do “excludente de ilicitude”, espécie de licença para não punir policiais que, em serviço, firam ou matem alguém. Para a socióloga, essas medidas podem aumentar, e não diminuir, a violência no Brasil. Ela defende uma solução mais complexa, com ações intersetoriais que envolvam polícias, sistema de justiça, saúde e educação. E que os governos tratem, de fato, o problema dos homicídios como prioridade.

Jair Bolsonaro defendeu no seu programa de governo reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito à legítima defesa. O texto faz um comparativo indicando que nos países em que “há uma arma de fogo na maioria dos lares”, como Estados Unidos e Suécia, os índices de homicídio são baixos. As pesquisas na área da segurança pública corroboram a visão de que “há uma relação inversa entre armas e homicídios”, como diz o programa?

Não. Do ponto de vista dos estudos de homicídios, não há nenhum indício sobre aumento de armas como um elemento importante de combate, prevenção de mortes. Nos discursos políticos uma série de coisas pode ser afirmada, e nem sempre essas afirmações são comprovadas pela ciência. Esse caso específico é um deles. Os estudos na área de segurança pública são, de maneira geral, muito pouco aproveitados positivamente para produzir políticas e para produzir pensamento político.

Mas há pesquisas que comprovem o inverso, que menos armas representam menos mortes?

Ah, sim. Muitas. O controle de armas pode beneficiar muito a redução de taxas de homicídios. Um exemplo ótimo disso é o estado de São Paulo, que teve uma queda expressiva de homicídios. Muitas variáveis são levantadas nesse processo, e uma delas é justamente o controle de armas. Esse controle varia de país para país, é claro, varia culturalmente. Por exemplo, o Canadá é um país em que as pessoas podem usar armas. Elas usam essencialmente para caça. Há essa liberdade, e nem por isso o país é violento. Agora, dizer que o país não é violento porque as armas são liberadas não faz o menor sentido. Os Estados Unidos, por outro lado, são um exemplo de como o controle de armas poderia fazer um efeito imenso na diminuição da violência, especialmente nas situações de crianças e adolescentes usando armas para levar para a escola, e cometendo vários homicídios, inclusive. Um maior controle teria impedido as armas de chegarem até elas. O problema é que a capacidade letal de armas é muito grande. É muito mais difícil de controlar. Então esse argumento de que mais armas significa mais segurança – no sentido de redução de índices –, não há por que a gente acreditar que isso vá acontecer. Então, por que é possível dizer num discurso político que liberar armas pode gerar segurança? Primeiro, é preciso analisar o sentido de segurança que se está dando. O que gera a segurança efetiva, concreta, no sentido de que as pessoas vão ser menos assaltadas, menos mortas, é diferente de uma sensação de segurança. Estudos feitos em diferentes países e também no Brasil mostram que nós podemos ter áreas das cidades muito seguras do ponto de vista estatístico, mas as pessoas que vivem ali podem sentir muito medo. E nós podemos ter áreas perigosas do ponto de vista estatístico e seguras do ponto de vista da sensação. Isso talvez nos ajude a explicar como esse discurso é possível. A arma pode dar uma sensação de segurança. No entanto, o que a gente vê é que a arma em casa tem um potencial muito maior de gerar acidentes do que de gerar defesa efetiva. Por várias razões. Porque as pessoas não sabem usar armas; porque em situações de estresse as coisas não saem como programado; porque nas situações em que há confronto, há muita chance de ser letal. A gente vê como os confrontos com a polícia são letais, e letais para os dois lados.

O que gera a segurança efetiva, no sentido de que as pessoas vão ser menos assaltadas, menos mortas, é diferente de uma sensação de segurança O que gera a segurança efetiva, no sentido de que as pessoas vão ser menos assaltadas, menos mortas, é diferente de uma sensação de segurança

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, defendeu a ampliação do acesso a armas por decreto presidencial. Bastaria ao presidente especificar o que é a “efetiva necessidade” presente nos critérios analisados atualmente pela Polícia Federal. Deste modo, esse debate nem passaria pelo Congresso. Como a senhora vê essa possibilidade?

Do ponto de vista legal, não sei dizer se esse trâmite faz sentido ou não. Essa possibilidade de mexer no Estatuto do Desarmamento pode acontecer? Pode. A gente viu de tudo acontecer no Brasil. A gente deve se perguntar é se nós devemos fazer isso. Não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da segurança das pessoas. Nossa pergunta é a seguinte: nós queremos sensação de segurança ou queremos reduzir mortes? Se a gente quiser reduzir mortes, armar a população vai colaborar justamente para o contrário. E aí vem outra pergunta: as pessoas que estão morrendo, devem morrer mesmo? Aceitamos que elas morram e vamos conviver bem com isso? No fundo é isso. Ninguém tem bola de cristal. Mas, provavelmente, quem vai morrer? Vai morrer mais polícia, vai morrer mais gente na periferia, vai morrer mais gente no campo, gente envolvida com o crime e gente que não está envolvida com o crime, vai morrer gente que estava ao lado de uma pessoa que seria o alvo... E a gente já tem uma violência legal hoje que é enorme.

Quase 64 mil homicídios só no ano passado.

Sim. Mas é uma violência, de certo modo, localizada. Se dá essencialmente na periferia, atinge a camada mais pobre da população, atinge proporcionalmente mais negros do que brancos. Provavelmente, essas pessoas vão morrer mais, e os que estiverem em volta. Fico com muita pena de o Brasil ter chegado a essa situação em que a gente já tem a maior taxa de homicídios do mundo e a gente está escolhendo ser um pouco mais violento. Um pouco ou muito, vamos ver. Nós ainda não aprendemos, no Brasil, a conter as reações violentas, seja de quem for. Seja a violência do mundo do crime, seja a violência do mundo da polícia e segurança, seja a violência do mundo da família, dos afetos, dos amigos. A gente tem que controlar tudo isso, de maneira geral. Dar arma para esse mundo que precisa ser controlado em outros aspectos – do ponto de vista de controlar raiva, reações – bom... não parece bom negócio.

Colocar tudo na conta da polícia é completamente injusto. Homicídio é um problema coletivo e não pode ser só problema de polícia Colocar tudo na conta da polícia é completamente injusto. Homicídio é um problema coletivo e não pode ser só problema de polícia

Um argumento comum de quem é contrário à liberação de armas é que o país viveria um bangue-bangue, com as pessoas resolvendo seus problemas na bala. Mas isso não acontecia, propriamente, antes da aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2003, não é? Como você analisa isso?

Bem, o objetivo principal do Estatuto do Desarmamento era reduzir as mortes, que já eram altas. Então, é verdade quando você fala que antes do estatuto não necessariamente todo mundo saía com a arma se matando em todas as situações. Também não acho que isso aconteceria agora, com a liberação. A gente ainda tem capacidade de traduzir as nossas ideias, convicções, emoções, em palavras. Quando a gente perde essa capacidade, as armas entram, ou a agressão entra. O problema é que as mortes vão tender a aumentar em alguns setores específicos, como no campo, onde a gente sabe que muitos dos conflitos são geridos de maneira paralela ao Estado. Tem muita justiça com as próprias mãos. Vamos lembrar que o Brasil é um dos campeões, se não o campeão, em linchamentos. O Brasil gosta muito de fazer justiça com as próprias mãos. Tem toda aquela descrença no Poder Judiciário, que também faz a sua parte para contribuir para essa situação. Essa violência letal também tende a aumentar nas periferias, nas brigas de trânsito... São situações que as pessoas estão assustadas, sob estresse, ficam com raiva. Quanto mais armas em circulação, pior.

A escalada da violência no Brasil nas últimas décadas não foi acompanhada por um investimento numa política nacional de segurança pública consistente. Os governos do PT, que comandaram o país por 14 anos, não tinham programas exitosos de combate à violência para exibir aos eleitores. Na Bahia, que tem metade das dez cidades mais violentas do país, tampouco há ações inovadoras nessa área, que tragam um decréscimo robusto dos índices. Esse cenário não abriu espaço para ‘soluções’ mais radicais, mais imediatistas? Na sua opinião, em que essas políticas falharam?

Concordo com a sua análise. Realmente, os governos do PT não deram conta das políticas de segurança, tanto em nível nacional quanto em nível local. Para homicídios, especificamente, a situação está muito ruim. No combate a outras manifestações de violência o Estado pode, sim, ter sido bem sucedido. Como dizem todos os pesquisadores de segurança, e eu concordo com eles, para resolver o problema dos homicídios é preciso investir num plano nacional integrado. Isso significa uma política complexa, vamos falar a verdade. Se tentou fazer isso, existiram planos nacionais de redução de homicídios com boas iniciativas, boas propostas, mas de fato nada se consumou. O Pacto pela Vida, em Pernambuco, teve sucesso durante um tempo, mas quando parou de ser executado como prioridade, parou de fazer efeito. A Bahia também teve a sua tentativa. A gente tem que valorizar esses esforços e se perguntar por que não reduziu... O que se diz, o que se constata nos estudos todos é que você precisa de ações intersetoriais. Precisa envolver a educação, a saúde, o sistema de Justiça, as polícias. Colocar tudo na conta da polícia é completamente injusto. Homicídio é um problema coletivo e não pode ser só problema de polícia, de maneira nenhuma. A polícia, do jeito que está, não tem a menor condição de lidar com a complexidade dos problemas que a gente tem. O projeto efetivo é um projeto que inclua a polícia, rediscuta o lugar dela na segurança, e também integre as outras áreas. Para isso é preciso ter um governo muito capaz de articular vários setores e de eleger o problema dos homicídios como uma prioridade.

Outro projeto do presidente eleito para a segurança é a adoção da “excludente de ilicitude”, uma espécie de garantia de ação para policiais em serviço que os dispensaria de serem julgados ao ferir ou matar alguém. Quais seriam, na sua opinião, as consequências dessa medida?

De novo, a tendência é piorar a violência. Na realidade, nós já usamos a excludente de ilicitude para vários casos que, se olhados de maneira objetiva, não são de fato legítima defesa. Tem o fenômeno todo dos autos de resistência. O fato é que essa realidade de mortes cometidas por policiais que não são julgadas isso já acontece. A proposta seria então tornar isso uma política pública, digamos assim. É uma mensagem de: olha, estamos apoiando determinadas mortes. Que mortes? Bom, mortes que envolvam confrontos, e aí não importa se tem razão, se não tem razão, quem está do outro lado. Vou fazer uma pesquisa agora com pesquisadores de todo o Brasil para investigar os inquéritos envolvendo policiais que matam e morrem e como eles são processados. Vamos conseguir fazer com precisão a afirmação de quantos casos de fato chegam à Justiça. Mas o que ouvi de entrevistas prévias com defensores públicos e promotores é que poucos casos chegam a ser processados – é preciso ter uma prova muito contundente – e, nos poucos casos que chegam, o policial costuma ser absolvido. E aí vamos lembrar que é júri quem sentencia, não dá nem para colocar na conta da Justiça. A aprovação da exclusão de ilicitude vai de certo modo ampliar uma situação que já existe. Estamos com uma situação dramática. Mas a realidade de aceitar as mortes cometidas por policiais em confronto talvez sinalize um apoio à figura do policial. Isso é algo que os policiais reivindicam muito. E a situação de trabalho deles é realmente muito dramática. A vida deles está correndo risco, sim, eles têm famílias também, eles também têm medo de não voltar para casa.

O governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), já declarou que “o correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e... fogo!”. Segundo a Anistia Internacional, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. E essa atuação, essas execuções, não vêm resultando na prática numa diminuição da violência. Por que, na sua opinião, tantas pessoas são seduzidas por essa ideia?

Isso é uma pergunta superdifícil, o que seduz... Muitas coisas podem explicar porque as pessoas ainda acham isso, a começar pela má informação sobre o que está acontecendo, de fato. O sistema de dados de segurança pública que a gente tem não favorece. A gente ainda tem um problema muito sério de dados de segurança em geral no Brasil, com alguns estados melhores, outros piores, mas ainda há pouquíssima visibilidade e pouca confiabilidade nesses índices. Outra razão possível é que essa proposta de matar para reduzir violência ela entra na chave das respostas fáceis. Você não precisa pensar muito, não precisa criar um plano sofisticado, complexo, amplo. Você usa a tática do extermínio de grupos da sociedade que atrapalham, que gerariam violência, etc. A outra explicação – e todas essas talvez caminhem juntas – tem a ver com as pessoas que seriam eventualmente mortas. São pessoas consideradas inimigas, criminosas, que não valem a vida. Essa concepção existe também. A gente não chegou no Brasil a uma concepção de cidadania em que todos somos cidadãos iguais, e que estar no mundo do crime não significa deixar de ser cidadão. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de aceitar no Brasil. Então, quando você entra ou é suspeito de entrar para o crime – porque aqui a gente também não distingue muito entre o criminoso e o suspeito –, aí, pronto, é como se a pessoa perdesse essa qualidade de cidadão. Ela se torna má em todos os sentidos. No ano que vem, vou fazer um pós-doutorado e resolvi estudar essa realidade brasileira de uma espécie de inversão da polaridade moral do discurso dos Direitos Humanos. O que eu quero dizer com isso? Os Direitos Humanos, que eram percebidos como algo para o bem, se tornam agora para uma parcela importante da população um discurso para o mal, no sentido de que estariam ajudando na violência ao defender bandidos. A gente tem uma construção de que a ideia dos Direitos Humanos deve ser extirpada da sociedade porque defende os bandidos. Na morte de Marielle Franco a gente viu muito isso. É como se ela estivesse do outro lado. Quem defende Direitos Humanos está do outro lado. Esse discurso não é recente, a gente já ouve isso há muito tempo. O que parece que está acontecendo agora é que essa visão alcançou uma amplitude muito maior, inclusive como plataforma política. Isso é uma coisa nova, acho. Os Direitos Humanos defendem muitas bandeiras, dentre elas o acesso à Justiça. E de repente parece que o acesso à Justiça não é justo para determinadas pessoas. É um questionamento que coloca todo o sistema de Justiça em xeque, na verdade. Como sociedade, a gente deve caminhar para aprimorar as instituições, e não para criar atalhos.

adblock ativo