Marcia Tiburi: "O machismo é uma forma de miséria espiritual"

A gaúcha Marcia Tiburi passou muito tempo sem se ver como mulher. Confessa que tinha “vergonha da condição feminina” e, por isso, “preferia agir como se fosse um homem”. Só depois, quando foi pesquisar onde afinal estavam as mulheres na filosofia, sua área de formação e atuação, descobriu a si mesma e também ao feminismo, numa época em que nem se falava tanto nisso. Popularizado em todo o mundo nos últimos anos, o movimento é o tema do seu novo livro, Feminismo em comum, que será lançado hoje, 29/1, na livraria Saraiva do Shopping da Bahia, a partir das 19h. Salvador será a primeira cidade do país a receber o evento. Por telefone, Marcia, que vive no Rio de Janeiro, conta que a escolha representa uma “alegria política”. “Sou apaixonada por Salvador há muito tempo. Adoro a cidade, as pessoas, o clima...”. Já a decisão de escrever o livro passou por uma necessidade crescente de aprofundar o debate sobre o tema, para além das polarizações, e de analisar como o feminismo pode ser potencializado no cotidiano. Na obra, ela defende que o movimento é um caminho de liberdade para todos os gêneros, não só para as mulheres. “O feminismo está aí para ajudar as pessoas a se perguntarem sobre os jogos de poder envolvidos em sua própria vida”, escreve. Nesta entrevista, ela fala da importância da autocrítica para a sobrevivência de qualquer coletivo e explicita o lugar do feminismo negro. “Do meu ponto de vista, o feminismo brasileiro precisa ser pensado a partir do feminismo negro”.

Você começa o livro falando de como o feminismo é amado por uns e odiado por outros. Mas fico com a impressão de que apesar dessa popularização, o feminismo ainda é muito desconhecido, não? Muita gente ainda acha que é o contrário do machismo.

A minha intenção ao escrever esse livro foi justamente propor questões que possam enriquecer nossa reflexão, promover um diálogo maior com as propostas feministas. De fato, fala-se muito em feminismo como se essa simples oposição com o machismo resolvesse todos os nossos problemas. É claro que há uma oposição. É claro que o feminismo é um combate ao machismo. E essa luta é fundamental. Mas também é preciso ver o movimento feminista de modo mais profundo, como reflexão, como pensamento, como desconstrução das injustiças da sociedade. Então, esse livro, embora seja muito despretensioso, muito simples, ele visa tentar, com muita modéstia mesmo, enriquecer um pouco o nosso diálogo sobre o feminismo, trazendo alguns elementos que talvez não estejam sendo considerados no nosso cotidiano, onde o feminismo hoje em dia também se tornou uma questão. Houve uma popularização do feminismo. E se nós, feministas – e eu, no meu caso, também como uma professora de filosofia –, se eu não me envolvo com essa reflexão diária no cotidiano, acho que eu estou faltando com meu dever de ofício, sabe? Eu me senti compelida, demandada a escrever esse livro.

No livro, você defende que o feminismo é um caminho de liberdade para todos os gêneros, não só para as mulheres. Como os homens podem se beneficiar do feminismo?

Isso para mim é uma questão super importante. Porque o feminismo não é o sectarismo, como muitas pessoas tentam fazer ver. Eu quis mostrar que o feminismo melhora a sociedade como um todo, melhora a vida de todas as pessoas. Há uma frase que resume muito o espírito do livro para mim. Logo nas primeiras páginas, digo que o feminismo busca modificar a vida em sociedade, busca ser uma transformação, tendo em vista que o patriarcado reservou aos homens um lugar de profunda miséria espiritual. Então, nesse sentido, o feminismo pode contribuir para retirar as pessoas dessa condição de miserabilidade espiritual. E o que é que estou chamando de miséria espiritual? O machismo é, para mim, uma forma de miséria espiritual. No sentido de que ele é avarento, violento, invejoso, silenciador. Quais são as caracterísitcas dessa violência? É a violência na sua forma mais naturalizada e ao mesmo tempo perversa, porque aniquila todas as pessoas. Aniquila as mulheres, mas também os homens, todos os gêneros. Não agrega nada de bom na vida de absolutamente ninguém. O machismo é a metodologia do patriarcado. Nesse sentido, ele tem uma lógica. E a lógica é sempre a destruição do feminino. No entanto, a gente pode dizer também que foi o próprio patriarcado, o próprio machismo, que inventou o feminino. O feminino no sentido do outro, do obscuro, do inferior. É sempre negativo. E é construído para ser destruído. Na prática, se atribui, por exemplo, às mulheres, uma fragilidade que elas não têm e depois se violenta a essas mulheres justamente usando o aval construído pelo próprio machismo, essa projeção de que as mulheres seriam seres frágeis. E aí legitima-se sobre elas a violência. Então, tem algo de muito perverso nessa metodologia. Nós precisamos combater isso. A própria ideia de combate é muito machista, não é? É muito patriarcal. Nós precisamos desconstruir isso, tornar claro, tornar aberto, mostrar como funciona essa lógica. E ao mostrar como funciona essa lógica, permitir as pessoas que se tornem livres.

As instituições, coletivos, comunidades que não praticam autoanálise sem condescendência ou concessão tendem ao fracasso As instituições, coletivos, comunidades que não praticam autoanálise sem condescendência ou concessão tendem ao fracasso

Você também fala no livro da importância de autocrítica. E imagino que algumas feministas entendam a autocrítica como um enfraquecimento do movimento neste momento histórico. Como você vê isso?

Do meu ponto de vista, é impossível fazer qualquer teoria, qualquer prática ou qualquer movimento sem autocrítica. A autocrítica é a efetivação da inteligência dos movimentos. As instituições, coletivos, comunidades que não praticam autoanálise sem condescendência ou concessão tendem ao fracasso. Se o feminismo não renovar constantemente a sua autocrítica, tenderá ao fracasso também. Por isso, o machismo fracassará, porque não é autocrítico. E o que eu chamo de autocrítica? É uma prática que advém do senso de autocompreensão: a busca pela autocompreensão, a coragem de pensar a si mesmo, a ressignificação das categorias, dos conceitos. Nós não podemos pensar o feminismo hoje, por exemplo, como se fazia no século 19. Do mesmo modo que no Brasil nós não podemos fazer um feminismo como se faz na Austrália ou na França. A sociedade como um todo deve se tornar autocrítica a partir do feminismo. Mas devemos ficar atentos, porque há um desejo na cultura contemporânea de fazer a crítica abstrata. É uma crítica que recebo muito em relação a meus livros. Dou um pouco de risada. Porque as pessoas vêm me criticar, dizem coisas absurdas, e aí eu pergunto: você leu o livro? E aquela pessoa, que vem com mil pedras na mão, não leu. Então, uma crítica concreta, consistente, um questionamento sério, é maravilhoso.

Mas que tipo de autocrítica você faz ao movimento feminista brasileiro? A que aspectos você acredita que este movimento deva estar atento?

Nós precisamos sustentar um paradigma dialógico. Não há nada mais importante do que o diálogo. Estou falando do diálogo entre as feministas com a sociedade na qual surge o feminismo. Não quero dizer com isso que o diálogo seja um processo manso, doce. Ao contrário. O diálogo é uma atitude muito corajosa. E nós estamos vivendo um clima de covardia. O patriarcado é a grande covardia. A prova disso é a violência contra as mulheres. O diálogo é a grande coragem. O diálogo é a desmontagem corajosa da violência. Agora, quem está preparado pra isso? Essa é a questão. Nós temos sempre que especializar nossas armas. Mas tenho muito orgulho do feminismo brasileiro, das feministas que nos antecederam no século 19, começo do século 20... Essas mulheres foram fantásticas: Nísia Floresta, Maria Lacerda de Moura, Amelinha Teles, Schuma Schumaher, Suely Carneiro. Essas feministas sustentaram uma cultura democrática no Brasil até aqui, são mulheres que estiveram trabalhando pelas mulheres, pelos direitos humanos. E existem as que estão chegando agora, muito emocionadas. São jovens, eu adoro também. Também comecei no feminismo muito jovem. É preciso respeitar cada uma e manter o diálogo.

Como você costuma responder às críticas de que o feminismo é um movimento extremista, radical, ditatorial... E também puritano, especialmente a partir da divulgação da carta das francesas [cem mulheres francesas, incluindo a atriz Catherine Deneuve, lançaram no dia 9/1 um manifesto pela “liberdade” dos homens de ”importunar” as mulheres].

Em primeiro lugar, gostaria muito que aqueles que acusam o feminismo de extremismo apresentassem as provas. No Brasil, virou moda ter convicções, mas não provas, como disse o débil mental daquele promotor. Essa acusação contra o feminismo também está nesse nível... Gostaria muito de ler, ouvir, saber quais são as provas, para que a gente possa analisar. Ao mesmo tempo, em relação à carta das francesas... O machismo e os meios de comunicação de massa levaram a questão para o lado errado. O que a Oprah e as americanas disseram é absolutamente sério e importante. O peso do que elas disseram não pode ser diminuído. Ao mesmo tempo, o que as francesas disseram tem que ser respeitado também. E o que o machismo estrutural está tentando fazer? Tentam criar uma oposição entre as duas partes. Existem duas posições, e essas posições têm um diálogo interno. No entanto, a imprensa, para produzir sensacionalismo, e os machistas todos, criaram essa oposição. O machismo é um problema ético, mas também cognitivo, porque implica uma dificuldade de compreensão da estrutura, do argumento, dos níveis discursivos. Sou muito preocupada com a falta de percepção, a falta de compreensão, o problema cognitivo que está implicado no machismo. Então, vão ler direito a carta que aquelas mulheres todas redigiram. Vamos ler direito e vamos tentar entender, para parar com esse tipo de construção da bipolaridade, porque essa bipolaridade é machista. É uma forma machista de ver o mundo. Algumas mulheres também veem assim, porque o olhar machista às vezes está também no corpo de mulheres. Afinal de contas, as mulheres são vítimas do patriarcado e nem sempre são conscientes dessa condição.

Mas muitas mulheres feministas ficaram incomodadas com aquela carta. Há ali uma confusão entre o que é paquera e o que é assédio que pode fortalecer o machismo.

É claro, aquela carta é de gente antiga, já não nos contempla. Nós precisamos perceber as diferenças das expressões tanto das americanas quanto das francesas a partir da cultura de ambas. As francesas são liberais do ponto de vista sexual e as americanas são puritanas. Embora essa não seja a questão, isso também não pode ser esquecido, porque coloca um lastro diferente para analisar essas questões todas. É claro que o que as francesas disseram não serve para nós, brasileiras. Não resolve nossos problemas. Ao mesmo tempo, não vou crucificá-las porque elas têm uma relação com a cantada diferente da nossa. Eu não gosto da cantada, e acho inclusive que a gente tem que discutir o que seja isso. Mas não sou eu que vou crucificar as francesas, nem sou que vou participar sectariamente disso. Porque inclusive sou brasileira e, para mim, o problema é outro. Essa divisão do feminismo tem servido apenas ao machismo. A prova disso é a farra que a imprensa está fazendo com essa conversa que ela mesma inventou. Tô fora.

Na sua opinião, qual é o lugar dos homens no debate sobre o feminismo?

Acho que podem ser vários lugares, mas certamente o primeiro é o da escuta. Começaremos bem se contarmos com isso. Os homens precisam praticar uma ética da escuta e nós precisamos elevar essa ética da escuta a um nível de política da escuta. Conseguir escutar é bem difícil dentro do contexto falogocêntrico. A fala sempre foi um privilégio masculino, branco, capitalista. Todos nós, na verdade, precisamos escutar uns aos outros. As mulheres também.

Do meu ponto de vista, o feminismo brasileiro precisa ser pensado a partir do feminismo negro, que se tornou paradigmático Do meu ponto de vista, o feminismo brasileiro precisa ser pensado a partir do feminismo negro, que se tornou paradigmático

Lembro que quando Angela Davis esteve aqui em Salvador falando na reitoria da Ufba, ela fez uma afirmação muito forte de que “quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”. A gente vive essa revolução feminista, mas a cara deste discurso no Brasil ainda é branca, não?

Acho que essa discussão é muito importante. A construção do signo negro é uma das coisas mais perversas produzidas pelo capitalismo. Nós precisamos pensar isso do ponto de vista histórico. É maravilhoso que as pessoas que vivem sob esse signo possam recolocar essa questão do ponto de vista da luta antirracista. Porque o racismo é uma perversão, é um delírio, e é parte fundamental da manobra capitalista, que violenta os corpos e a sociedade. E no Brasil acho que nós estamos num momento muito rico. As feministas negras estão produzindo uma ressignificação fundamental. São importantíssimas. Do meu ponto de vista, o feminismo brasileiro precisa ser pensado a partir do feminismo negro, que se tornou paradigmático. Sem isso, não haverá avanços.

A gente fala já há alguns anos de empoderamento feminino. Quando, na sua opinião, vamos ver os desdobramentos dessa prática política cotidiana na política partidária, de fato?

Essa é uma grande preocupação que tenho. Restou às mulheres a subjugação à violência, enquanto os homens ficaram com o poder. Há uma relação direta entre o incremento cada vez maior do poder dos homens e a intensificação da violência contra as mulheres. No Brasil, isso é muito claro. São inúmeras as violências contra as mulheres, no nível simbólico e físico, e ao mesmo tempo essa representação pífia na estrutura parlamentar. A gente tem um problema sério aí. Para transformar essa estrutura, é preciso que haja muita luta, que o movimento se fortaleça, cresça, apareça, para que as mulheres ocupem de fato os espaços de poder. E aí estou falando tanto da esfera da vida privada quanto da vida pública. É preciso trabalhar o conceito mesmo de desigualdade dentro dos partidos, das famílias, das corporações, do parlamento. Bom, em termos de prognóstico, é muito difícil imaginar o que pode acontecer, mas temos alguns sinais, embora ainda não haja grandes transformações em termos numéricos. Mas as mulheres já estão se colocando, se preparando, participando das candidaturas, das campanhas. Há muitos coletivos lutando por isso pelo Brasil. A PartidA [movimento que luta pela participação das mulheres na vida pública, que Marcia integra] é um exemplo, mas existem outros tantos. O desafio é que continuemos. Não podemos parar. E aí talvez nas eleições das próximas décadas a gente consiga melhorar isso. Mas é algo que não está programado. Precisa ser produzido pela luta. Não podemos cruzar os braços. Esse é um problema fundamental para o feminismo no Brasil. As mulheres estão aí na vida pública trabalhando como umas condenadas, mas não na esfera do poder público.

Por que começar por Salvador o lançamento do seu novo livro?

A gente queria começar fora do eixo Rio-São Paulo, em que pese que é maravilhoso estar em São Paulo, no Rio e tal. Mas a gente queria inverter isso. Não há nenhum sentido para sustentar essa lógica. Aí a gente pensou: ah, vamos começar por onde começou o Brasil. Eu sou apaixonada por Salvador há muito tempo. Adoro a cidade, as pessoas, o clima... E adoro as feministas de Salvador. Foi uma coisa assim de puro afeto. Uma alegria política. Amor.

adblock ativo