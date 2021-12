Marcelo Reis: "Se alguém quer ser fotógrafo, não há limitação"

Depois de nove anos de hiato, o festival A Gosto da Fotografia volta à cidade. A mostra coletiva O olhar: o que vemos nos afeta acontece a convite da Caixa Cultural e traz o trabalho de 30 fotógrafos que têm uma relação de afeto com a Bahia. Entre eles, Mário Cravo, Adenor Gondim, Arlete Soares, Mara Mércia, Ivã Coelho e, como nunca falta, Pierre Verger. Diferentemente de edições passadas, esta, que já é a sétima, não teve financiamento público ou privado. Quem a construiu, conta o fotógrafo Marcelo Reis, curador da exposição, foram os próprios artistas convidados. “Foi um gesto de gentileza deles”. De 2010 para cá, o patrocínio tem sido o maior problema para quem trabalha com cultura. “A gente anunciava a exposição, mas acabava não tendo recursos para fazer e cancelava. Era muito triste, porque a gente criava uma expectativa”, explica Marcelo. Desta vez, mesmo sem dinheiro, o curador decidiu meter as caras e organizou o festival em 30 dias. Além das 150 peças expostas, o evento traz uma feirinha de fotolivros de autores baianos, seminários e oficinas. Para o ano que vem, Marcelo, que também está à frente do Instituto Casa da Photographia, aguarda o resultado de dois editais em que escreveu o projeto: um da Fundação Gregório de Mattos, autarquia da prefeitura de Salvador, e um da própria Caixa Cultural. À Muito ele fala sobre o festival, o trabalho de curadoria, muitas vezes questionado, e os rumos da fotografia. “A gente podia ficar parado, de braços cruzados, reclamando da vida, mas não”.

O festival A Gosto da Fotografia ficou nove anos sem acontecer. Como é voltar?

A ideia era aproveitar essa oportunidade de ter recebido o convite [da Caixa Cultural] para sinalizar, de fato, o retorno. Alguém pode perguntar: “Mas por que não voltaram antes?“. Porque não era o momento. Agora, com essa sinalização da própria Caixa e de outras instituições de patrocínio, seria bacana que a gente estivesse sendo visto e pudesse ser lembrado em um momento de contemplação [de edital]. Na verdade, é um festival de adesão, porque diante da nossa relação com a cidade, com os artistas, todos abraçaram, não teve um artista, uma instituição das mais importantes para a cidade que não quis participar. Desses 30 [fotógrafos], eu diria que 10 ampliaram do próprio bolso porque queriam estar na exposição. Eu fiz questão de dividir, na medida do possível, o corpo dos participantes. Então, eu coloquei, de alguma forma, artistas que estão se destacando, atuando de maneira mais representativa agora, e os artistas que têm que estar no festival. Não tem como fazer um festival na Bahia sem alguns nomes.

Vocês estão recebendo apoio do governo do estado ou é financiamento próprio?

A Caixa Cultural nos convidou para que fizéssemos uma ocupação desse espaço em função desse buraco que está aberto aí há mais de seis meses. Não tem financiamento, o festival está sendo um milagre, posso dizer isso, porque todos os 31 expositores [30 fotógrafos e um artista plástico] estão fazendo uma doação de seu tempo, de sua obra, de seu conhecimento para o festival. Não tem investimento de nenhum dos poderes, nenhuma das iniciativas, a não ser o apoio das instituições, tipo o Instituto Mário Cravo, a Fundação Pierre Verger, que estão cedendo, junto com os outros artistas, todo o material visual. São quase 150 peças, a média é de um a três trabalhos por artista. Alguns trouxeram de acervo próprio e outros ampliaram para expor. A gente podia ficar parado, de braços cruzados, reclamando da vida, mas não, é um investimento nosso.

Vocês abriram chamadas de seleção? Como é feita essa curadoria, por que esses 30 nomes?

A curadoria, ao mesmo tempo em que é muito simples, é muito complexa. É simples porque quando você tem uma certa habilidade na própria área, no meu caso, a fotografia, você fecha os olhos e vê tudo. Mas é muito complexa porque você tem que, de fato, constituir um conceito, uma proposta de trabalho que faça sentido. Então, quando nós recebemos o convite, a grande questão foi: vamos falar de quê? E aí tinha uma questão prática, o que nós temos, quem vamos poder convidar, e o que vamos poder oferecer. Pensei em criar uma espécie de pensamento, que é uma questão fundamental na fotografia, que é a compreensão sobre o olhar. Então, o primeiro passo foi pensar um conceito para o festival, trazer um conjunto de obras, de cenas e de imagens que representassem o olhar da fotografia baiana, mas não um olhar muito clichê. A gente conseguiu percorrer todos os tempos da fotografia. Aí, depois disso, vem a questão de quem convidar. E aí você começa por eliminação. Por mais que possa parecer ou ser repetitivo, não dá para fazer um festival de fotografia sem uma obra de Pierre Verger, sem a participação de Mário Cravo, sem a participação de Adenor Gondim, de Aristides Alves, e tantos outros, Arlete Soares, Mara Mércia... Não dá para você compor um festival que tem como precedente o olhar da Bahia sem essas pessoas.

Muitos desses fotógrafos têm uma carreira já consolidada e são mais conhecidos Bahia e mundo afora. Alguns deles até participaram de outras edições da mostra. Como você vê a cena aqui? A fotografia baiana está se renovando, temos bons nomes surgindo?

Eu posso dizer o seguinte, vou ser bem clichê: os festivais de música aqui na Bahia todo ano trazem Ivete Sangalo, trazem os músicos que todos adoram. Tem um festival mesmo que a gente conhece que teve Ivete em todas as edições, já que é uma artista da música que talvez a gente possa pontuar como uma das mais representativas da Bahia. Aí eu volto para a fotografia. Por que não posso ter Pierre Verger todos os anos, por que não posso ter Mário Cravo todos os anos? Isso é uma obrigação nossa. Porque no momento em que você constitui uma leitura da Bahia, do ponto de vista da fotografia, não tem como excluir. Agora, é claro, eu abro o que a gente poderia dizer que é uma fenda, abro um espaço para os novos artistas. E tem novos artistas, sim, pessoas que estão iniciando. Mas é uma questão de curadoria, uma questão de escolha de perfil, de relações pessoais, que todo mundo sabe muito bem que funciona assim, não dá para a gente pensar um projeto artístico que não seja dessa maneira.

Alguns fotógrafos criticam o mercado daqui, falam que não há espaço para quem está fora desse grupo de nomes mais famosos, que o mercado é fechado...

Talvez, para essas pessoas que questionam, o bom é tentar entender como funciona o processo de curadoria. A curadoria se dá, sobretudo, por uma relação de entendimento, conhecimento e de afinidade do curador com os artistas que o cercam. Quando eu vou fazer uma curadoria, quando sou convidado para participar de um projeto, a relação pessoal, no sentido de que o curador conhece a obra e o artista, é o que norteia o processo. Até porque, muitas vezes, e sobretudo nesse caso aqui, não tinha tempo de fazer uma pesquisa. Claro que para a próxima edição nós vamos abrir uma chamada. Mas, desta vez, eu ia abrir uma chamada para que as pessoas dessem o trabalho de graça? Aí eu seria crucificado. Porque, inclusive alguns fotógrafos, não como uma crítica, mas como uma lamentação, não iriam poder participar porque não iriam poder ampliar. Então, eu não poderia dizer: vou abrir uma convocatória para montar um festival sem poder dar um retorno. De alguma maneira, não é relação de amizade, como às vezes se critica muito na Bahia, mas uma relação de você primeiro pensar em quem poderia participar de imediato. Foi um tempo muito curto, nós fomos sinalizados há um mês que poderíamos fazer, e em um mês o festival está pronto. Ninguém concebe um festival do porte desse, com 31 artistas renomados, com seminários o mês inteiro, dez mesas, em 30 dias. É um milagre. E ainda sem dinheiro.

A mostra retorna depois de um hiato de nove anos

O texto curatorial fala em “verdadeiros fotógrafos”. O que seriam verdadeiros fotógrafos?

É aquele que acredita no sentido da fotografia. Hoje, a fotografia, quem quiser ser fotógrafo tem que saber, não está mais a serviço da reprodução da realidade. Ela tem que estar a serviço da compreensão do autor. Se eu quero ser fotógrafo, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero da vida e o que eu quero fotografar. Acho que não cabe mais, numa fotografia artística, autoral, simplesmente reproduzir. Eu acho que o processo de reprodução, de você constituir mecanicamente uma imagem, é só a metade. A outra metade é o discurso, o pensamento sobre ela. Isso não é novo, mas a partir de agora, em um mundo muito confuso, essa simplicidade de uma cena muito já vista é algo que não diz mais tanta coisa. Até aqui, no processo da curadoria, convidei os colegas a apresentarem de cinco a dez fotos. Eu, como curador, digo: “Não, essa aqui eu acho que já foi muito vista”. E guardo.

A fotografia foi – e ainda é por alguns – considerada uma arte de elite porque os equipamentos profissionais são caros. Se diz muito que a fotografia é uma arte de brancos. Em Salvador, que é uma cidade extremamente desigual e é a capital mais negra do Brasil, fotografar ainda é uma atividade mais acessível à classe média?

Vou ser sincero e trazer dois exemplos. Você tem Fábio Duarte, que vai expor e vai oferecer uma oficina totalmente gratuita. E o trabalho dele é quase 100% feito com celular. Todo mundo sabe que qualquer pessoa, mesmo que viva na condição mais humilhante ou seja mais humilde, vai ter uma televisãozinha bacana e um celular. As pessoas, no mundo todo, têm essa mentalidade. E a questão, como disse, não é o aparelho, e sim a imagem, o olhar. Se alguém quer ser fotógrafo, não há limitação. Eu pergunto: “Você tem um celular?”, ele vai dizer “tenho”. “Qual?”. Talvez seja até um iPhone, então, é como se você já tivesse uma Leica [risos]. Hoje, na atual conjuntura, acho que não há mais um impedimento para alguém se tornar fotógrafo. E as pessoas têm que perseverar, têm que achar que o dia de amanhã vai ser melhor. E correr atrás dos seus sonhos. Para tudo é assim. O campo das artes, esse campo mais conceitual, que surge de um espaço elitizado, de um movimento elitizado, está mais democrático. Com todo respeito a toda realidade dura, o querer tem que estar mais à frente do que o poder.

O celular democratiza o acesso?

Total. Eu sou um dos poucos fotógrafos, talvez, que acham que celular é um bloco de rascunho nosso. Não oferece nenhum perigo a nada nem a ninguém. Mas tenho vários colegas que dizem: “Quem fotografa com o celular não é fotógrafo. Se você não puder ampliar sua foto deste tamanho [muito grande], ela não presta”. E aí talvez esse mesmo sujeito faça uma viagem internacional e veja lá a Monalisa, 70 cm x 50 cm, não sei, que um celular poderia ter ampliado. Não é o tamanho que vai dizer a qualidade ou o conceito ou o pensamento. É o olho. Se eu vejo uma coisa na rua, vou fazer uma foto tão sofisticada quanto qualquer outra. O que está em questão não é a matéria, e sim a imagem. A falta de acesso existe, sim, mas não é um impedimento. Agora, tem outra situação. Falta equipamento do Estado, da prefeitura, para acolher essa produção? Falta. É uma questão nacional. Onde vou poder expor? Fiz fotos com celular, preciso de um curador, de um laboratório e de uma galeria. Tem? Abre-se aí uma interrogação gigantesca.

Tem fotógrafo que diz que o celular e as redes sociais de imagens, como o Instagram, estão banalizando a fotografia e o trabalho do fotógrafo. Qual a sua posição sobre isso, existe mesmo essa dicotomia?

Quando não existia celular, era muito complicado você mostrar uma foto para alguém que morava no Rio de Janeiro, por exemplo, ou era muito complicado acompanhar o trabalho de um artista que você gostava. Nas décadas de 1980, 1990, se você queria entrar em contato com alguém, apresentar um trabalho, você tinha que ou comprar um livro muito caro ou fazer uma viagem para mostrar o portfólio para um curador, tudo era muito complexo. Naquela época, existiam os impedimentos, era sobretudo uma questão financeira. Mas com as redes sociais, o mundo encurtou. O celular é uma ferramenta poderosa e as pessoas não sabem usar. O fotógrafo precisa superar essa ideia de que o celular é uma arma apontada para ele mesmo. Não existe isso.

Quando a gente procura fotos da Bahia, as imagens mais comuns são da Feira de São Joaquim, Pelourinho, Farol da Barra, praias… Como expandir essa Bahia que existe no nosso imaginário?

Acho que a missão do fotógrafo é acabar com o clichê. Mas acho que esse esgotamento do clichê não se dá pela anulação do espaço. Eu vou à Feira de São Joaquim mil vezes e nunca vejo a mesma Feira de São Joaquim. Vou à Barra e vou fazer uma foto diferente. O espaço é único, a gente vive em Salvador, no Brasil, no planeta Terra. Se fosse assim, um dia tudo iria se esgotar e a gente iria fotografar em Marte. A questão não está na locação, mas na falta de criatividade mesmo. Toda a obra de Mário Cravo, 99,9%, é em Salvador. Para que exemplo melhor do que esse? E você pega a obra de Mário Cravo e vê coisa do Centro, do Comércio, da Barra, que ninguém viu ainda. O espaço nunca se esgota, a energia, a força nunca seca. As pessoas nem sempre constituem um pensamento, não dão uma volta em torno do seu objeto, não buscam entender o que as afeta.

A Gosto da Fotografia - Mostra "O olhar: o que vemos nos afeta" | Até 11 de agosto (terças a domingos), das 9h às 18h, na Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro). Entrada gratuita. Informações: 71 3421-4200 e @agostodafotografia

