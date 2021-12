Marcas baianas apostam na expansão

Quando se pensa na Bahia o que vem à cabeça é praia, acarajé e Carnaval. Tudo a ver, mas a terra que deu para o mundo Dorival Caymmi, Jorge Amado e João Gilberto não produz somente festa. É pródiga também em marcas de sucesso que há muito extrapolaram as fronteiras. Embora a produção industrial, segundo o IBGE, tenha registrado queda de 5,5%, entre 2014 e 2015, o estado continua a produzir e, em alguns casos, exportar, moda, design, decoração, cosméticos, cachaça, café, charutos, bijuterias e até churrasco. Isso sem falar nos segmentos da indústria pesada - como construção civil e plásticos -, encabeçados por empresas com DNA baiano, como Odebrecht e Braskem. A primeira, embora com imagem arranhada, está presente nos seis continentes.

Apesar da crise econômica que o país enfrenta, algumas empresas locais continuam crescendo e conquistando consumidores brasileiros e estrangeiros. Por trás dos produtos nativos estão baianos - de nascimento ou adoção - que encararam o desafio de instalar aqui suas sedes para disputar espaço nos mercados nacional e internacional. Seja por meio de canais de distribuição, de investimento em unidades próprias ou mesmo na abertura de franquias de suas marcas, para esta turma, o lema é prosperar. Que o diga Mônica Burgos, 48, que fez dos aromatizantes de ambiente que vendia de porta em porta uma marca de cosméticos que está presente em 17 estados brasileiros. "Nossa meta é fechar 2015 com 60 lojas da Avatim espalhadas pelo Brasil e um faturamento de R$ 40 milhões".

Em tempos de crise, Burgos e o seu sócio, César Favero, 45, mantêm os pés fincados no chão. Mais precisamente nas terras da antiga fazenda de cacau em Ilhéus, no sul do estado, onde, há menos de duas décadas, instalaram a primeira fábrica da Avatim, embaixo de uma barcaça. De lá para cá, as instalações se modernizaram, o mix de produtos cresceu e a fazenda ganhará, no próximo ano, uma nova unidade fabril para atender ao projeto de expansão da marca, que planeja fechar 2017 com 150 lojas.

Para conseguir tal feito, os empresários optaram por investir no modelo de franquia. Das atuais 56 lojas, apenas 11 são próprias. Mas alcançar esse panteão não é para fracos. Requer, sobretudo, maturidade. Da marca e do empresário. "Existem empresas que são sucesso local, mas que não são replicáveis, ou seja, não estão preparadas para enfrentar outros mercados", afirma José Nilo Meira, gerente da Unidade de Acesso ao Mercado do Sebrae-BA.

Esse não é o caso da dupla de empresários. Ao longo de quase duas décadas, eles construíram o patrimônio, aperfeiçoaram os métodos de produção e de comercialização, investiram na ampliação do mix e na apresentação e na qualidade dos produtos. Tudo calculado passo a passo. Ancorados em três regras básicas que restabeleceram no começo do negócio: não antecipar duplicatas, não descontar cheques e tomar empréstimo apenas para aquisição de maquinário e edificações, cresceram de forma segura e fizerem desse lema um mantra.

"Sempre apostei muito no que acreditava e tive autoconfiança, mas sabia que o caminho seria longo e requeria planejamento", conta Mônica Burgos, que trocou a carreira de advogada criminalista em ascensão pela de empresária. O primeiro pró-labore, garante, só tirou após dois anos. Até hoje, todos os passos são planejados. "Fico com a parte comercial, de abertura de novos mercados, enquanto César encarrega-se de pensar a empresa, calcular os próximos passos, dar essa roupagem moderna, desde as embalagens até o lançamento de novos produtos".



Internacionalização

O próximo passo da Avatim é a internacionalização da marca, prevista para o ano que vem. "Estamos abrindo mercados na Europa, na Argentina e em Angola, mas antes precisamos adaptar os nossos produtos para o mercado internacional", conta Burgos. Essa adaptação, garantem especialistas, é fundamental para tornar-se competitivo fora do país. "A empresa precisa estar preparada para o mercado global. Isso requer um grau de maturidade elevado, a promoção de sua imagem fora do Brasil e uma série de adequações para atender ao mercado externo", explica Hilceia Patriarca, analista do Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação da Indústria do Estado da Bahia (Fieb).

Foi essa maturidade que os irmãos Mandelli esperaram conquistar antes de desembarcar na Califórnia (EUA). Donos da marca de móveis Tidelli, produzidos no bairro Fazenda Coutos, no subúrbio de Salvador, e comercializadas em todo o território nacional, eles inauguram a primeira loja e um centro de distribuição em solo americano no final deste mês.

"Começamos com o projeto de exportação, que demorou seis anos para ser executado e que coincidiu com o processo de importação de insumos. Depois é que passamos a investir na loja e na distribuição para o mercado americano, a partir da Califórnia", conta Roberta Mandelli, 46.

O comando da expansão da marca no país de Obama ficará a cargo da irmã mais velha, Tatiana, 49, que fundou a marca quando morava em Porto Alegre (RS), no final dos anos 1980. A fábrica gaúcha durou cinco anos. De olho no mercado nordestino, potencial consumidor dos móveis para área externa, ela transferiu o pouco maquinário que possuía para Salvador e aqui aprimorou a mão de obra. Com a expansão do negócio, foi "importando" os irmãos. Primeiro veio Roberta, depois Luciano, 42, hoje responsável por transformar a produção manufaturada em industrial.

Com cerca de 300 funcionários, somente na unidade fabril, e um faturamento anual de R$ 30 milhões, a Tidelli vem mantendo um crescimento anual da ordem de 15% ao ano. Apesar da crise, a expectativa é fechar 2015 com um crescimento 4% maior do que os 15% previstos. Com 14 lojas de fachada e mais 12 em multimarcas, a empresa optou por abrir franquias para manter-se competitiva. Apenas sete são lojas próprias. "Quando resolvemos focar no projeto de expansão nacional, optamos pelo modelo de franquia e não nos arrependemos", diz Roberta, responsável pela área comercial. Depois dos Estados Unidos, a meta é chegar aos mercados da Austrália, Bélgica e Angola. Porto Alegre agora, só para matar saudades.

Caminho inverso

Enquanto os gaúchos elegem a Bahia para sediar sua marca, um casal baiano fez, ousadamente, o caminho inverso. A ousadia refere-se ao ramo de negócio que pretende explorar no sul, o churrasco. Os incautos podem comparar a ideia de Roberta, 39, e André Szporer, 46, àquela piada do homem que foi vender gelo a pinguim. Mas isso não se aplicaria aos empresários. Donos da marca Companhia de Churrasco e Grilla Sanduíche de Churrasco, eles sabem o que estão fazendo. Com um faturamento anual de R$ 46 milhões e 30 lojas espalhadas pelo Brasil, a marca pretende mesmo é oferecer banana a macaco (com perdão do trocadilho).

"Desde que passamos a participar das feiras de franquia, temos percebido o interesse dos sulistas pelo nosso modelo de negócio, que é a venda de churrasco a quilo. A primeira unidade será aberta em Foz do Iguaçu e, depois, vamos para Curitiba, ambos no Paraná", explica Roberta. E não temem as críticas por explorarem uma tradição sulista? "Nossa marca tem sete anos e desenvolvemos o molho na nossa fábrica para manter o padrão de qualidade no preparo. Tanto nas lojas próprias quanto nas franquias, e garanto: nosso churrasco não deixa nada a dever ao deles".

A expansão do churrasco baiano não vai parar no sul do país. A próxima região a ser explorada é o interior de São Paulo. A meta, diz Roberta, é dobrar o número de lojas no ano que vem. Para alcançá-la, o casal planeja investir pesado nas próximas feiras de franquias. Para isso, já reservaram uma área três vezes maior para o estande da empresa na próxima edição do evento nacional, que acontece em novembro . É aqui que planejam encontrar parceiros para levar a marca também às regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Maturidade

O sistema de franquias tem sido o caminho mais curto para as pequenas e médias empresas brasileiras se expandirem. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de empresas franqueadoras (aquela que vende e controla a marca) no país está próximo de três mil. Já o de franqueados (o que compra a marca com direito de explorá-la, pagando royalties e percentuais de faturamento ao franqueador) já ultrapassa 125 mil unidades no Brasil. O setor emprega mais de um milhão de pessoas. Esta foi a modalidade escolhida pelos baianos Fernando Albuquerque, Maria do Carmo Queiroz e Emília Medauar, para levar a grife de moda feminina Elementais a outros estados.

Depois de seis unidades na capital baiana, decidiram abrir franquias. A princípio, a ideia era manter o modelo de loja de rua. Mas, em 2005, quando fizeram o projeto, resolveram experimentar o shopping, para entender como se portaria a marca num outro modelo . Hoje, a Elementais, que começou em 1991, atrás da fábrica, no Rio Vermelho, possui 11 lojas, somente na capital baiana. Com um faturamento girando em torno de R$ 15 milhões anuais, a grife tem outras 19 unidades franqueadas espalhadas por estados como Piauí, São Paulo, Maranhão, Sergipe e Pernambuco.

"O processo de abertura de franquias começou em 2005, mas só foi executado em 2007, precisávamos estudar os mercados, adequar nossos produtos a cada região", conta Emília. O modelo tem dado certo. De acordo com a empresária, a meta é ampliar o número de franqueadas, mas, com a crise, preferem calcular melhor os próximos passos. "O foco agora é readequar e fortalecer os pontos de venda e trabalhar para manter o faturamento".

Onde tem fumaça...

Enquanto a maioria estuda a melhor hora de encarar as barreiras alfandegárias, a Menendez & Amerino já nasceu jogando fumaça para o mercado externo. A marca de charutos e cigarrilhas, que nasceu em Cuba e migrou para as Ilhas Canárias, após ter suas terras confiscadas pelo regime castrista durante a revolução cubana, acabou encontrando terroir para os fumos que produz em São Gonçalo dos Campos, Recôncavo baiano, nos anos 1970.

Desde então, seus famosos charutos artesanais não precisaram mais enfrentar o embargo americano. Hoje, a marca é a maior produtora de charutos do país, com 80% do mercado nacional. Sua produção, totalmente artesanal, abastece, além do mercado interno, países como Estados Unidos, Alemanha e Argentina.

Por lá, ninguém gosta de falar em números, exceto o de empregados. "Temos cerca de 80 funcionários", diz o supervisor de produção da empresa, Joaquim Menendez, 42. Outro número que interessa é o de chineses. "É um mercado interessante, mas exige uma capacidade de produção em grande escala, o que se torna impossível, pela natureza do nosso modo de produção artesanal". Enquanto chineses não fumam esse charuto da paz, baianos permanecem produzindo e exportando para o mundo arte, cultura e bens de consumo. Sempre atentos a qualquer sinal de fumaça.

