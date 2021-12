Marca baiana de chocolates premium abre primeiro café

Que chocolate gringo o quê! Bom mesmo é o nosso, né não? Os da Mendoá são produzidos em Ilhéus e vendidos com ares gourmet, que eles preferem chamar de premium. No final de junho, a marca inaugurou seu primeiro café. Salvador foi a cidade escolhida para manter as raízes baianas, é claro, mas também por ser uma das que mais consomem chocolate no Brasil.

O projeto-piloto fica no primeiro piso do Shopping Paralela, num quiosque tímido com apenas quatro mesinhas. No cardápio, além das tradicionais barras de sabores suaves ou intensos, ao gosto do freguês, tem brigadeiros (o 70% cacau com nibs é imperdível e custa R$ 3); bombons com recheios de amendoim, cupuaçu, maracujá e tapioca com coco (R$ 3); e brownies 70%, nas versões “fit e fat” (R$ 10), que poderiam ser mais molhadinhos.

Para comer, um dos destaques são os brigadeiros de chocolate amargo com nibs de cacau

Todos são feitos, naturalmente, com os chocolates da Mendoá, e, como se vê, os preços não chegam a assustar. A promessa é que o lugar também ofereça tortas e outras sobremesas criadas por chefes e chocolatiers locais. Para acompanhar, quem não quiser pedir um café, propriamente, pode investir num suco de cacau, vindo direto da fazenda (R$ 5,90) ou num chocolate quente (o 50% cacau sai por R$ 4 e o 70%, por R$ 4,20), a depender do clima e dos desejos.

Mendoá Chocolate Café Endereço Shopping Paralela (Av. Luiz Viana, 8.544 – Alphaville). De segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h.

Destaque No intervalo entre as compras, aposte num café acompanhado de um brigadeiro 70% cacau com nibs. O sabor é intenso, mas equilibrado, com um docinho no fundo que alegra o coração.

