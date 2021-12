Mar de delícias

Potiguar radicada na Bahia, a chef embarca este mês em viagem de imersão à Itália, já em contagem regressiva para a abertura da filial do restaurante Mistura na Avenida Contorno

Foi durante as férias na Bahia que a potiguar Andréa Ribeiro, 45, encontrou o amor e a vocação a um só tempo: o italiano Paolo Alfonsi e a gastronomia. Era início dos anos 90 e Alfonsi vivia entre o mergulho profissional e a barraca de praia Mistura Fina, que criara em 1987 em Itapuã. Enamoraram-se e os dias de veraneio foram virando meses, anos, casamento, filhos e o refinado restaurante Mistura, localizado no mesmo bairro, que ganhará a sua primeira filial, na Avenida Contorno, em outubro.

No comando da cozinha, Andréa sente-se literalmente em casa. Mãe prendada em "artes culinárias", avó doceira, pai padeiro, tios donos de churrascaria, estava tudo ali no DNA, embotado talvez pelo curso superior em informática que cursava no Rio de Janeiro quando Paolo entrou em sua vida. " Ele me apresentou à gastronomia mediterrânea", diz.

Paolo a apresentou também ao universo prático e quase mágico que cerca a gastronomia. Lidava diretamente com os pescadores, negociando polvos, peixes e camarões, e tudo feito ali mesmo na praia. "Ele jogou logo a rede e estou aqui até hoje", resume. Da culinária de Natal, mandioca, feijão-verde, carne de sol, ela diz que não trouxe nada na bagagem.

Para ir dominando a técnica e os sabores do mar, Andréa lançou-se em outras viagens. "Estudei com o mestre Gualtiero Marchesi, que revolucionou a gastronomia italiana", diz. Em setembro, ela embarca para a Itália novamente - além de um intensivo de doces, fará uma verdadeira imersão na gastronomia daquele país.

A viagem funcionará como férias, só que trabalhando, e antecede a abertura do novo restaurante. O cardápio será basicamente o mesmo, com pequenas novidades. Na cozinha, continuará no comando de seu pequeno exército de ajudantes, a maioria homens. Na unidade de Itapuã, 30 profissionais revezam-se em dois turnos.

Localizada no terraço do Cloc Marina Residencial, com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, a filial do Mistura marca também nova fase da chef, hoje mais voltada para releituras saudáveis e contemporâneas da cozinha tradicional. Mãe de dois filhos, de 18 e 15 anos - o mais velho estudante de nutrição -, Andréa credita na conta do signo a sua capacidade de organização e comando, além da obsessão pela perfeição. "Sabe qual é o meu sonho? Um menu equilibrado, bonito, saudável".

Cabides na areia

Mas, para conhecer a verdadeira história do Mistura Fina, é preciso conversar com Paolo, o outro vértice da vida de Andréa. "Quando chegou aqui, ela era mais paçoca que dendê", brinca. Em muitas coisas, diz, eles foram pioneiros na cidade. Trazendo do mar, após mergulhos intermináveis, os peixes que assariam para vender, quando ainda reinavam as frituras e a moqueca de dendê. "Os empresários iam para a barraca e penduravam seus ternos em cabides que colocávamos na areia. Alguns chegavam de lancha, vindos de Morro de São Paulo", conta.

Além dos peixes assados, vendiam na praia pastas com molho de crustáceos, outro ineditismo, e funcionavam à noite durante o verão. Apesar do bem-sucedido Mistura prosseguir firme em seu endereço, Paolo diz que voltar para perto do mar tem sido um sonho. "Chegamos a negociar um ponto na Marina, há algum tempo, mas não deu certo". A proposta hoje continua a mesma lá do início: respeitar tradição e manter-se em sintonia com o contemporâneo. "Ah, mas isso Andréa sabe".

Mistura | Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, Salvador - 71 3375-2623

