Manifestação de índios impede circulação da revista Muito

O jornal A TARDE circula excepcionalmente neste domingo sem a edição da revista Muito. O caminhão que transportava os exemplares da revista, que são impressos todas as semanas em uma gráfica no Recife, ficou bloqueado num protesto em Alagoas. Com isso, ela não pode ser encartada nesta edição.

O protesto é dos índios da tribo Wassu Cocal, no município de Joaquim Gomes, em Alagoas. Eles bloqueiam a BR-101 desde quinta-feira em protesto contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Cerca de 150 manifestantes queimaram pneus e bloquearam a rodovia com galhos. Os indígenas exigem a liberação de verbas para a indenização e realocação das famílias que serão desapropriadas por conta das obras de duplicação da rodovia.Não há previsão para o desbloqueio da via.

"Foi algo imprevisível e que foge do nosso controle. Sabemos da importância da revista para nossos leitores e pedimos desculpas por não entregá-la hoje. Todos receberão o exemplar da Muito assim que possível", afirmou Vaguinaldo Marinheiro, diretor de Redação do Grupo A TARDE.

Os assinantes receberão sua revista junto com o exemplar do jornal durante esta semana, mas também podem acessar aqui a edição digital. Para quem compra o jornal em pontos de venda, ela circulará encartada com o exemplar do jornal assim que possível.

adblock ativo