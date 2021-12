MAM recebe menos verba que MAB e Palacete das Artes

Um dos maiores nomes da arte contemporânea brasileira, Nuno Ramos, pretende fazer uma exposição no Museu de Arte Moderna da Bahia em 2013. O artista virá a Salvador nos próximos dias para conversar com a diretora Stella Carrozzo. O que Nuno não sabe é que a mostra, que tem alto custo de produção, pode não acontecer. Não por vontade de Carrozzo. É que o MAM teve sua verba reduzida este ano para menos de R$ 1 milhão. No ano que vem, perderá mais 10%. O curioso é que a atual diretora tem trabalhado com 50% a menos do recurso que teve a gestão de sua antecessora, Solange Farkas. Fato é que o MAM, que tem o maior público dos museus do Estado (mais de 150 mil pessoas este ano), receberá menos que o Museu de Arte da Bahia e o Palacete das Artes. À diretora, não tem restado outro caminho senão cortar projetos, reduzir exposições e dispensar funcionários. Carrozzo tem consciência de que a redução atingiu todos os museus, só não sabe explicar porque o MAM, que acabou de receber dois prêmios nacionais (Economia Criativa, do Minc, e Darcy Ribeiro, do Ibram), terá menos que os outros. Certo mesmo é que o olhar da Diretoria de Museus (Dimus) para a arte contemporânea mudou. E muito, por sinal.

adblock ativo