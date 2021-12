Makota Valdina: "Toda mulher negra é ativista"

Valdina Pinto, mais conhecida como Makota Valdina, educadora e líder religiosa, faleceu na madrugada desta terça-feira, em Salvador, aos 75 anos. O sepultalmento acontece hoje, 19/3, às 15h30, no Jardim da Saudade. Há dez anos, ela conversou com a Muito sobre ativismo, racismo, educação. Para homenageá-la, republicamos a entrevista na íntegra, veiculada originalmente na edição do dia 8 de março de 2009.

Professora Valdina Pinto. Makota Zimewanga. Neném. As várias formas de chamá-la, em contextos diferentes, não alteram a coerência com que esta mulher costura os diversos espaços em que atua. Em suas posições sobre a atualidade, ela sempre busca referências na sua vivência. E isso é saber. E quando reflete sobre o papel da mulher, a cultura negra e o racismo, pensa forte, com autonomia. E isso é poder. Ativista e Makota do terreiro Tanuri Junsara (designação dos candomblés de nação angola que significa irmão ou irmã mais velho), ela insiste que a educação familiar é fundamental para a construção de uma sociedade de fato igualitária. Integrante do Conselho Estadual de Cultura e da Fundação Palmares, ela se ressente da perda dos espaços públicos para os cidadãos, e defende que os lucros que advêm do Carnaval, baseados na cultura afro, retornem aos bairros negros que, conforme diz, estão sempre aquém dos direitos humanos. Moradora do Engenho Velho da Federação, é a terceira de 14 filhos e ainda vive no mesmo terreno que foi dos seus pais, com irmãos e irmãs, o que lhe permite manter não só o passado, mas o presente com sentido. Atualmente faz palestras, capacita professores e combate o racismo e intolerância religiosa : “Enquanto tiver vida e vigor para falar, denunciar, defender as nossas causas é o que farei com a ajuda de N'zambi e dos N'kisi”.

Se o povo não tem espaço no Carnaval, qual o espaço de lazer quando termina a folia?

Não tem também. Cada um cria seus espaços. Quem gosta dos seus pagodes, tem seus pagodes. Mas até no próprio bairro isso já está sendo tirado. Hoje você nem pode ficar na porta de casa por conta da violência que está aí. Antigamente, qual era o lazer do pobre? A praia. A areia, que era de todo mundo, hoje é dos donos das barracas de praia. Para estar naquele espaço você tem que pagar. Aí fica difícil.

O candomblé ainda é matriarcal? Hoje está mudando, não é?

Tem muitos pais. Vejo uma proliferação de muitos terreiros que são abertos, muitas pessoas que ingressam no candomblé. É diferente do que era antes, quando não era todo mundo que entrava por entrar, para ser feito do santo (não se falava em iniciação), e nem era por você entrar no candomblé que um dia tinha que ser pai ou mãe. As pessoas que vinham com esse dom, de ser mãe ou ser pai, é que abriam um terreiro e começavam sua família de santo. Hoje não, toda pessoa que entra, depois de sete anos já é pai e já é mãe. Tem muitos pais e muitas mães que ainda são crianças no candomblé e estão gerando filhos. Eu nunca vi criança parir. Antigamente, as mulheres prevaleciam, mas hoje, mesmo nos terreiros que são liderados por homens, a mulher tem um papel fundamental, sim, no sentido da transmissão. O educar está muito nas mãos das mulheres. E vem do contexto familiar.

Hoje em dia a mulher consegue desempenhar esse papel, com as conquistas fora do ambiente doméstico?

Existem algumas perdas. Tomando para a mulher negra, acho que nós temos perdido, embora a mulher tenha conquistado espaços que antes eram apenas masculinos, como o homem negro, que também conquista espaços; mas em relação à família, as famílias negras têm perdido muito, porque têm se distanciado daqueles valores de família, de essência, que dão embasamento.

Isso acontece, particularmente, com as famílias negras?

Sim. As famílias negras de hoje, a maioria delas, já não educa seus filhos. O contexto é diferente: a gente tem “ene” apelos externos que interferem no educar da família, mas a gente tem se distanciado daqueles valores, como solidariedade, respeito, do lugar do mais velho, do lugar da criança, do papel dos mais velhos em relação às crianças. Eu vivenciei isso: quando os mais velhos eram responsáveis por todas as crianças, fossem filhos ou não. Temos que continuar insistindo com os nossos jovens, com as crianças, em todos os momentos que a gente se reúne, para passar esse clima de unidade.

Mas hoje em dia as pessoas terceirizam a educação para as escolas...

Mas a escola não educa, quem educa é a família. A escola ensina, orienta, instrumentaliza, mas quem educa é a família. A educação que me serve não foi a escola que me deu, nem foi o livro, foram os livros humanos, os seres humanos, meus pais, meus parentes, os vizinhos. Se aprende pelo vivenciar.

Os desafios são iguais para todas as mulheres?

Além de lidar com as coisas de todo mundo, a gente tem que lidar com as nossas questões particulares. A mulher de antes tinha o que fazer mais dentro de casa. Mas minha mãe nunca deixou de trabalhar. Ela era esteio da família tanto quanto meu pai, cuidava da gente muito bem, e ela também costurava, fazia doces e muitas coisas. Ação social, eu aprendi a fazer com a minha mãe: ela era parteira, se metia em clubes de mães, organizava as mulheres, fazia grupos para pedir água, pedir luz, isso na década de 50, 60. Ela era semianalfabeta. O que eu quero dizer é que as mulheres negras sempre foram ativas, sempre foram ativistas. Eu não me considero feminista: eu me considero mulher, guerreira, mas não me considero feminista, porque não é uma coisa nossa, é uma coisa que veio de lá. Mas o que eu vejo é que a mulher negra sempre teve um papel, a referência que tenho é o que vivenciei. Minha mãe nunca esperou meu pai para tomar decisão. Tomava iniciativas.

A educação ensina a ser negro?

Há uma série de coisas sendo feitas com boas intenções, até porque a gente forçou isso, mas o educador que era comprometido já fazia. Eu trabalhei na contramão o tempo todo. Quem primeiro começou fazendo isso foram os blocos afros, a partir do Carnaval. O texto estava na boca do menino. Qual era o menino que não sabia cantar música do Muzenza, do Malê Debalê, do Ile Aiyê, do Olodum? E eu, como tantos outros educadores, sobretudo na década de 70 e 80, alfabetizei muitas pessoas assim. Então, há algumas iniciativas, mas ainda falta muito. Porque a gente também está descobrindo, aprendendo e reaprendendo o que a instituição escola pode fazer.

E o movimento negro?

Quando, na década de 70, surgem esses movimentos de negritudes emergentes, o MNU, o Ile Aiyê, a gente não se descobriu negro naquela época. Pessoas, como eu, que tiveram essa base na comunidade, a gente se sabia negro, porque a gente vivia e foi educado como negro. Foi um espaço que a gente teve para se juntar, juntar essas negritudes, esses jeitos e esses guetos que existiam por aí. Mas o sentir-se e saber-se negro estava na gente. Tudo bem que surjam técnicas, pesquisas, mas o que tem que embasar é esse vivenciar, esse saber-se negro, esse jeito de ser, de comer, de andar, de vestir, de se relacionar, de se juntar na alegria, se juntar na tristeza, se ajudar.

A situação da sociedade hoje ilustra a situação das famílias?

É porque as famílias estão degringoladas, fragmentadas, esfaceladas. No todo, dentro da nossa sociedade, onde está a família? Existe? Mas quem morre são os jovens negros. É um verdadeiro extermínio que a gente está passando. Eu sinto isso: a gente ganhou, está ganhando, diz que está conquistando espaços, mas estamos perdendo coisas que acho fundamentais. Acho que a gente tem que conquistar esses espaços, avançar, mas sempre com um pé na nossa base, nas nossas raízes. Se a gente tira o pé daí, se a gente não levar isso, de nada vai valer esses avanços, que não serão avanços. Essa perda do papel da mãe negra, que não está sendo a mãe que era antes, não está sendo a educadora, está prejudicando, está desnorteando. Essa referência a gente tinha, mas não está tendo: a gente era pobre, mas tinha mais dignidade do que hoje; a gente era pobre, mas não era miserável, não era tão marginalizado como é hoje. A minha família era pobre, não tinha estudo, mas tinha educação, dignidade e passava isso. Isso me dá orgulho.

E o papel do Estado, além da fragmentação das famílias?

O que ocorre, em relação a nós, negros, é que, cada vez mais, para mim, o racismo se torna mais perverso, mais cheio de sutilezas, mais camuflado. Quanto mais a gente vai no sentido dos avanços e conquistas, mais o racismo se sofistica. Ficamos de fora de uma série de direitos humanos em que deveríamos ser contemplados, mas não somos. E a cobrança é maior que o atendimento dos direitos... Veja os guetos, os bairros que são negros, qual a infraestrutura? O Carnaval, que era festa, virou negócio. Mas não é em cima de uma cultura branca. Quem usufrui do fruto do retorno desse Carnaval? Não são as populações nem os bairros negros. E nem estou falando como os blocos e entidades negras são tratadas. Depois, o lucro desse Carnaval vai para onde? Os artistas de blocos de trio se beneficiam dessa cultura negra. Mas a gente fica aquém e está sempre em desvantagem. Quem está mais no desemprego? Esse negro que é pobre e está lenhado, onde acha dinheiro para comprar arma? Ele não tem terra para plantar a droga. A gente sabe que esse negócio dá dinheiro. Quem tem dinheiro? Se você quer corrigir isso no lugar que você está, você tem que corrigir por cima. É aí que eu digo: o buraco dessa vez não é mais embaixo, o buraco é mais em cima.

O Estado tem se preocupado com a cultura negra?

O que tem havido é por força nossa. Espero que comecem a fazer alguma coisa diferente, mas sempre se utilizou muito da cultura negra, ela sempre foi muito usada, muito folclorizada, muito exotizada, mas na hora a gente sempre samba, continua sempre por nossa própria conta. Em relação à cultura religiosa, eu sempre falo: é muita gente com anel no dedo, com seus canudos na mão, suas teses de mestrado e doutorado, e a gente continua por nossa própria conta. Os próprios artistas negros, que deveriam ter outra postura, não têm. A questão dos cânticos sagrados do candomblé, que têm sido usados como se fossem domínio público, mas é de um domínio sagrado. Muitos dizem, “ah, mas eu sou do candomblé”. Não é. Porque se fossem não faziam o que fazem. Pergunte qual foi a vez que estiveram em um simpósio, um fórum, discutindo o combate dos evangélicos e a intolerância religiosa? Todos estão usufruindo dessa cultura. Então estão lá a massa, a mídia, mas não param tudo na hora e prestam serviço. É só tirar, tirar, usar e vender.

Os artistas baianos, e não só os negros, não se colocam politicamente.

Exatamente. Isso já é o mecanismo racista, de utilizar a cultura, e é pela cultura que vêm as cooptações, as manipulações, os usos, para inclusive colocar o negro contra o próprio negro. Que já foi, aliás, um mecanismo usado na África – o branco e o estrangeiro não sabiam se embrenhar nas matas, quem levou foi o próprio negro. Até hoje dizem “são vocês mesmos que fazem”, mas a gente sabe o que está por trás. E os valores religiosos negros têm sido muito usados pelo turismo, pelo Estado, de maneira errada. Acho isso muito perverso, as pessoas são usadas e se deixam usar. E penso: será que o meu povo não vai dar um basta nisso? Porque se ele resolve dar um basta nisso, começa um outro movimento. Quem tem um microfone na mão tem uma arma, um instrumento, a mesma coisa que quem tem uma caneta. Com aquilo pode fazer muita coisa: a massa e a mídia estão lá, é hora de dar o recado – tem que ter compromisso.

As pessoas acabam tendo características do seu santo (inkise /orixá)?

Isso também é muito folclorizado. Eu sou de candomblé mas não gosto dessas parafernálias. Eu sou de candomblé 24h por dia porque ele está impregnado no meu corpo e no meu espírito. Dizem: “Ah, porque gente de Oxum é assim”. Estereotiparam e folclorizaram muitas coisas, eu não concordo. Fica parecendo que é um ser humano. Oxum, Dandalunda, é a deusa do amor, da beleza. Ora, Dandalunda é a maior paz, porque é a água. E todo mundo bebe Oxum e precisa de Oxum, porque sem água nada existe. Se eu respiro o tempo todo, o ar é essência de orixá, de N´kisi. Todo ser humano precisa dessa essência, forças naturais que o homem não fez e estão aí na natureza. Isso não é magia. Candomblé para mim não é magia, é realidade de um viver humano. Ainda que se viva numa cultura que não tenha nada a ver com orixá. É nisso que eu acredito, o ar que eu respiro, o que faz brotar as plantas, o homem não fez essa química natura. Foi Deus, N´zambi, Olorum. Se ele permite que isso exista, essa energia tomar seu corpo, fazer dele um templo, seus movimentos e sua voz para se comunicar com os outros, quem sou eu para tentar explicar esse mistério?

E quando teremos seu livro de poesia?

Nunca mais eu fiz nada. Quando me perguntam isso, eu digo: Mas, gente, eu estou escrevendo! Vocês não estão anotando não? Eu estou oralizando tudo, vão pegando. Meu livro está sendo assim, oral.

