Mais que livros

A livraria está lotada. Logo na entrada há uma agenda de eventos e convites para cursos e palestras. Adolescentes conversam nos corredores. Leitores sentam-se no chão ou em poltronas com livros e revistas. Outros tomam café enquanto leem em mesas. Livreiros atendem, pacientemente, a pedidos nebulosos dos fregueses - "não sei qual é o autor nem a editora, mas a capa do livro é azul". Um homem tímido arrisca uma conversa com uma garota desacompanhada - o assunto para o primeiro diálogo logo pode estar nas mãos de um deles ou na prateleira ao lado.

Muitos parecem almoçar às pressas, só para poder passar mais tempo lendo em algum pufe: um tipo conhecido como "o leitor de livraria", para quem a graça é ler um trecho por dia, disputar com outros clientes o único volume em estoque, fazer anotações num bloquinho, esconder os livros ainda não concluídos em lugares estratégicos, a fim de garantir sua localização no dia seguinte.

Inevitável pensar, ao ser espectador do movimento encenado numa livraria de Salvador, no exercício de futurologia traçado por Bob Stein: "Livrarias vão acabar".

Leia a íntegra da matéria na edição deste domingo

adblock ativo