Made in Itabuna

A casa de esquina abre cedo. Sete da manhã e o cheiro de café chega à sala. No balcão, à direita, tem cuscuz, banana cozida, biscoito de polvilho e bolo de aipim. Logo o lugar estará cheio, dos meninos que vão para a escola ao pessoal que segue para o trabalho. Só lá fora, a urgência de gente e carro lembra que o clima de cidade do interior foi deslocado para uma grandeza urbana, dando à parte de Itabuna endereço no bairro de Astoria, em Nova York, onde está o restaurante Point Brazil.

O sistema de buffet - pelas bandas de cá, nossa comida a quilo - agradou aos brasileiros com saudade e aos estrangeiros com pressa, mas nunca o suficiente para resumir refeições a latinhas ou saquinhos. "Gosto de dizer que a gente serve comida simples, fresca e saborosa", resume a cozinheira Elzi Ribeiro, que fundou o lugar há sete anos ao lado da irmã, Erli.

A aposta em ingredientes saudáveis, a variedade de receitas - são 50 pratos quentes e 33 frios - e a praticidade de se servir, comer e partir fizeram a fama do local. O almoço tem macarronada, churrasco, salada ou peixe com arroz e feijão novinho. De tarde, mantém-se o hábito da merenda, com direito a bolinho de chuva, refresco de caju e maracujá ou uma tigela de açaí. À noite, escolhe-se entre jantar e tomar café ou uma sopinha.

Até aqui, tudo "universal", como Elzi gosta de classificar, "coisa que qualquer um faria em casa". O que revela mais sobre a origem, as irmãs guardam para o sábado, quando servem o "prato baiano", que inclui caruru, acarajé, abará, moqueca de peixe e vinagrete de bacalhau. O crítico Dave Cook, do New York Times, esteve por lá e escreveu um texto elogioso, no qual ensinava aos leitores a pronúncia correta do bolinho de feijão frito no dendê: "ah-ca-rah-JEH". Tão divertido quanto isso foi ler no mesmo artigo a explicação para "co-SHY-nya", o salgado brasileiro que resiste às injustiças políticas mantendo-se como um dos melhores itens de qualquer aniversário. Tem no Point Brazil.

Há algo de aniversário, por sinal, na parte doce do cardápio, que inclui pavês e rocamboles mais uma série de bolos, estes feitos por Erli. Simples, como os de fubá, chocolate ou laranja e outros um tanto mais complicados, como os cobertos de confeito, agradando a gregos, eslavos, colombianos, árabes e, claro, os conterrâneos que vivem no Queens.

Coragem

Com o sotaque baiano enrolado pelo inglês, Elzi relembra a história, numa conversa por telefone. É a primeira da família Ribeiro a chegar a Nova York, 27 anos atrás. Foi levando o conhecimento em letras, área na qual se graduou, e a experiência com números, aprimorada num banco e num escritório de contabilidade. O plano inicial, porém, tinha a ver com crianças.

A itabunense viajou para ser babá, e de fato, assim se manteve por 20 anos. Aos poucos, foi "mandando buscar" irmãs, primas e amigas que queriam a mesma sorte. Numa dessas levas chegou Erli, que em Itabuna era balconista. Das duas foi a que passou o maior susto, em 11 de setembro de 2001. No primeiro dia de trabalho como babá em um prédio ao lado do World Trade Center, o centro financeiro do mundo caiu.

Fora toda a tristeza, nada aconteceu a Erli, que poucos meses depois teve a primeira filha. O emprego como babá seguiu até 2008, auge da crise financeira nos Estados Unidos. As irmãs Ribeiro viram no problema uma oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que já faziam na casa dos amigos, seguindo a cartilha da mãe.

Venderam dois imóveis na Bahia para abrir as portas do restaurante aceitando a sugestão de um arquiteto, de fazer referência ao Brasil, que na época estava "na moda". "Foi um verdadeiro boom", conta Elzi, sem omitir a difícil parte da falta de experiência. "Tinha dias em que a gente se desesperava. Eu olhava minha irmã e ela estava chorando. Mas sabia que era insistir e daria certo".

Na primeira grande reforma que fizeram, no ano passado, ampliaram os lugares de 22 para 56. O projeto é saldar a dívida, entre empréstimos e financiamentos, para voltar a ter mesinhas do lado de fora do restaurante. No que depender do movimento, em 2016 o Point Brazil estará ainda maior.

