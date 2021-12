Luiz Natureza: um fenômeno cult

Se você costuma passar pela sinaleira que liga o Rio Vermelho à Avenida Vasco da Gama, é bem possível que já tenha comprado uma bala ou uma garrafinha de água das mãos de um simpático senhor muito sorridente e bem alinhado. O que você provavelmente não sabe é que aquele homem de calça social, camisa de botão, corrente de prata no pescoço e boina branca é um artista, e dos bons. Tal como os velhinhos cubanos do Buena Vista Social Club, Luiz Natureza começa a receber reconhecimento por seu trabalho como cantor e compositor agora, aos 63 anos de vida.

Essa incrível história teve início há cerca de dois anos, quando seu Luiz percebeu uma movimentação fora do comum numa casa perto do ponto de ônibus onde trabalha. Era um entra e sai de rapazes cabeludos carregando instrumentos e equipamentos sonoros. Logo, ele entendeu que ali morava um músico e, munido da coragem que só a idade traz, resolveu chegar junto e entregar um CD demo com algumas das suas composições. O músico em questão era Átila Santtana, ex-guitarrista da banda de reggae Mohana e do cantor Sapiranga.

Leia a matéria completa na edição deste domingo da Muito.

