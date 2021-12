Ludgleydson de Araújo: "O Estatuto do Idoso é uma conquista pouco respeitada"

Se, por um lado, a velhice pode ser vista como sinônimo de sabedoria, a etapa final da vida também carrega estereótipos negativos, que remetem à decadência. “Todo mundo quer viver muito, mas não quer envelhecer. Esse é um dilema que acompanha a humanidade”, pontua o doutor em psicologia Ludgleydson de Araújo, que estuda a velhice desde sua graduação, em 2003. O professor dedicou sua carreira à pesquisa de diferentes perspectivas do processo de envelhecimento, sempre a partir de uma abordagem biopsicossocial, que entende essa etapa como consequência do contexto social, histórico e cultural de cada indivíduo. Recentemente, tem se dedicado principalmente ao estudo da velhice da população LGBT. O interesse pelo tema surgiu ao retornar de um período na Espanha e Itália, onde concluiu o doutorado, em 2014. Ludgleydson explica que “a ciência ainda estava meio que no armário dela para não estudar sobre isso”. O professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI) esteve em Salvador em abril, a convite do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), quando ministrou a palestra Aspectos psicossociais da velhice: uma abordagem emergente. Na ocasião, conversou com a Muito sobre o despreparo brasileiro em dar assistência à crescente população idosa, os aspectos psicológicos dessa fase da vida, a reforma da Previdência e a invisibilidade da população LGBT nos estudos acadêmicos mundiais.

No fim de 2018, o IBGE fez uma projeção de que 32% da população brasileira será composta por pessoas com mais de 60 anos em 2060, superando o número de jovens do mesmo período. Estamos preparados para esse cenário próximo?

Não, não estamos. O Brasil já é um país envelhecido, temos esperança de vida de 78 anos, as mulheres vivem mais que os homens. Mas não há uma preparação do poder público para atender as pessoas idosas. Muito provavelmente, no futuro, se continuarmos com essa não observância da demografia brasileira, sofreremos impactos nos serviços de saúde, nas questões sociais. Não é à toa que se está discutindo a reforma da Previdência. Por um lado, viver mais é uma conquista muito grande da humanidade, nós nunca vivemos o tanto que vivemos hoje, mas é o que a gente sempre diz: não é só acrescentar anos à vida, e sim acrescentar vida aos anos. Uma pessoa que vive 70, 80, 90 anos tem que ter qualidade de vida. Não adianta ser dependente da família ou não ter as funções cognitivas preservadas.

Podemos dizer, então, que esses dados sobre expectativa de vida e de sobrevida após os 60 anos, que no Brasil já é de 22,5 anos, falam pouco sobre a qualidade da velhice?

Sim. O crescimento da população brasileira se deve, principalmente, à baixa taxa de natalidade se comparada com as décadas de 1960, 70, em que as famílias tinham três, quatro filhos. A transição das pessoas para a zona urbana influenciou para que tivessem menos filhos. A taxa de mortalidade também caiu. Aliado a isso, tivemos avanços sociossanitários. Muitas doenças pelas quais as pessoas morriam na década de 40, como tuberculose, já descobrimos a cura. Mas, apesar de viverem muito, as pessoas idosas ainda têm pouca qualidade de vida, infelizmente. O que os gerontólogos colocam é que quanto mais as pessoas viverem, maior a probabilidade de virem a ter demências, como Alzheimer, ou ter Parkinson. Tudo isso implica muitos cuidados, com um sistema de saúde organizado, profissionais qualificados. Trabalhar com a velhice é trabalhar de forma multidisciplinar, juntando gerontologia, psicologia, fisioterapia... Se nós temos esse crescimento no número de pessoas idosas, a sociedade tem que se preparar para atender melhor essas pessoas, de forma que elas sejam, sobretudo, autônomas e independentes, que é o que chamamos de ‘envelhecimento ativo’, proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ou seja, as famílias, os cuidadores, os profissionais de saúde têm que incentivar os mais velhos a realizarem tanto as atividades básicas da vida diária, como escovar os dentes, tomar banho, comer, até as mais complexas, que a gente chama de ‘instrumentais’, como ir ao banco ou mercado sozinhos, sem ter ninguém do lado.

Quais deveriam ser as principais linhas de atuação nessa busca por um envelhecimento ativo?

Dentro dessa questão, o geriatra brasileiro Alexandre Kalache implementou um projeto muito interessante quando trabalhava na OMS, chamado Cidade Amiga do Idoso. [Desde 2008, a OMS emite certificado para municípios que tornam suas estruturas e serviços acessíveis a essa faixa etária]. Então, em primeiro lugar, tem que ter o auxílio do poder público para fazer valer, inclusive, o Estatuto do Idoso, que é uma conquista pouco respeitada. É preciso criar espaços de convivência, os chamados grupos da terceira idade, porque, além de ajudarem na socialização, no fortalecimento da autoestima, são locais de vivência dos vários tipos de velhice. Segundo lugar, os familiares devem estar atentos. Não adianta só a gente comemorar os 90 anos do nosso avô ou do nosso pai, pegar ele lá num quartinho e trazer só para apagar as velas e esquecer dele durante todo o ano. Por último, a ciência deve dar auxílio através das universidades.

Em quais dessas linhas de atuação o Brasil está mais avançado ou atrasado em relação ao que tem sido feito no mundo?

Eu diria que a ciência brasileira tem dado uma contribuição muito grande em comparação com a mundial, apesar de estarmos passando por esse período de poucos recursos, pouco auxílio governamental, como se a universidade não fizesse nada para a sociedade, sendo que há muitos projetos interessantes. O Estatuto do Idoso também é uma conquista muito importante, que veio depois de 10 anos tramitando no Congresso. Por outro lado, temos que evoluir muito em termos de políticas públicas. Eu sempre digo que é importante que o nosso maior patrimônio, o Sistema Único de Saúde (SUS), continue sendo universal. Às vezes, quando estou na atividade prática em grupos de convivência, pergunto sobre o Estatuto do Idoso, muitos deles sabem que existe, mas têm uma descrença sobre a eficácia. De modo geral, o que eu observo é pouca ação e planejamento a curto, médio e longo prazo sobre os futuros impactos do envelhecimento na nossa população. Não dá para pensar nisso apenas quando estivermos em 2050, com 30% da população idosa. Está se pensando na previdência, mas a assistência como vai ser? Saúde, como vai ser? Tudo isso vai impactar nas políticas públicas.

Nas suas produções acadêmicas, você conceitua a velhice a partir de uma abordagem sócio-histórica e psicológica. O que significa pensá-la assim?

Significa que o envelhecimento tem diferenças regionais e culturais, que mudam entre cidades, norte e sul. O idoso de uma classe social mais alta, certamente, está pensando na viagem que fará nas férias, se vai visitar o neto que vive no exterior ou na plástica que vai fazer, até porque a autoestima é importante na velhice. Então, para entender os processos de envelhecimento precisamos enxergá-lo como sendo biopsicossocial. É como se uma pessoa quisesse fazer uma economia para comprar um carro. O que ela vai fazer? Cada mês, vai botar R$ 100 na poupança. O envelhecimento é da mesma forma. Ele não acontece ao completar 60 anos, que é um demarcador social. Na verdade, vai acontecendo ao longo tempo. Temos usado muito um demarcador social chamado coortes para categorizar pessoas que nasceram em uma época específica, mas diferente do que entendemos por gerações. Por exemplo, a coorte das mulheres que são idosas hoje não será a mesma das que serão idosas daqui a 30, 40 anos. A mulher adulta atual está no mercado de trabalho, mais empoderada, tem maior independência, estuda mais, enquanto que a idosa se casou com 12, 13 anos, não teve acesso à educação, muitas foram dependentes econômicas do marido durante toda a vida, tiveram vários filhos. Por isso que é interessante contextualizar sócio-historicamente.

Se esse é um processo sócio-histórico, ele se alterou com o tempo. Já houve sociedades em que os idosos fossem mais valorizados? A quais fatores podemos atribuir a responsabilidade pela visão negativa que temos da velhice?

Todo mundo quer viver muito, mas não quer envelhecer. Esse é um dilema que acompanha a humanidade. Na verdade, a velhice sempre foi acompanhada de conotações negativas. Eu diria que é consequência de um conjunto de questões, não fatores isolados. Talvez o modelo socioeconômico e político seja o grande responsável. Para que esse sistema em que vivemos possa funcionar, você tem que vender sua força de trabalho. Quando uma pessoa atinge a velhice, ela já não tem, em geral, essa mão de obra para oferecer. A beleza também é muito associada às pessoas jovens, em concorrência com os demarcadores físicos da velhice. Além disso, as pessoas têm medo de envelhecer porque associam com a morte. Só que a finitude pode acontecer a qualquer momento. As estatísticas demográficas mostram, inclusive, uma baixa na mortalidade das pessoas idosas, enquanto as pessoas jovens têm morrido muito mais porque se envolvem em questões de violência, utilização de drogas... Nós humanos temos que estar preparados para o momento da velhice. Não quero pintar uma visão romântica aqui, de que todos seremos felizes. Mas essa é uma etapa da vida como qualquer outra, em que a gente vai enfrentar as adversidades que ela tem. É preciso ser resiliente.

Quando falamos dessa representação social negativa, há dois pontos de vista: o social e o individual. Como o idoso tem enxergado a si mesmo?

Essa visão faz, na verdade, com que muitos idosos não se reconheçam como tal. Existem pessoas que têm experiência da velhice muito mais positivas e, por isso, têm orgulho da sua trajetória. Mas, em geral, o que há é uma negação do processo de envelhecimento, tanto nas classes sociais mais altas quanto nas mais baixas. Nas práticas com idosos, a primeira coisa que me dizem é ‘meu filho, eu não tenho isso’, como se fosse uma doença. Simone Beauvoir dizia que a gente só se reconhece como velho quando o outro diz. Ficamos o tempo todo negando até que alguém, um belo dia, diz: ‘Fulano, como você está envelhecido’; aí, você se torna idoso.

No sistema capitalista, que é um dos grandes responsáveis pela representação negativa da velhice, a qualidade de vida está relacionada com a condição econômica. O texto original da reforma da Previdência, que agora tramitará no Congresso, prevê a diminuição inicial do valor pago pelo benefício de prestação continuada (BPC) e da aposentadoria rural. Como isso afetará a qualidade de vida dos nossos idosos?

Eu vejo a reforma como algo necessário, apesar de não interpretá-la como a salvação do Brasil. De fato, a gente tem que rever, mas rever privilégios. Um idoso do BPC não tem privilégio. Não é nem um beneficio, como diz o termo, mas um direito. Essa pessoa pode não ter contribuído com o INSS diretamente, mas pagou impostos. Além disso, o BPC não tem impacto econômico na Previdência se comparado à aposentadoria das filhas de militares e de outras carreiras mais privilegiadas, por exemplo. Se o BPC, que é uma garantia prevista no Estatuto do Idoso, for retirado, será uma perda para idosos que já vivem em situações de vulnerabilidade. Em muitas famílias, eles são os provedores do orçamento, mesmo ganhando apenas R$ 948. Nossos idosos rurais vivem situações ainda mais precárias que os da zona urbana. Uma pessoa da área rural começa a trabalhar com 10, 12 anos, então, imagina se ela viver até 60, 65 anos. Quantos idosos pobres a gente não poderia pagar com as aposentadorias do Judiciário, que chegam a R$ 100 mil? Na verdade, acho que o governo colocou essas questões para, na hora da negociação, os partidos pensarem que conquistaram alguma coisa. Não acredito que essas duas mudanças sejam aprovadas, porque, se forem, será uma humilhação e não uma reforma.

Assim como há diferença entre os idosos da zona rural e urbana, há outras interseccionalidades de minorias sociais e a velhice. A questão de interseção de opressões é muito trabalhada no feminismo negro, por exemplo. No últimos anos, você tem se dedicado a pesquisas sobre idosos LGBT. Qual a importância de estudar essa velhice em específico?

A curiosidade de investigar isso começou quando voltei do meu doutorado na Espanha. Lá e na Itália, onde também fiz parte da minha pesquisa doutoral, observei muitos idosos assumidamente gays e lésbicas. Quando cheguei ao Brasil, percebi que a ciência ainda estava meio que no armário dela para não estudar essa questão. Digo isso em nível mundial. Agora, estamos organizando um livro sobre velhice LGBT com várias experiências de colegas brasileiros e do mundo, que talvez seja o primeiro livro nacional sobre o tema. Estamos tentando contribuir para dar visibilidade a esse grupo. Enquanto cientistas, não formulamos políticas públicas, mas, a partir das nossas pesquisas, podemos dar subsídios para formulação dessas políticas. Um desafio para nós, pesquisadores, é saber onde essas pessoas estão para estudá-las. Vamos encontrá-las onde? Uma boate, um bar? Nas pequenas cidades, onde estão?

A que se deve a invisibilidade dos idosos LGBT?

A sexualidade é um problema da velhice. Muitas vezes vemos os idosos como assexuados. Mas não é porque a pessoa envelheceu que ela não pode ter uma vida sexual. Não falo apenas do ato em si, mas do companheirismo, afetividade, e todas as questões que acompanham a relação entre pessoas, independentemente da orientação sexual. Dito isso, temos a ausência de estudos. Por que a ciência nunca deu atenção a eles? Porque eles sempre foram invisíveis socialmente. É como se, depois da vida adulta, uma pessoa gay apagasse a sexualidade dela. Então, a invisibilidade deve-se, sobretudo, à questão de considerarmos os idosos assexuados e pensarmos, em geral, que as pessoas gays não envelhecem.

Mas, realmente, há uma menor probabilidade de elas chegarem à velhice, principalmente quando falamos da população trans. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo.

Sim, a população trans tem uma expectativa de vida muito pequena, pouquíssimos chegam aos 40 anos. Essas pessoas nunca tiveram esperança de vida muito alto por causa da vulnerabilidade social em que estão envolvidas; são pessoas sem escolaridade, sem profissão. Por que a gente tem tanto suicídio dos nossos adolescentes transexuais? É preciso uma atenção específica porque essas pessoas sofrem preconceito, inclusive dentro do próprio grupo LGBT. A gente tem relatos de travestis idosas que são forçadas a cortar o cabelo, retirar prótese [de silicone] como condição para ficar em casas de acolhimento. Ou seja, elas têm que perder toda a identidade sexual, toda a vivência. Como muitas estão em processos de vulnerabilidade social, se submetem a isso para ter uma casa, comida.

Sendo um processo sócio-histórico, podemos prever uma velhice melhor para as populações LGBT jovens e adultas de hoje?

Quando eu vejo essa guinada da ultradireita, da perseguição e do ódio na realidade mundial, fico me perguntando se essa melhora vai acontecer. Mas acredito que os jovens já vivenciam muito mais as questões dos direitos humanos. Como professor de universidade, observo que meus alunos ficam mais à vontade para falar da sexualidade deles do que quando entrei na universidade, há 20 anos. Então, sim, tenho essa esperança, até porque como a gente vai ter muito mais idosos na nossa população e, consequentemente, mais idosos LGBT. Vamos ter que falar sobre isso.

