Não é de hoje que o cantor e compositor Lucas Santtana se tornou um dos nomes a que se deve prestar atenção no atual saco de gatos que se tornou a música popular brasileira. Desde que começou a chamar a atenção, com o álbum Eletro Ben Dodô (Natasha Records, 2000), este baiano sério parece mesmo pouco chegado ao grande supermercado de bundalelê que achata e vulgariza a música brasileira. Por isso mesmo, quem ainda não conhece o consistente trabalho do rapaz tem uma boa chance no show de lançamento do seu novo álbum, O Deus que Devasta Mas Que Também Cura. A banda é de primeira, com Junix 11 (teclado e guitarra), Seco Grave (baixo), Roberto Barreto (guitarra), Mangaio (samples e sinth) e Jorge Dubman (bateria). No próximo domingo (26/8), 18 horas. Largo Tereza Batista (Pelourinho). Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (à venda nos balcões Ticketmix).

adblock ativo