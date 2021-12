Loja na Pituba aluga roupas femininas de marcas famosas

As lojas que alugam vestidos de gala e de casamento são numerosas e já muito conhecidas na cidade. A Outside, aberta há quatro meses na Pituba, segue o mesmo conceito, mas com uma proposta diferente: em vez de roupas de festa, aluga peças femininas para o dia a dia, principalmente as das marcas famosas e mais caras.

A ideia veio quando uma das sócias, Priscila Britto, ainda trabalhava como consultora de estilo. “Algumas clientes compravam roupas dessas marcas e nunca usavam, guardavam com etiqueta e tudo”, conta Flávia Britto, irmã de Priscila e uma das proprietárias. “Elas começaram a entregar as roupas para minha irmã pedindo que ela vendesse. Eram tantas que Priscila tinha um armário só para essas peças”, lembra.

A solução foi alugá-las. Primeiro, chamou algumas conhecidas e começou o negócio em casa. Para ter mais espaço, organização e um lugar próprio, as duas irmãs e uma amiga, Mariana Magalhães, abriram a Outside, e hoje têm 72 clientes e cerca de 500 peças disponíveis.

O aluguel é feito por planos, que vão de R$ 60 (uma peça por mês) a R$ 250 (seis peças por mês), sempre com um prazo de sete dias para a devolução. Além do guarda-roupa compartilhado, a loja se tornou um espaço de socialização. A mesa de sinuca, a decoração colorida e um sofá muito confortável convidam o visitante a ficar um pouco mais.

No espaço há um bar que, além de petiscos e bebidas, serve pratos, como escondidinho de camarão (R$ 18) e quiche de alho-poró (R$ 8). A loja também tem realizado cursos e palestras voltados para o público feminino.

A Outside é, além de um guarda-roupa compartilhado, um lugar para receber amigos. Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Outside Rua das Rosas, 282 – Pituba. De terça a sexta, das 12h às 20h, e sábado, das 10h às 18h. Tel.: (71) 3359-9771

Destaque Para manter o armário sempre atualizado, as roupas são constantemente substituídas por peças novas. As que deixam de ser alugadas são vendidas por preços mais baixos, com uma média de R$ 40

adblock ativo