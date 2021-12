Loja na Graça reúne 110 rótulos de cervejas artesanais

A cultura da cerveja gelada, servida na praia como um alívio ao calor, ainda é tradição no Brasil - sobretudo em cidades com o clima de Salvador. Mas a aposta da Malt3 Beer Store, inaugurada há pouco mais de um mês, na Graça, é servir a outro momento, quando o que se quer é uma bebida que marque pelo sabor. A loja oferece 110 rótulos de cervejas artesanais, garimpados no país e fora.

Para quem não é experiente neste mundo de malte e cevada, vale apostar numa trinca dourada: a belga Delirium, que já foi eleita a melhor cerveja do mundo, e as nacionais também premiadas Tupiniquim (de Porto Alegre) e Bodebrown (de Curitiba). Desta última, vem uma opção chamada Perigosa, bebida de poucos goles, com muito álcool e doçura.

Há opções mais inusitadas, como as bebidas que levam hortelã, coentro e avelã. Se, em frente a tantas garrafinhas iluminadas, multiplicarem-se as dúvidas, opte por uma maravilha oferecida pela casa: degustação livre.

Malt3 Beer Store | Rua da Paz, 187, Shopping Graça Master, sala 108 - Graça

Destaque | No quesito variedade de rótulos, a Malt3 Beer Store está à frente de qualquer outra na cidade

adblock ativo