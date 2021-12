Loja investe em roupas para nerds

Não é a primeira vez de Eduardo Gomes, 41, neste universo. Até 2014, ele manteve aberta, no Salvador Trade Center, na Tancredo Neves, a Red Sheep, pioneira na cidade em cultura nerd. Historiador por formação, Eduardo diz que a profissão acaba sendo só um detalhe em sua vida. “O que importa é a paixão”. E quem há de duvidar?

Após arriar as portas, por conta da crise do dólar, que tornou impraticável o comércio de colecionáveis, o empresário ativou novos poderes e voltou com a Ah Loh Hah, e uma proposta completamente diferente: roupas geek. As estampas são exclusivas e fabricadas por demanda em parceria com fábricas de fora do estado. São leggings, blusas UVs, vestidos longos e curtos, camisas e camisetas.

Em comum, a temática dos quadrinhos que literalmente anima as peças. “A ideia é que o público nerd possa vestir sem vergonha”, diz. Entre as peças mais pedidas, 80% têm como tema a Mulher Maravilha. “O personagem já tem 75 anos e só agora, após o filme, ganhou o destaque que merece. Antes não tinha sequer uma revista própria”, conta.

Eduardo trabalha com quadrinhos há seis anos e conhece como poucos a estrutura desse tipo de comércio. “Vendemos pela internet no Mercado Livre para todo o país. E nossa regra é não repetir estampas. Esgotou, trocamos”. Mas e os direitos autorais, camarada? “Prevalece a arte, trabalho com artes públicas e produzidas. Nem a Marvel nem a DC se importam muito. Acaba sendo uma forma de divulgação para eles“. Então tá.

Ah Loh Hah Rua Conselheiro Pedro Luiz, 534, Rio Vermelho. Aberto de segunda a sábado, das 9h às 17h. Tel.: 98139-5250

Destaque Difícil é sair de mãos abanando. Fique de olho nas peças que têm como tema a Mulher Maravilha. A “idosa” está em alta. Os preços não assustam, vão de tops de R$ 25 aos vestidos de R$ 145

