Loja investe em cosméticos veganos e sem fragrâncias artificiais

Xampu de castanha-do-pará, condicionador de açaí, sabonete de argila. Um passeio por insumos naturais é a proposta da loja Capim Rosa Chá. Nas prateleiras, cosméticos veganos (livres de ingredientes animais) e sem fragrâncias ou corantes artificiais. Há, também, uma linha especialmente dedicada aos produtos orgânicos, que levam matérias-primas produzidas sem agrotóxicos ou adubos sintéticos.

No empreendimento, as sócias Cleide Carvalho e Ana Michele conseguiram unir o agradável ao necessário. Após ficarem desempregadas, pensaram num ramo de negócio no qual já eram clientes. “Mas clientes do tipo garimpeiras. Quem opta por esse tipo de produto tem pequenas batalhas no dia a dia”, diz Cleide. “Como Salvador não oferecia cosméticos assim, só conseguíamos comprar em sites – muitos deles, gringos”.

A aposta no filão eco-friendly demandou uma pesquisa de quase um ano, em busca de marcas verdadeiramente comprometidas e certificadas – um garimpo que as donas, durante o atendimento, costumam passar adiante, numa espécie de minicurso sobre o ramo. Na cartela de serviços, somam-se ainda limpeza facial e massagem utilizando geoterapia (com barro e argila) e aromaterapia.

O resultado é a primeira loja de Salvador com uma ampla oferta de cosméticos naturais. Um bônus: com produtos que variam entre R$ 10 e R$ 50, um alívio dentro do segmento; assim, a justiça ecológica ajusta-se, também, ao bolso.

Capim Rosa Chá Avenida Octávio Mangabeira, 815, Ed. Pituba Sol, loja 23, Pituba. Tels.: 71 3248-9263 e 71 99950-8215

Destaque Entre os produtos, há aqueles fabricados na própria Bahia, como o protetor solar orgânico Cheiro de Mato, que é produzido no Vale do Capão, na Chapada Diamantina.

