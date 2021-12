Loja de cerveja tem 300 rótulos com preços que variam entre R$ 10 e R$ 450

Ao subir a escada de cimento do pequeno edifício comercial com paredes acinzentadas na Pituba, adentra-se numa espécie de mundo paralelo das cervejas: o The Bunker – Tasting Bar & Loja de Cervejas. Logo o atencioso beer sommelier Daniel Morais faz a recepção e explica o projeto: proporcionar uma experiência que envolve informação e, sobretudo, apreciação, com as temperaturas e taças consideradas mais adequadas da bebida. E, de fato, lá dentro um salão com cerca de cinco mesas (e ambiente climatizado para 10 pessoas) funciona assim.

A primeira pergunta da “anamnese” de cerveja: “Qual é o tipo que você costuma e mais gosta de beber?”. Com a sequência da conversa, vai se delimitando o estilo que mais se aproxima do gosto do cliente, até sugerir um rótulo. São mais de 300 disponíveis no bar, selecionados pelo dono, Vinício Carvalho, também beer sommelier.

A diversidade de estilos (quase 100) no The Bunker é imensa, tal como os preços – entre R$ 10 (a mais barata, Schornstein Soul – EUA) e R$ 450 (a mais cara, Trignac – BEL). Vale a pena fazer um passeio por diferentes países, estilos e escolas através das cervejas, começando com a leve e de amargor robusto Brooklin East IPA (EUA, R$ 19,90), experimentando o peculiar amargor cítrico (um tanto azedo) da Cuvée Jeun’homme (BEL, R$ 37,90), envelhecida em barris de carvalho, e fechando com a Memminger Gold (ALE, 14,90, do tradicional estilo helles), e depois a Providência Weizen Premium (BRA, R$ 21,90), com notas de cravo, produzida no Sul do Brasil.

A tábua de frios, com queijos caseiros, embutidos, molhos e pães harmoniza bem com a Chimay Blue

The Bunker Rua Alexandre Herculano, 45, 1º andar (terça a domingo, das 15h à 0h)

Destaque A harmonização da tábua de frios, composta de queijos caseiros, embutidos, molhos e pães artesanais, com a cerveja trapista Chimay Blue, cai muito bem. As notas caramelo da bebida são realçadas em conjunto com o delicioso queijo do Serjão.

