Loja colaborativa para pets e humanos

Uma loja colaborativa para pets pode parecer meio estranha, ainda mais pelo grande número de petshops na cidade, mas a Arca de Noé é diferente. Pais e mães de pets mais entusiasmados vão querer comprar não só produtos para animais. Além dos itens tradicionais de higiene e alimentação, a loja vende artigos meio inusitados, como óculos escuros espelhados para cães (R$ 49,99). E se você está procurando conforto para o seu bichinho, vai ter que escolher entre dezenas de opções de camas e colchões, que variam entre R$ 85 e R$ 624,99 – esse é quase um palacete para cachorros.

Camisetas com referências aos pets também são vendidas para humanos de todas as idades e ficam entre R$ 64 e R$ 84. Cadernos e cadernetas com desenhos exclusivos na capa custam a partir de R$ 35. Até as coleirinhas são diferentes por lá, e você pode montar da forma que fique a cara do seu bicho, com diversas opções de correntes e pingentes. Também há enorme quantidade das tradicionais roupinhas, o que pode dar trabalho para escolher.

Arca de Noé – Colaborativa Pet Shopping da Bahia, 3º piso, Av. Tancredo Neves, 148

