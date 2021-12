Loja colaborativa no Rio Vermelho reúne marcas de decoração e moda

Em 2013, a artista visual e designer Tai Oliver voltou de São Paulo encantada com as lojas colaborativas que conheceu por lá. Em Salvador, ainda não havia nada parecido, e pensou em abrir uma aqui. Esbarrou no preço dos aluguéis, mas, para não deixar a ideia morrer, criou um bazar no seu apartamento, no Politeama, com obras de artistas visuais e roupas descoladas. Era a primeira edição do Cubo Arte & Cultura, feita em parceria com o produtor André Oliveira. Viriam outras, que passaram a contar com apresentações musicais e oficinas.

Diferentemente de outras feiras que pipocaram pela cidade, a Cubo oferecia estrutura de mobiliário aos expositores. Com o passar dos anos, foram cansando do trabalho. E foi aí que Tai resolveu apostar no plano original, mesmo que o conceito de loja criativa tenha passado de pioneiro a um tanto gasto.

O Cubo Espaço Criativo foi aberto no começo do mês, no Rio Vermelho, com vinte marcas baianas de decoração (como os pratos de parede de Tai e os cachepôs de crochê da Porta Luva) e moda (como as pulseiras da Stylo Acessórios e as roupas com estampas afro de Nice Costa).

Para se diferenciar, o lugar vai oferecer consultoria para expositores parceiros. “Tem as que chegam prontas, com boa estrutura, e outras não têm nem marca ainda”, conta Tai. Nos sábados, a Cubo também irá abrigar eventos culturais.

Cubo Espaço Criativo Rua Odilon Santos, 14. Vila 14, Rio Vermelho. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 18h – Tel. 71 9203-5440 / 9220-2041

Destaque A Cubo é um bom lugar para encontrar acessórios e objetos de decoração que orbitam entre o hippie e o descolado.

