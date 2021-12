Loja colaborativa no Rio Vermelho reúne 50 marcas baianas

Na ânsia por abrigar o maior número de parceiros em diminutos espaços, algumas lojas colaborativas de Salvador acabam ficando um tanto atulhadas. A Elementuá, aberta há cerca de três meses na Fonte do Boi, no Rio Vermelho, vai contra essa tendência. Espaçosa e confortável, tem cara de loja convencional, mas também de casa, com direito a sala de estar e cozinha.

A advogada Geisa Bacellar queria um lugar que materializasse as duas causas que a mobilizam, a ambiental e a urbanística. “Por estarmos na rua, é uma forma de valorizar e ocupar a cidade, e é também um espaço sustentável, por ser compartilhado”. O marido, o psicólogo e músico Paulo Albuquerque, é sócio na empreitada. Eles pensaram inicialmente em batizar a loja como “Elemento Ar”, por serem aquarianos. Mas Paulo acabou achando que a atual versão seria mais sonora.

Mais de 50 marcas baianas vendem ali produções de moda, decoração e comidinhas. Tem as roupas da Criazon, feitas com jeans reaproveitado; os delicados arranjos com suculentas d’O Sertão no meu jardim; os cestos de tricô e crochê de Joana Kalil; e um monte de outras fofuras originais e criativas. Os preços variam entre R$ 3 (um cartão ou pão de mel) e R$ 900 (quadros com fotografias da Câmara Solar).

Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Geisa explica que a intenção é que haja uma rotatividade e os parceiros mudem a cada três meses. De quarta a domingo, acontecem por lá eventos que reúnem gastronomia e música, seguindo a vocação festeira do Rio Vermelho.

Elementuá Rua Fonte do Boi, 5, Rio Vermelho – Tel.: 71 2132-7867. Segunda e terça, das 11h às 20h; quarta a sábado, das 11h às 22h; domingo, das 15h às 20h.

Destaque A Elementuá tem aconchego de casa, com direito a sala de estar e cozinha. Costuma promover eventos musicais e gastronômicos de quarta a domingo. Acompanhe a programação nas redes sociais da loja.

adblock ativo