Loja colaborativa no Boqueirão reúne moda e objetos de arte

Um mix de design, moda, fine art e molduras faz a singularidade do espaço colaborativo Casa Boqueirão, localizado na Rua Direita do Santo Antônio. Inaugurado no mês passado, o local, administrado pelo artista visual Alfredo Gama e a arquiteta Tânia Póvoa, é dividido para comercializar uma variedade de produtos como gravuras, camisas, mochilas, esculturas, pinturas, acessórios artesanais e peças de decoração.

Além de itens exclusivos, produções como a da fotógrafa Lita Cerqueira e de Alex Bispo, designer da grife Crioula, também estão por lá. Alfredo e Tânia possuem um atelier no bairro Santo Agostinho, mas sempre tiveram interesse pelo fluxo cultural do Centro Histórico. "Passamos muito tempo sem frequentar o Santo Antônio. Um dia, fomos em um evento no Oliveiras e foi amor à segunda vista", reconhece Alfredo. Por isso, quando viram a placa de venda da casa não hesitaram em comprá-la.

A loja é aconchegante, tem uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos e o artista identifica o empreendimento com o bairro, que considera um ambiente de resistência, questionamento e vanguarda cultural. “Aqui estamos cercados por pessoas como Loo Nascimento, estilista da Dresscoração, ou a fotógrafa Helen Salomão, especialista em fotos de pessoas negras, ambas colaboradoras da Casa”. Como o Centro é uma região de forte fluxo turístico nacional e internacional, Alfredo sabe que a Casa Boqueirão será frequentada por visitantes de fora; no entanto, quer mesmo é fidelizar o público soteropolitano.

Casa Boqueirão Rua Direita do Santo Antônio, 56 - Boqueirão. Funciona de terça a domingo, das 14h às 20h. Siga em instagram.com/casaboqueirao/.

